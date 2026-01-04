Analytici reagujú na zosadenie Madura: Predpovedajú, ako to bude s cenami ropy! Ropné firmy mieria do Venezuely

NEW YORK - Zvrhnutie venezuelského prezidenta Nicolása Madura americkým prezidentom Donaldom Trumpom podľa analytikov pravdepodobne v najbližšom čase neohrozí energetické trhy. Hoci rozsah amerického útoku bol neočakávaný, možné narušenie vývozu ropy z Venezuely trhy už do cien premietli, uviedol v sobotu (3. 1.) hlavný analytik spoločnosti A/S Global Risk Management Arne Lohmann Rasmussen. Informuje o tom portál CNBC.
Venezuela má najväčšie potvrdené ložiská ropy na svete, ale v súčasnosti produkuje necelý milión barelov denne (1 barel = 159 litrov), čo je menej ako 1 % svetovej produkcie ropy, konštatoval Rasmussen. Vyváža pritom len približne polovicu svojej produkcie, teda približne 500.000 barelov, dodal analytik a poukázal na to, že konflikt prišiel v období, keď je svetový trh s ropou presýtený a dopyt je relatívne slabý.
Trh s ropou v roku 2025 zaznamenal najväčší medziročný pokles za päť rokov. Cena ropy Brent vlani klesla o približne 19 % a ľahká americká ropa stratila takmer 20 %. Trh je pod tlakom, keďže zoskupenie ropných štátov OPEC+ po rokoch znižovania produkcie zvýšilo ťažbu. Okrem toho produkcia v USA bola rekordná, a to na úrovni viac ako 13,8 milióna barelov denne.
Analytici pre CNBC uviedli, že ceny ropy môžu ďalej klesať, keďže zvrhnutie režimu vo Venezuele zvyšuje možnosť zväčšenia ťažby v tejto krajine. Saul Kavonic zo spoločnosti MST Financial odhaduje, že venezuelský export by sa mohol v strednodobom horizonte priblížiť k 3 miliónom barelov, ak by nová venezuelská vláda dosiahla zrušenie sankcií a do krajiny by sa vrátili zahraniční investori.
Trump vyhlásil, že ropné firmy z USA budú vo Venezuele investovať miliardy
Americký prezident Donald Trump jasne uviedol, že investície USA do ropného sektora Venezuely sú ústredným cieľom operácie na zmenu režimu, ktorá zvrhla prezidenta Nicolása Madura, píše portál CNBC. „Naše veľmi veľké ropné spoločnosti v Spojených štátoch, najväčšie na svete, vstúpia do toho, vynaložia miliardy dolárov a opravia vážne poškodenú infraštruktúru, ropnú infraštruktúru,“ povedal Trump v sobotu (3. 1.) na tlačovej konferencii vo svojej rezidencii Mar-a-Lago v Palm Beach na Floride. Informuje o tom CNBC.
Venezuela má podľa amerického Úradu pre energetické informácie (EIA) najväčšie potvrdené ložiská ropy na svete, a to 303 miliárd barelov (1 barel = 159 litrov), čiže 17 % svetových zásob. Jedinou veľkou americkou ropnou spoločnosťou pôsobiacou vo Venezuele je Chevron. Podľa údajov poradenskej firmy Kpler vyvážal Chevron vo štvrtom kvartáli 2025 približne 140.000 barelov denne. „Naďalej pracujeme v úplnom súlade so všetkými príslušnými zákonmi a predpismi,“ uviedla firma Chevron vo vyhlásení.
Ťažba vo Venezuele kulminovala v závere 90. rokov, keď sa zvýšila na 3,5 milióna barelov denne, ale odvtedy výrazne klesla, uviedol analytik spoločnosti Kpler Matt Smith. Súčasná produkcia krajiny sa podľa údajov firmy Kpler pohybuje na úrovni približne 800.000 barelov denne.
Podľa šéfa firmy Lipow Oil Associates Andyho Lipowa venezuelský export ropy by sa mohol úplne zastaviť, pretože nie je jasné, kto vládne v hlavnom meste Caracas a kupujúci si pravdepodobne nie sú istí, komu by mali posielať peniaze. Spoločnosť Chevron bude pravdepodobne pokračovať vo vývoze, čím zmierni akýkoľvek vplyv na dodávky, povedal Lipow. Matt Smith poznamenal, že dosah prerušení dodávok z Venezuely pomôže zmierniť terajšia nadmerná ponuka na globálnom trhu s ropou.