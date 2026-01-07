Peklo v švajčiarskom bare: Devätnásťročný mladík vynášal ľudí z ohňa! Je to hrdina, ospevujú ho ľudia

CRANS-MONTANA - Oheň, dym a panika. Noc v známom lyžiarskom stredisku sa zmenila na boj o holý život. Uprostred chaosu, v ktorom zomreli desiatky mladých ľudí, sa objavil nečakaný hrdina – tínedžer, ktorý neváhal a vrhal sa späť do plameňov.
Noc, ktorá sa skončila katastrofou
Švajčiarske horské stredisko Crans-Montana zasiahla tragédia, aká nemá v posledných rokoch obdobu. V bare Le Constellation vypukol rozsiahly požiar, ktorý sa rýchlo rozšíril a uväznil vo vnútri desiatky mladých ľudí. Výsledkom boli desiatky obetí a množstvo zranených, z ktorých mnohí bojovali o život ešte dlho po tom, ako sa oheň podarilo dostať pod kontrolu.
Svedectvá z miesta hovoria o absolútnom chaose, hustý dym znemožňoval orientáciu a v panike sa ľudia tlačili k východom, ktoré sa stali pascou.
Devätnásťročný Gianni neváhal ani sekundu
V čase, keď sa väčšina snažila z miesta dostať preč, sa devätnásťročný študent strojárstva Gianni Campolo rozhodol urobiť pravý opak. Spolu so svojím otcom sa vrátil k horiacej budove a pokúsil sa dostať dovnútra, aby pomohol tým, ktorí zostali uväznení.
„To, čo som tam videl, bolo niečo, čo si budem pamätať navždy. Ťažko si predstaviť niečo horšie,“ opísal mladík chvíle hrôzy po tragédii. Jeho otec dodal, že cez dym videl telá pritlačené k skleneným výplniam v snahe nadýchnuť sa čerstvého vzduchu. O ich svedectvách informoval server Ynet News.
Telá padali na zem, oni ich ťahali von
Gianni, jeho otec a ďalší dobrovoľník sa napokon dostali k skleneným dverám, ktoré sa im podarilo otvoriť. V tej chvíli sa na nich doslova zosunuli ľudia uväznení vo vnútri. Bez váhania ich začali vyťahovať jedného po druhom do bezpečia.
„Myslím, že sme takto vytiahli približne desať ľudí,“ opísal Gianniho otec dramatické minúty, počas ktorých rozhodovali sekundy.
Pomáhal aj po príchode hasičov
Keď dorazili záchranné zložky, Gianni neodišiel. Okamžite sa prihlásil ako dobrovoľník a zapojil sa do záchranných prác. Pomáhal prenášať zranených, poskytoval prvú pomoc, improvizoval nosidlá, zháňal zdravotnícky materiál a deky pre preživších. O jeho nasadení informoval portál Disconnected.
Sociálne siete zaplavili slová vďaky
Príbeh mladého Švajčiara sa rýchlo rozšíril po sociálnych sieťach a vyvolal silnú odozvu. Stovky ľudí mu vyjadrovali rešpekt za odvahu, rozvahu a ochotu riskovať vlastný život pre druhých. Taliansky účet Un café con lettere ho označil za príklad človeka, akého spoločnosť potrebuje práve v momentoch, keď sa všetko rúca.
Pod príspevkami sa objavili desiatky emotívnych reakcií. Používatelia vyzdvihovali jeho skromnosť aj vnútornú silu a mnohí písali, že by si želali, aby sa podobným správaním inšpirovali najmä mladí ľudia.
Hrdina, ktorý o hrdinstve nehovorí
Gianni sám sa za hrdinu nepovažuje. Opakovane zdôraznil, že konal spontánne a bez premýšľania nad následkami. Práve takýto postoj však z neho urobil symbol odvahy v jednej z najtemnejších nocí, aké Crans-Montana zažila.