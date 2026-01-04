Rubio otvorene: USA budú posudzovať vedenie Venezuely podľa činov, očakávajú zmeny

WASHINGTON - Spojené štáty sú podľa ministra zahraničných vecí Marca Rubia pripravené spolupracovať so zostávajúcimi lídrami Venezuely, ak urobia tie „správne rozhodnutia“. Povedal to v nedeľu v rozhovore pre stanicu CBS News, v ktorom zároveň načrtol, akým smerom by sa podľa USA mala uberať Venezuela. Informuje o tom agentúra AFP.
Americký prezident Donald Trump v sobotu po zajatí venezuelského prezidenta Nicolása Madura a jeho manželky vyhlásil, že Spojené štáty budú riadiť Venezuelu, až kým nebude možné riadne a bezpečne odovzdať moc novému vedeniu. Akým spôsobom by USA kontrolovali túto latinskoamerickú, bližšie nespresnil, uviedol iba, že vznikne skupina predstaviteľov, ktorí na to budú dohliadať.
Venezuelský najvyšší súd v sobotu nariadil viceprezidentke Delcy Rodríguezovej, aby sa dočasne ujala prezidentského úradu a prevzala na seba Madurove právomoci. Madura ale súd nevyhlásil za trvalo neprítomného. V takom prípade by museli byť vyhlásené voľby do 30 dní. Rodríguezová ešte predtým vo videopríhovore označila Madura za jedinú hlavu štátu a vyzvala na jeho prepustenie. Rubio odmietol priamo odpovedať na otázku, kto v súčasnosti radi Venezuelu. Spojené štáty však podľa jeho slov chcú, aby v krajine nastali krátkodobé aj dlhodobé zmeny „všetkého druhu“.
USA sú pripravené pokúsiť sa spolupracovať
Okrem iného by mal ropný priemysel začať „fungovať v prospech ľudí“ a nie v prospech nepriateľov USA. Vláda by tiež mala zastaviť obchodovanie s drogami, vyriešiť „problémy s gangmi“, odstrániť kolumbijské militantné skupiny a prestať sa „priateľsky“ stýkať s predstaviteľmi libanonského Hizballáhu a Iránu v západnej hemisfére, povedal Rubio podľa denníka Financial Times.
„Chceme, aby sa Venezuela uberala určitým smerom, pretože si myslíme, že je to dobré nielen pre ľudí vo Venezuele, ale aj pre naše národné záujmy,“ uviedol. Šéf americkej diplomacie podľa agentúry AFP výrazne miernil vyhlásenia Trumpa zo soboty, že USA budú riadiť Venezuelu a že sa nebudú báť nasadiť vojakov na jej územie. Namiesto toho dal jasne najavo, že USA sú pripravené pokúsiť sa spolupracovať s úradujúcou prezidentkou Rodríguezovou a ostatnými členmi vlády zajatého Madura.
Washington bude posudzovať podľa toho, čo urobia
Americký prezident v sobotu odmietol možnosť, že USA by mohli podporiť líderku venezuelskej opozície Maríu Corinu Machadovú či Edmunda Gonzáleza Urrutiu, ktorého opozícia považuje za víťaza minuloročných prezidentských volieb. Rubio uviedol, že oboch politikov obdivuje, ale že je potrebné byť „trochu realistický“, pokiaľ ide o nové voľby vo Venezuele a jej prechod k demokracii.
Na adresu predstaviteľov súčasného venezuelského vedenia povedal, že Washington bude „posudzovať všetko podľa toho, čo urobia“, a nie na základe ich verejných vyjadrení či krokov, ktoré učinili v minulosti. „Viem jedno: ak neurobia správne rozhodnutia, Spojené štáty si nechajú viacero pák vplyvu,“ dodal americký minister.