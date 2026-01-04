Nedeľa4. január 2026, meniny má Drahoslav, zajtra Andrea, Artur

Rubio otvorene: USA budú posudzovať vedenie Venezuely podľa činov, očakávajú zmeny

Marco Rubio
Marco Rubio (Zdroj: SITA/AP Photo/Alex Brandon)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

WASHINGTON - Spojené štáty sú podľa ministra zahraničných vecí Marca Rubia pripravené spolupracovať so zostávajúcimi lídrami Venezuely, ak urobia tie „správne rozhodnutia“. Povedal to v nedeľu v rozhovore pre stanicu CBS News, v ktorom zároveň načrtol, akým smerom by sa podľa USA mala uberať Venezuela. Informuje o tom agentúra AFP.

Americký prezident Donald Trump v sobotu po zajatí venezuelského prezidenta Nicolása Madura a jeho manželky vyhlásil, že Spojené štáty budú riadiť Venezuelu, až kým nebude možné riadne a bezpečne odovzdať moc novému vedeniu. Akým spôsobom by USA kontrolovali túto latinskoamerickú, bližšie nespresnil, uviedol iba, že vznikne skupina predstaviteľov, ktorí na to budú dohliadať.

Venezuelský najvyšší súd v sobotu nariadil viceprezidentke Delcy Rodríguezovej, aby sa dočasne ujala prezidentského úradu a prevzala na seba Madurove právomoci. Madura ale súd nevyhlásil za trvalo neprítomného. V takom prípade by museli byť vyhlásené voľby do 30 dní. Rodríguezová ešte predtým vo videopríhovore označila Madura za jedinú hlavu štátu a vyzvala na jeho prepustenie. Rubio odmietol priamo odpovedať na otázku, kto v súčasnosti radi Venezuelu. Spojené štáty však podľa jeho slov chcú, aby v krajine nastali krátkodobé aj dlhodobé zmeny „všetkého druhu“.

USA sú pripravené pokúsiť sa spolupracovať

Okrem iného by mal ropný priemysel začať „fungovať v prospech ľudí“ a nie v prospech nepriateľov USA. Vláda by tiež mala zastaviť obchodovanie s drogami, vyriešiť „problémy s gangmi“, odstrániť kolumbijské militantné skupiny a prestať sa „priateľsky“ stýkať s predstaviteľmi libanonského Hizballáhu a Iránu v západnej hemisfére, povedal Rubio podľa denníka Financial Times.

„Chceme, aby sa Venezuela uberala určitým smerom, pretože si myslíme, že je to dobré nielen pre ľudí vo Venezuele, ale aj pre naše národné záujmy,“ uviedol. Šéf americkej diplomacie podľa agentúry AFP výrazne miernil vyhlásenia Trumpa zo soboty, že USA budú riadiť Venezuelu a že sa nebudú báť nasadiť vojakov na jej územie. Namiesto toho dal jasne najavo, že USA sú pripravené pokúsiť sa spolupracovať s úradujúcou prezidentkou Rodríguezovou a ostatnými členmi vlády zajatého Madura.

Washington bude posudzovať podľa toho, čo urobia

Americký prezident v sobotu odmietol možnosť, že USA by mohli podporiť líderku venezuelskej opozície Maríu Corinu Machadovú či Edmunda Gonzáleza Urrutiu, ktorého opozícia považuje za víťaza minuloročných prezidentských volieb. Rubio uviedol, že oboch politikov obdivuje, ale že je potrebné byť „trochu realistický“, pokiaľ ide o nové voľby vo Venezuele a jej prechod k demokracii.

Na adresu predstaviteľov súčasného venezuelského vedenia povedal, že Washington bude „posudzovať všetko podľa toho, čo urobia“, a nie na základe ich verejných vyjadrení či krokov, ktoré učinili v minulosti. „Viem jedno: ak neurobia správne rozhodnutia, Spojené štáty si nechajú viacero pák vplyvu,“ dodal americký minister.

Viac o téme: USAVenezuelaMarco Rubio
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Deň po americkom útoku
Deň po americkom útoku a zajatí Madur: Vo Venezuele vládne napätý pokoj, píše AP
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Oklamčák je 45 rokov ženatý, no žije ako SLOBODNÝ: V spoločnosti s inými ženami! Čo na to manželka?
Oklamčák je 45 rokov ženatý, no žije ako SLOBODNÝ: V spoločnosti s inými ženami! Čo na to manželka?
Prominenti
Rekordný silvestrovský ohňostroj videli v SAE: Takto prebiehali prípravy
Rekordný silvestrovský ohňostroj videli v SAE: Takto prebiehali prípravy
Cestovanie
Do seriálu Dotyk života mieri herečka z TALIANSKA! 12 rokov žila s chirurgom: Mohla by som aj operovať
Do seriálu Dotyk života mieri herečka z TALIANSKA! 12 rokov žila s chirurgom: Mohla by som aj operovať
Prominenti

Domáce správy

FOTO Príchod nového roka oslávili
Príchod nového roka oslávili memečkári VTIPMI: Tieto kúsky nebudete vedieť predýchať!
Domáce
Slováci ju začali vo
Slováci ju začali vo veľkom používať: Počuli ste o nej a viete, aké novinky prináša?
vosveteit.sk
Kolumbia uzavrela pozemné hranice
Kolumbia uzavrela pozemné hranice s Venezuelou: Ministerstvo varuje Slovákov, do krajiny necestujte!
Domáce
Prezident Pellegrini a šéf parlamentu Raši zagratulovali Rudolfovi Schusterovi k 92. narodeninám
Prezident Pellegrini a šéf parlamentu Raši zagratulovali Rudolfovi Schusterovi k 92. narodeninám
Košice

Zahraničné

Deň po americkom útoku
Deň po americkom útoku a zajatí Madur: Vo Venezuele vládne napätý pokoj, píše AP
Zahraničné
Marco Rubio
Rubio otvorene: USA budú posudzovať vedenie Venezuely podľa činov, očakávajú zmeny
Zahraničné
FOTO Policajti už druhý deň
Policajti už druhý deň riešia BRUTÁLNU vraždu ženy: Vrah jej odsekol hlavu! Časť tela stále chýba
Zahraničné
TOP 5 destinácií pre
TOP 5 destinácií pre rok 2026: NEČAKANÝ úspech! REBRÍČEK Bratislava prevalcovala konkurenciu
Zahraničné

Prominenti

Štefan Skrúcaný a Jozef
Oklamčák je 45 rokov ženatý, no žije ako SLOBODNÝ: V spoločnosti s inými ženami! Čo na to manželka?
Domáci prominenti
ZDRVUJÚCE slová slávnej speváčky:
ZDRVUJÚCE slová slávnej speváčky: Jej dvojičky trpia závažným ochorením... DESIVÁ prognóza!
Zahraniční prominenti
Český herec neuniesol SMRŤ
Český herec neuniesol SMRŤ kolegu Nečasa (†59): KOLAPS!
Domáci prominenti
Anička so svojím ex
Kráska z markizáckych obrazoviek: NÁVRAT k bývalému snúbencovi!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Tichá IGNORÁCIA! Jazvečík sa
Tichá IGNORÁCIA! Jazvečík sa otočil chrbtom k majiteľke, aby ju potrestal: Skutočný dôvod jeho trucovania? Zasmejete sa
Zaujímavosti
Proroctvo japonskej Baby Vangy
Proroctvo japonskej Baby Vangy šokujú: Rok 2030 bude HROZIVÝ! Predpovedala pandémiu... TO, čo príde, bude ešte HORŠIE
Zaujímavosti
Prekvapivé zistenie z Arktídy:
Prekvapivé zistenie z Arktídy: Toto sa deje s prírodou na severe planéty
dromedar.sk
Vedci uznali piaty typ
Vedci uznali piaty typ cukrovky: Možno ju máte aj vy a ani to netušíte! Aké sú príznaky?
Zaujímavosti

Dobré správy

Slováci ju začali vo
Slováci ju začali vo veľkom používať: Počuli ste o nej a viete, aké novinky prináša?
vosveteit.sk
Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Na plný počet bodov ho dá iba skutočný profík
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce
Koniec obmedzení pre dve
Koniec obmedzení pre dve mestá či nový režim kvôli práci a škole: Zistite, čo sa mení
nitra.zoznam.sk

Ekonomika

Euro vs. dolár: Kto ovládne rok 2026? Rozhodnú tieto kľúčové faktory!
Euro vs. dolár: Kto ovládne rok 2026? Rozhodnú tieto kľúčové faktory!
TOP 10 najdrahších hotelov na svete: Neuveríte, koľko vás vyjde jedna noc! (foto)
TOP 10 najdrahších hotelov na svete: Neuveríte, koľko vás vyjde jedna noc! (foto)
Venezuela pod paľbou Američanov: Môžu z toho paradoxne ťažiť vodiči na pumpách?
Venezuela pod paľbou Američanov: Môžu z toho paradoxne ťažiť vodiči na pumpách?
Myslíte si, že poznáte peniaze vo svojej peňaženke? Tento kvíz vás vyvedie z omylu! (kvíz)
Myslíte si, že poznáte peniaze vo svojej peňaženke? Tento kvíz vás vyvedie z omylu! (kvíz)

Varenie a recepty

Krémová cesnaková perinka a jemné kuracie mäsko. Najlepší tip na nedeľný obed pre milovníkov cesnaku.
Krémová cesnaková perinka a jemné kuracie mäsko. Najlepší tip na nedeľný obed pre milovníkov cesnaku.
Poctivé a lacné polievky: 14 receptov, s ktorými sa najete dosýta a pritom ušetríte.
Poctivé a lacné polievky: 14 receptov, s ktorými sa najete dosýta a pritom ušetríte.
Krúpová polievka s údeným: Poctivá klasika, ktorá zahreje aj zasýti
Krúpová polievka s údeným: Poctivá klasika, ktorá zahreje aj zasýti
Výber receptov
Pizzový závin: Rýchla klasika, ktorá zachráni každú večeru
Pizzový závin: Rýchla klasika, ktorá zachráni každú večeru
Výber receptov

Šport

Olympijský víťaz po škandále znovu šokoval: Je to také zlé, až je to trápne! Veľmoc na kolenách
Olympijský víťaz po škandále znovu šokoval: Je to také zlé, až je to trápne! Veľmoc na kolenách
Zimné športy
Aj Shiffrinová sa dá zastaviť! Napriek neuveriteľnej jazde ju predbehla fantastická víťazka
Aj Shiffrinová sa dá zastaviť! Napriek neuveriteľnej jazde ju predbehla fantastická víťazka
Lyžovanie
VIDEO Bizarná situácia v Dakare, nahnevaný Nemec kopol do auta: Som najväčší hlupák v okolí
VIDEO Bizarná situácia v Dakare, nahnevaný Nemec kopol do auta: Som najväčší hlupák v okolí
Rely Dakar
Na hoteli našiel mŕtveho reprezentačného kamaráta: Biatlonový líder spravil zásadné rozhodnutie
Na hoteli našiel mŕtveho reprezentačného kamaráta: Biatlonový líder spravil zásadné rozhodnutie
Biatlon

Auto-moto

TEST: Xpeng G9 AWD Performance - vlajková loď
TEST: Xpeng G9 AWD Performance - vlajková loď
Klasické testy
Práce na R1 pri B. Bystrici sa sústreďujú najmä na preložku cesty I. triedy
Práce na R1 pri B. Bystrici sa sústreďujú najmä na preložku cesty I. triedy
Doprava
Cesty sú zjazdné, miestami je na vozovke kašovitý či zľadovatený sneh
Cesty sú zjazdné, miestami je na vozovke kašovitý či zľadovatený sneh
Doprava
Art Car Capsule by Cao Fei - to je názov novej módnej kolekcie od BMW M
Art Car Capsule by Cao Fei - to je názov novej módnej kolekcie od BMW M
Zaujímavosti

Kariéra a motivácia

Ako si udržať produktivitu počas celého roka: Tajomstvá, ktoré fungujú
Ako si udržať produktivitu počas celého roka: Tajomstvá, ktoré fungujú
Motivácia a produktivita
Ako 10 minút denne dokáže zdvojnásobiť váš plat o rok
Ako 10 minút denne dokáže zdvojnásobiť váš plat o rok
Kariérny rast
Šialené trendy v pracovnom svete 2026, ktoré zmenia všetko, čo poznáme
Šialené trendy v pracovnom svete 2026, ktoré zmenia všetko, čo poznáme
Trendy na trhu práce
Prečo sa niektoré povolania stávajú neatraktívnymi?
Prečo sa niektoré povolania stávajú neatraktívnymi?
Pracovné prostredie

Technológie

Rozlúč sa s večným neporiadkom v galérii smartfónu: Takto si môžeš do pár minút vytriediť všetky fotky
Rozlúč sa s večným neporiadkom v galérii smartfónu: Takto si môžeš do pár minút vytriediť všetky fotky
Návody
Potrebuješ rýchlo upraviť PDF súbor? Nemusíš nič sťahovať, ani používať pochybné konvertory, tento trik ti zaberie menej ako minútu
Potrebuješ rýchlo upraviť PDF súbor? Nemusíš nič sťahovať, ani používať pochybné konvertory, tento trik ti zaberie menej ako minútu
Návody
Ozempic vs. operácia: Rozsiahla štúdia ukázala, ktorá metóda vedie k trvalému schudnutiu
Ozempic vs. operácia: Rozsiahla štúdia ukázala, ktorá metóda vedie k trvalému schudnutiu
Veda a výskum
Prečo liečba depresie niekedy zlyháva? Vedci upozorňujú na prehliadanú úlohu čriev a mozgových spojení
Prečo liečba depresie niekedy zlyháva? Vedci upozorňujú na prehliadanú úlohu čriev a mozgových spojení
Veda a výskum

Bývanie

5 izbových rastlín, ktoré prežijú i tam, kde sa ostatným nedarí. Tieto druhy oživia aj problémové miesta!
5 izbových rastlín, ktoré prežijú i tam, kde sa ostatným nedarí. Tieto druhy oživia aj problémové miesta!
10 šikovných kuchynských trikov, ktoré naozaj fungujú. Tieto vám uľahčia každodenné práce!
10 šikovných kuchynských trikov, ktoré naozaj fungujú. Tieto vám uľahčia každodenné práce!
Nájdete tu pohodu, relax aj prírodu. Moderná chata prináša útulnosť aj tradičnú horskú dušu, výsledok si nás získal
Nájdete tu pohodu, relax aj prírodu. Moderná chata prináša útulnosť aj tradičnú horskú dušu, výsledok si nás získal
TOP 10 + 1 rodinných domov, ktoré sa vám v roku 2025 páčili u nás najviac
TOP 10 + 1 rodinných domov, ktoré sa vám v roku 2025 páčili u nás najviac

Pre kutilov

Naozaj možno nahradiť kupovaný substrát zeminou z krtinca? Skúsení záhradkári na tento januárový zvyk nedajú dopustiť
Naozaj možno nahradiť kupovaný substrát zeminou z krtinca? Skúsení záhradkári na tento januárový zvyk nedajú dopustiť
Záhrada
Betónová dlažba môže vydržať roky. Stačí sa vyhnúť týmto chybám
Betónová dlažba môže vydržať roky. Stačí sa vyhnúť týmto chybám
Stavebný materiál
Soľ ničí chodníky aj záhradu. Akým posypom ju v zime nahradiť, aby sa nešmýkalo
Soľ ničí chodníky aj záhradu. Akým posypom ju v zime nahradiť, aby sa nešmýkalo
Dvor a záhrada
Krása, farby a vôňa aj počas chladných dní? Tieto rastliny vám rozkvitnú v zime
Krása, farby a vôňa aj počas chladných dní? Tieto rastliny vám rozkvitnú v zime
Izbové rastliny

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Začiatkom roka mi prišiel do života starší muž: Myslela som si, že ho milujem, no vyviedol ma z omylu
Partnerské vzťahy
Začiatkom roka mi prišiel do života starší muž: Myslela som si, že ho milujem, no vyviedol ma z omylu
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Príchod nového roka oslávili
Domáce
Príchod nového roka oslávili memečkári VTIPMI: Tieto kúsky nebudete vedieť predýchať!
Policajti už druhý deň
Zahraničné
Policajti už druhý deň riešia BRUTÁLNU vraždu ženy: Vrah jej odsekol hlavu! Časť tela stále chýba
Filip (20) zmizol cez
Domáce
Filip (20) zmizol cez novoročné oslavy BEZ STOPY! FOTO veľké pátracie akcie s dronmi a psami, TU ho videli naposledy
TOP 5 destinácií pre
Zahraničné
TOP 5 destinácií pre rok 2026: NEČAKANÝ úspech! REBRÍČEK Bratislava prevalcovala konkurenciu

Ďalšie zo Zoznamu