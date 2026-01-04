Celé mesto zhaslo a potom TO začalo: Šokujúce DETAILY, ako Trumpove komandá dostali Madura... NEUVERITEĽNÁ akcia

CARACAS - Venezuelský prezident Nicolás Maduro sa podľa zverejnených informácií ocitol len pár sekúnd od bezpečia, keď sa v panike snažil zavrieť šesťpalcovú oceľovú bránu do tajnej miestnosti. Nestihol to. Dvere, ktoré mali odolať všetkému, zostali pootvorené – a vzápätí sa do bunkra vtrhli americké špeciálne jednotky. Na povrch prenikli šokujúce podrobnosti celého zásahu.
Detaily jednej z najodvážnejších vojenských operácií modernej histórie vyšli na povrch v sobotu, píšu noviny Daily Mail. Prezident USA Donald Trump a jeho najbližší poradcovia sledovali celú akciu v reálnom čase zo zabezpečenej miestnosti v Mar-a-Lago na Floride. Operácia s krycím názvom "Absolute Resolve" trvala presne dve hodiny a 28 minút. Po týždňoch dôkladného plánovania a čakania na „dokonalé počasie“ dal Trump zelenú v piatok o 22.46 miestneho času slovami: „Veľa šťastia a Boh s vami.“
Pevnosť v srdci Caracasu
Maduro sa v tom čase nachádzal v prísne stráženom bunkri na vojenskej základni Fort Tiuna v Caracase. Podľa Trumpa išlo o objekt „ako pevnosť“, vybavený špeciálnou bezpečnou miestnosťou obloženou masívnou oceľou. „Mal tam bezpečný priestor, celý z masívnej ocele. Snažil sa tam dostať, ale naši muži boli príliš rýchli,“ povedal Trump. „Dostal sa k dverám, ale nestihol ich zavrieť.“
„Prekvapili sme ho? Do istej miery áno, ale s niečím počítali. Odpor bol silný. Strieľalo sa veľa," dodal. Jednotky Delta Force mali pripravené autogény na prerezanie dverí pre prípad, že by sa prezidentovi podarilo zamknúť. K tomu však nedošlo.
Mesto zahalené do tmy
V okamihu, keď sa operácia začala, sa Caracas ponoril do tmy. Trump odmietol prezradiť, či výpadok elektriny spôsobili agenti CIA na zemi alebo kybernetický útok. Naznačil však, že išlo o „určitú odbornosť, ktorou USA disponujú“.
Americké jednotky sa na zásah pripravovali celé mesiace. Podľa Trumpa si dokonca postavili repliku cieľového objektu so všetkými oceľovými prvkami, aby boli pripravené na každú možnosť. „Potom sme vypli svetlá,“ dodal.
Bezprecedentná koordinácia síl
Predseda Zboru náčelníkov štábov generál Dan Caine označil operáciu za mimoriadne precíznu. Podieľali sa na nej armáda, námorníctvo, letectvo, námorná pechota, špeciálne jednotky aj spravodajské služby. Príprava operácie zahŕňala aj detailné štúdium Madurových pohybov, toho, čo nosil, čo jedol, jeho detí a dokonca aj jeho domácich zvierat.
„Táto misia bola naplánovaná do najmenších detailov. Išlo o odvážnu operáciu, akú dokážu uskutočniť iba Spojené štáty – zásah taký presný, že zahŕňal štart viac než 150 lietadiel naprieč západnou pologuľou v tesnej koordinácii. Všetko sa spojilo v presnom čase a na presnom mieste, aby vznikol viacvrstvový efekt s jediným cieľom – dostať zásahové jednotky do centra Caracasu a zároveň zachovať moment prekvapenia,“ uviedol generál Dan Caine.
Do operácie boli nasadené stíhačky F-18, F-22 a F-35, vrtuľníky Seahawk a Chinook, nadzvukové bombardéry B-1 aj bezpilotné drony. Vzlietali z viac než desiatky amerických vojnových lodí a z lietadlovej lode USS Gerald R. Ford, ktorá sa nachádzala pri venezuelskom pobreží už od decembra.
Brutálna prestrelka
Vrtuľníky elitného 160. leteckého pluku špeciálnych operácií, známeho ako "Night Stalkers", leteli k pobrežiu len 30 metrov nad hladinou mora. Súčasne americké lietadlá bombardovali päť vojenských objektov v okolí Caracasu, aby odlákali pozornosť venezuelských síl.
Špeciálne jednotky sa do areálu dostali pomocou techniky "fast roping" – rýchlym zosuvom po lanách z vrtuľníkov. Nasledovala intenzívna prestrelka, ktorú zdroj z CIA označil za „brutálnu“. Maduro a jeho manželka Cilia boli podľa všetkého v pyžamách. Spali v inej miestnosti a zobudili ich výstrely. „Keď sa k nim naši vojaci dostali, bolo po všetkom v priebehu sekúnd,“ povedal Trump. Dvaja americkí vojaci utrpeli nezávažné strelné zranenia. Jeden vrtuľník bol zasiahnutý, no dokázal sa bezpečne vrátiť na loď USS Iwo Jima.
Zatknutie a obvinenia
Americké jednotky dorazili k areálu venezuelského lídra včera o 1.01 hod. východoamerického času (EST) a už o 3.29 hod. sa nachádzali späť nad morom na ceste k lodi USS Iwo Jima, hoci zdroj z Pentagonu uviedol, že samotná prestrelka na zemi a zadržanie Madura trvali menej než 30 minút. „Jednotky vnikli do Madurovej rezidencie a pohybovali sa rýchlo, presne a disciplinovane, pričom oblasť izolovali, aby zabezpečili bezpečnosť pozemných síl a zároveň zadržali obvinené osoby,“ opisuje.
Madura a jeho manželku naložili do vrtuľníka, ktorý pristál na pozemku komplexu a následne boli prevezení na palubu USS Iwo Jima, kde ich zatkli agenti FBI z južného obvodu New Yorku. V sobotu bolo zverejnené obvinenie, ktoré ich viní z narkoterorizmu, pašovania kokaínu a nelegálneho držania automatických zbraní. Ide o aktualizovanú verziu obžaloby z roku 2020. V sobotu večer boli obaja prevezení do New Yorku, kde budú zadržiavaní v Metropolitan Detention Center.
Trump sa na to pozeral ako na televíznu šou
Trump sledovanie operácie opísal ako „brilantné“. „Doslova som sa pozeral, akoby to bol televízny program. Tá rýchlosť, to násilie – bolo to neuveriteľné,“ povedal. Minister obrany Pete Hegseth to komentoval stručne: „Zahrával sa – a doplatil na to.“ Podľa zdroja z CIA mali americké služby agentov vo Venezuele už od minulého leta. „Vedeli sme, kde je v každej chvíli, čo jedol, kedy spal. Úplne všetko,“ uviedol.
Venezuelská vláda zatiaľ neinformovala o počte obetí, hoci sa hovorí o jednej civilnej smrti. Trump zároveň varoval, že USA sú pripravené na druhú vlnu zásahov, ak by to bolo potrebné. „Počítali sme s tým,“ dodal. „Teraz to však už asi nebude nutné.“