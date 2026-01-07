ZÁKAZ na palube vyvolal ŠKANDÁL: Chcela letieť s dvoma mačkami v jednom boxe! Keď jej povedali NIE, spustila PEKLO

PORTLAND - Emócie, krik a slzy na letisku v Las Vegas. Cestujúca prezývaná „Two Cats Karen“ sa dostala do ostrej hádky s personálom Alaska Airlines po tom, čo jej odmietli povoliť let s dvoma mačkami v jednom prepravnom boxe. Video z incidentu sa stalo virálnym.
Americká cestujúca Alexandra Comptonová sa krátko pred Vianocami dostala do konfliktu s pracovníkmi leteckej spoločnosti Alaska Airlines. Dôvod? Personál jej odmietol dovoliť, aby si na palubu lietadla vzala dve mačky v jednom prepravnom boxe umiestnenom pod sedadlom. Incident sa odohral na letisku v Las Vegas, odkiaľ mala Comptonová letieť domov do Portlandu v štáte Oregon. Ako informuje New York Post, Zamestnanec aerolinky jej vysvetlil, že v jednom boxe nie je dostatok priestoru pre obe zvieratá, čo u nej vyvolalo prudký výbuch hnevu.
Vraj jej ničia Vianoce
„Prečo mi ničíte Vianoce?!“ kričala na pracovníkov spoločnosti. Video z hádky sa objavilo na TikToku pod názvom Two Cats Karen a zaznamenalo státisíce reakcií. Comptonová v zázname žiadala, aby jej personál ukázal presné znenie pravidiel ešte pred odletom. Tvrdila, že s mačkami cestuje roky a nikdy predtým nemala problém. Zamestnanci jej však pokojne vysvetľovali, že nejde o hmotnosť zvierat, ale o ich pohodu a možnosť voľného pohybu v prepravke.
„Nemáte právo rozhodovať o pravidlách spoločnosti,“ odkázal jej jeden zo zamestnancov a požiadal ju, aby znížila hlas. Podľa oficiálnej politiky Alaska Airlines môžu v jednom prepravnom boxe cestovať maximálne dve zvieratá rovnakého druhu a podobnej veľkosti – len za predpokladu, že majú dostatok priestoru, netrpia stresom a žiadna časť tela nevyčnieva z boxu.
Nešetrila kritikou
Napokon musela Alexandra Comptonová opustiť letisko, kúpiť druhý prepravný box aj nové miesto v lietadle. Na palubu sa dostala až o tri hodiny neskôr na inom lete. Informáciu potvrdila sama na sociálnej sieti Facebook, kde nešetrila kritikou na adresu aerolinky. „Nech si Alaska Airlines aj s ich pravidlami strčia uhlie pod stromček,“ odkázala nahnevaná cestujúca. Alaska Airlines sa k incidentu zatiaľ oficiálne nevyjadrila.