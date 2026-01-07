Argentína v dôsledku lesných požiarov v Patagónii evakuovala tisíce turistov

EPUYÉN - Argentínske úrady v stredu evakuovali približne 3000 turistov z riedko osídlenej oblasti Patagónie, ktorú už niekoľko dní sužujú lesné požiare. Informovala o tom agentúra AFP.
Od pondelka požiare pohltili tisíce hektárov lesov v časti krajiny, ktorá sa ešte stále zotavuje z najhorších lesných požiarov za posledné tri desaťročia. Proti plameňom, ktoré sa rýchlo šíria v dôsledku sucha, silného vetra a vysokých teplôt, zasahovali stovky hasičov podporovaných vrtuľníkmi a šiestimi hasičskými lietadlami. „Evakuovali sme viac ako 3000 turistov“ z letoviska Puerto Patriada spolu s niekoľkými desiatkami miestnych obyvateľov, povedal v stredu guvernér provincie Chubut Ignacio Torres.
Dodal, že prinajmenšom jeden z požiarov bol založený úmyselne a vypísal odmenu 50 miliónov pesos (približne 28.000 eur) za informácie o možných páchateľoch. Podľa Federálnej agentúry pre mimoriadne situácie okrem Chubutu horí aj v provinciách Neuquen, Santa Cruz a Rio Negro, ako aj v južnej časti provincie Buenos Aires. V januári a februári minulého roka - v období vrcholiaceho leta na južnej pologuli - požiare v argentínskej Patagónii zničili takmer 32.000 hektárov pôdy.