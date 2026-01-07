Stašák LETEL z Košíc do Bratislavy, vlakom ísť nechce: Čo je zadarmo, to je na FIGU!?

Streda7. január 2026, meniny má Bohuslava, Atila, zajtra Severín

BRATISLAVA - Spevák Peter Stašák oslávil svoje 75. narodeniny vo veľkom štýle. A hoci gratulantov i darčekov mal spevák neúrekom, ten najkrajší dostal už pred pol rokom!

Spevák Peter Stašák sa pri okrúhlom jubileu rozhovoril o tom, ako človek v určitom veku začne mať z rokov pred sebou prirodzený strach. On sám spomína na obdobie, keď sa mu čísla zdali hrozivé. Realita je však podľa neho úplne inde. „Je to pravda, keď som mal okolo 45–50, hovorím: Pane Bože, 60, 70, to bude strašné. Ale necítim ho, chvalabohu, lebo ten Najvyšší mi dal to šťastie, že som zdravý, cítim sa výborne.“ A keď prišla otázka, koľko by sa ešte chcel dožiť, Stašák to povedal pragmaticky a ľudsky: „Rok alebo aj dvadsať, ale aby som bol sebestačný a nebol som odkázaný na to, že by musela prísť dcéra alebo niekto, kto by sa o mňa staral.“

Spevák svoje jubileum oslavuje prakticky kontinuálne počas roka, ale za najkrajší darček nepovažuje nič, čo by sa dalo zabaliť do ozdobného papiera. „Najkrajší darček som dostal ten, ktorý sa mi udial pred pol rokom. V júli sa narodil môj pravnuk a to je najkrajší darček, aký som mohol dostať.“ A aký je dedko? Spevák sa zhodnotil s úsmevom – no zároveň priznal, že na veľké "známkovanie" je ešte skoro. Netají sa však tým, že rodina je preňho veľká téma aj preto, že v mladosti veľa cestoval a pri muzike si svoje deti vraj neužil tak, ako by chcel. A tak si to neskôr vynahradil aspoň s vnukmi. Otázka je už len jediná - kde berie energiu, že stále spieva a pritom neúnavne pendluje z Košíc do Bratislavy. Ako často a akým dopravným prostriedkom? Spevák prezradil, prečo nevyužíva vlaky zadarmo… a odpoveď mnohých prekvapí.

