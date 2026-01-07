Kuchařová odhodila všetky zábrany: Pri otužovaní bola kompletne NAHÁ!

HRADEC KRÁLOVÉ - Modelka Taťána Kuchařová (38) pri extrémnom otužovaní v mínusových teplotách odhodila všetky zábrany. Do ľadovej vody vstúpila úplne nahá!
Modelka a Miss World 2006 Taťána Kuchařová opäť dokázala, že sa nebojí výziev ani extrémnych situácií. Na Instagrame zverejnila záber z otužovania. Vošla do ľadovej vody pri teplotách, ktoré by odradili nejedného otužilca. A to bez jediného kúsku oblečenia.
Pri mínus ôsmich stupňoch Celzia vo vzduchu a teplote vody len niečo málo nad nulou sa Kuchařová ponorila do ľadovej vody v saunovej záhrade v Hradci Králové. „Otužujme sa! (Aj takto.) Dnes to malo naozaj grády – vzduch mínus 8, voda 0,1,“ napísala k fotografiám na Instagrame.
Otužovanie je pre ňu dlhodobo súčasťou zdravého životného štýlu a cesty k fyzickej aj psychickej rovnováhe. Otužovanie si natoľko zamilovala, že absolvovala aj kurz známeho „ľadového muža“ Wima Hofa v Poľsku. Perfektná postava, ktorou sa Kuchařová môže pochváliť, nie je výsledkom náhody, ale sú to roky driny.
