BOJOVNÍČKA Nvotová: Pred rakovinou porazila iné VÁŽNE DIAGNÓZY... O život jej išlo viackrát!

BRATISLAVA - Dorotu Nvotovú (43) čaká náročný boj! V stredu na sociálnej sieti Facebook odhalila, že jej lekári diagnostikovali rakovinu prsníka a dnes ju budú operovať. Politička priznala strach... No je to obrovská bojovníčka, ktorá sa nevzdáva. Za sebou má už niekoľko život ohrozujúcich diagnóz, ktoré porazila!
Dorota Nvotová priznala, že o chorobe vie už niečo vyše mesiaca. „Mám rakovinu. Znie to strašne. Neviem si na to vôbec zvyknúť. Už vyše mesiaca máňam na Kramároch tieto dve zrastené cedule. Národný onkologický ústav a Krížová cesta. Človek by sa aj zasmial, keby sa ho to netýkalo,“ napísala na sociálnej sieti Facebook s tým, že bojuje s rakovinou prsníka a dnes ju budú operovať.
Podstúpi mastektómiu, teda odstránenie celej prsnej žľazy. A choroba je, našťastie, v počiatočnom štádiu. Napriek tomu priznala strach. „Áno, bojím sa. Strašne sa bojím. S trombózou, hypertenziou, nariedenou krvou, po embólii, jasné, že sa bojím - už len samotnej narkózy. Áno, prežila som už omnoho smrteľnejšie choroby a tu som, som bojovníčka a všetky tie veci okolo... Ale teraz si na nejaký čas dovolím byť slabá... aby som mohla byť zase potom silná,“ uviedla Dorota.
Týfus
Ako už v samotnom príspevku naznačila, za sebou má viacero náročných bojov o svoj život. V roku 2008 napríklad počas pobytu v Nepále dostala týfus, ktorý jej napadol pľúca a žlčník a ťažké štádium choroby ju vtedy takmer zabilo. Vysoké horúčky, zimnica, blúznenie, slabosť - s týmto všetkým sa musela vysporiadať. Lekári ju dokonca pripravovali na to najhoršie.
„Prišlo asi k najhoršiemu. Týfus vám neustupuje, práve naopak. Domnievame sa, že čoskoro príde asi k poslednej fáze. Perforácii čriev a žalúdka,“ opísala Dorota vo svojej knihe s názvom Fulmaya. Jej stav bol natoľko vážny, že sa už lúčila so svojimi najbližšími. „Zavolala som mame, chcela som sa s ňou rozlúčiť. Moje prvé slová boli, mami, ja umieram,“ prezradila pred rokmi Novému Času.
Pľúcna embólia
V roku 2021 sa do Nepálu vrátila opäť ako sprievodkyňa. No a smrť jej dýchala na krk po druhýkrát. V horách ju totiž postihla pľúcna embólia. „Nedokázala som zaspať, veľmi rýchlo som dychčala,“ opísala s tým, že si myslela, že dostala výškovú chorobu. „Dychčiac som prebdela noc a ráno šla na kliniku, ktorá je v tom horskom mestečku. Prešla som tam z posledných síl a bezvládne som sa im na dvore zvalila na lavičku. V tej chvíli som myslela, že je po mne,“ priznala.
Lekári začali okamžite konať, správne určili diagnózu a podali jej liek. „Keď mi pichli heparín do brucha na riedenie krvi, polepšilo sa mi,“ priznala Dorota. Do nemocnice v hlavnom meste Nepálu ju brali vrtuľníkom, kde si poležala tri dni a počas nich ledva udýchala cestu na záchod.
Smola sa jej doslova lepí na päty
V roku 2023 znova skončila v nemocnici a opäť za hranicami našej krajiny - tentokrát v Indii. Nešlo o život ohrozujúci stav, no jej diagnóza si vyžadovala operáciu. „Vždy som najviac túžila po tom, aby mi v Indii rozbíjali obličkové kamene,“ napísala vtedy na sociálnych sieťach aj s tým, že prežívala obrovské bolesti. Nemohla totiž brať lieky na ich utlmenie. Jediné, čo mohla užiť, bol paralen. „Všetky ostatné lieky od bolesti sa totiž bijú s tým, čo už beriem na iné choroby,“ zverila sa Dorota.
No a o rok neskôr ju zas ratovali v nemocnici na Maledivách. Zlomila si tam nohu. „Vždy som hovorievala, že ak bude v meste jediná jama, ja do nej spadnem. Nuž, tentokrát to bol jediný kameň. V krajine, kde je len voda a piesok a aj ulice sú z piesku, Dorotka zakopla o kameň a zlomila si nohu. Čo by som robila bez svojich úrazov a chorôb? Asi by som sa straaašne nudila,“ dodala vtedy Nvotová.
Všetky doposiaľ - tie ťažké, ale aj menej ťažké - zvládla. Aktuálne sa vydala na náročný boj s ďalšou krutou diagnózou. A my jej na nej držíme palce a prajeme skoré uzdravenie!