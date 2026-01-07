Streda7. január 2026, meniny má Bohuslava, Atila, zajtra Severín

Temná strana fetiš večierkov: Plus size modelka prezradila, čo sa tam NAOZAJ DEJE! Prečo opustila OnlyFans?

Rosie Jean
Rosie Jean
LOS ANGELES - Plus size modelka Rosie Jeanová odhalila temnú stránku svojej kariéry na OnlyFans. Zúčastňovala sa na platených sexuálnych večierkoch a čelila stalkerovi, ktorý ju chcel donútiť pribrať do extrémnej nadváhy. Skúsenosti ju nakoniec prinútili odísť zo sveta online fetišov.

Rosie, ktorá na sociálnych sieťach hrdo prezentuje svoju veľkosť 6XL, opisuje svoje začiatky ako obdobie, keď robila všetko pre pocit živosti. „Navštívila som niekoľko súkromných večierkov, ktoré spočiatku pôsobili zábavne a nevinne,“ prezradila pre podcast We’re All Insane. Čoskoro však zistila, že realita je oveľa komplikovanejšia. Niektorí účastníci večierkov zverejňovali súkromné informácie, vrátane domácich adries, a organizátori často využívali postele svojich detí, len aby mohli zarobiť peniaze.

Modelka sa priznala, že začala priberať po traumatických skúsenostiach zo svojho detstva. Neskôr objavila stránky zamerané na sexuálne fetiše, kde ju muži povzbudzovali k tomu, aby jedla viac a viac. Jeden z obdivovateľov sa postupne dopátral jej skutočného mena a adresy a začal ju prenasledovať. Bol fascinovaný tzv. „Death Feederismom“ – fetišom spočívajúcim v nútenom kŕmení niekoho až do extrémnej nadváhy. Rosie bola manipulovaná do bodu, keď mu priznala city a dokonca podviedla svojho vtedajšieho partnera.

Skončilo to neverou

Stalker sa tiež vydával za svoju bývalú priateľku a posielal Rosie falošné správy, vrátane videí po jej operácii na zníženie hmotnosti, čo bolo zdrojom jeho nenávisti. Podľa modelky pritiahla jej prítomnosť online množstvo fetišistov, čo viedlo k nebezpečným situáciám.

Z týchto dôvodov sa rozhodla zrušiť svoje účty na OnlyFans aj pôvodný Instagram a zamerať sa na bezpečnejšie a zdravšie používanie internetu. „Chcem sa venovať životnému štýlu, variť a jesť pred kamerou bez toho, aby ma to ohrozovalo,“ uzavrela Rosie.

