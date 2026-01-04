Nedeľa4. január 2026, meniny má Drahoslav, zajtra Andrea, Artur

MIMORIADNE Madura odviedli do väznice, VIDEÁ presunu: TOTO povedal pred kamerami! Po útokoch hlásia mŕtvych

WASHINGTON - Venezuelského prezidenta Nicolása Madura po nočnej americkej operácii priviezli v putách do federálnej väznice v Brooklyne, kde má čeliť obvineniam z narkoterorizmu. Zásah si podľa miestnych zdrojov vyžiadal najmenej 40 obetí a vo Venezuele vyvolal mocenské vákuum, ktoré dočasne zapĺňa viceprezidentka Delcy Rodríguezová. Washington tvrdí, že je pripravená spolupracovať, Caracas to však odmieta a žiada Madurovo prepustenie.

Aktualizované 8:34 Americká spoločnosť Starlink Services, ktorá prevádzkuje satelitnú sieť poskytujúcu internetové pripojenie, dnes na sieti X uviedla, že poskytne obyvateľom Venezuely vysokorýchlostný internet zadarmo až do 3. februára. Podľa vyhlásenia tým firma zabezpečí nepretržité pripojenie na internet. Americká spoločnosť Starlink Services poskytuje internetové pripojenie prostredníctvom satelitov na nízkej obežnej dráhe. Užívateľov má približne v 140 krajinách a teritóriách.

Aktualizované 8:28 Nový Zéland vyjadril obavy zo súčasnej situácie. „Nový Zéland sa obáva a aktívne monitoruje vývoj vo Venezuele a očakáva, že všetky strany budú konať v súlade s medzinárodným právom,“ tvrdí minister zahraničných vecí Winston Peters. Nový Zéland podľa neho stojí pri venezuelskom ľude v jeho úsilí o spravodlivú, demokratickú a prosperujúcu budúcnosť.

Aktualizované 8:25 Austrália podporuje medzinárodné právo a demokratickú budúcnosť vo Venezuele. „Vyzývame všetky strany na podporu dialógu a diplomacie v snahe zabezpečiť regionálnu stabilitu a predísť eskalácii,“ uviedol vo vyhlásení austrálsky premiér Anthony Albanese. „Naďalej podporujeme medzinárodné právo a pokojný, demokratický prechod vo Venezuele, ktorý odráža vôľu venezuelského ľudu,“ pokračoval premiér. Albanese dodal, že Austrália sa dlhodobo obáva o rešpekt demokratických princípov, ľudských práv a základných slobôd zo strany Venezuely.

Aktualizované 8:22 Spojené štáty v sobotu večer zrušili obmedzenia na lety vo vzdušnom priestore nad Karibským morom. Komerčné lety v tejto oblasti boli zakázané počas vojenskej operácie USA, ktorá v sobotu viedla k zajatiu venezuelského prezidenta Nicolása Madura. V nedeľu o tom informovala agentúra AFP. Americký minister dopravy Sean Duffy v príspevku na platforme X uviedol, že pôvodné obmedzenia vypršali o 00:00 h miestneho času (06:00 h SEČ) a lety sa obnovili podľa plánu. „Letecké spoločnosti sú informované a rýchlo aktualizujú svoje letové poriadky,“ dodal Duffy.

Aktualizované 8:18 Najnovšie satelitné zábery ukazujú následky útoku na strategický vojenský komplex Fuerte Tiuna v Caracase, ktorý bol jedným z hlavných cieľov zásahu. Snímky, ktoré v sobotu zhotovila americká spoločnosť Vantor a ktoré analyzoval aj magazín Business Insider, zachytávajú poškodené budovy, zničené vojenské vybavenie a viaceré zasiahnuté vozidlá v areáli. Viditeľné sú aj trosky pri jednom z hlavných vstupov do komplexu.

Aktualizované 8:15 Čína v nedeľu vyzvala Spojené štáty, aby okamžite prepustili venezuelského prezidenta Madura. „Čína vyzýva Spojené štáty, aby zabezpečili osobnú bezpečnosť prezidenta Nicolása Madura a jeho manželky Cilie Floresovej, okamžite ich prepustili a prestali zasahovať do vnútorných záležitostí Venezuely,“ uviedlo čínske ministerstvo zahraničných vecí vo svojom vyhlásení. Operáciu amerických zložiek vo Venezuele Peking označil za „jasné porušenie medzinárodného práva“.

Madura priviezli do väznice v Brookline

Venezuelského prezidenta Nicolása Madura v sobotu v sprievode bezpečnostných zložiek priviezli do metropolitnej väznice v Brooklyne v americkom meste New York, pre stanicu CNN to potvrdila newyorská polícia. Metropolitné väzenské centrum sa preslávilo zadržiavaním viacerých mediálne známych osôb vrátane rappera R. Kellyho, Ghislaine Maxwellovej, spolupracovníčky Jeffreyho Epsteina, či hudobného producenta Seana „Diddyho“ Combsa.

Maduro sa v najbližších dňoch postaví pred súd pre obvinenia z „narkoterorizmu“. Pred odvedením do väznice bol venezuelský prezident nakrátko v sídle Úradu pre kontrolu drog (DEA).

Biely dom na sociálnych sieťach zverejnil video Madura, kráčajúceho práve v sídle DEA, pričom venezuelský prezident hovorí: „Dobrú noc. Šťastný nový rok.“

Metropolitná väznica je jediná federálna väznica v New Yorku a podľa stanice BBC je známa tým, že v nej boli zadržané viaceré známe osobnosti a taktiež svojimi prísnymi podmienkami, násilím a obvineniami z nedostatočného dohľadu. Venezuelského prezidenta a jeho manželku zajali americké špeciálne jednotky počas operácie v noci na sobotu, ktorú nariadil americký prezident Donald Trump.

Pri amerických útokoch vo Venezuele zahynulo najmenej 4O ľudí

Najmenej 40 obetí si vyžiadala americká operácia vo Venezuele, ktorú podnikli v noci na sobotu americké špeciálne jednotky.  Pre denník The New York Times (NYT) to povedal vysokopostavený venezuelský predstaviteľ, ktorý hovoril pod podmienkou zachovania anonymity.

Podľa amerických novín sú obeťami civilisti i vojenský personál. Denník The Guardian informuje, že jednou z obetí je 80-ročná Rosa González, ktorá zahynula pri útoku na trojposchodový bytový dom. Ďalší obyvateľ je po údere ťažko zranený.

Trump tvrdí, že pri americkej operácii vo Venezuele zahynulo „mnoho“ Kubáncov

Americký prezident Donald Trump v sobotu povedal, že počas operácie amerických špeciálnych jednotiek vo Venezuele zahynulo „mnoho“ Kubáncov. Presný počet neuviedol. Informuje o tom agentúra AFP. "Chránili (venezuelského prezidenta Nicolása) Madura. Nebolo to dobré rozhodnutie,“ povedal šéf Bieleho domu v rozhovore pre denník The New York Post po tlačovej konferencii.

USA ani Venezuela dosiaľ nezverejnili počet obetí americkej operácie, avšak Trump tvrdí, že žiadni Američania nezahynuli. „Kuba bola vždy veľmi odkázaná na Venezuelu. Odtiaľ získavala peniaze a chránila Venezuelu, ale to v tomto prípade nefungovalo príliš dobre,“ uviedol Trump.

Prezidentského úradu sa má podľa súdu ujať Rodríguezová

Venezuelský najvyšší súd v sobotu nariadil, aby viceprezidentka Delcy Rodríguezová dočasne prevzala prezidentský úrad. Rozhodol tak po tom, čo prezidenta Nicolása Madura a jeho manželku zajali americké špeciálne jednotky a vyviezli ich z Venezuely. Informujú o tom agentúry AFP a Reuters.

Rodríguezová má podľa súdu „prevziať a vykonávať v dočasnej funkcii všetky právomoci, povinnosti a kompetencie, ktoré sú neoddeliteľne spojené s úradom prezidenta...s cieľom zabezpečiť administratívnu kontinuitu a komplexnú obranu národa“. AFP konštatuje, že súd sa vyhol vyhláseniu Madura za trvalo nespôsobilého vykonávať funkciu prezidenta. To by si vyžadovalo vypísanie prezidentských volieb do 30 dní.

Podľa stanice CNN po zajatí Madura prešla moc vo Venezuele do rúk viceprezidentky tak, ako to stanovuje tamojšia ústava. Či už ide o dočasnú alebo úplnú neprítomnosť hlavy štátu, viceprezidentka preberá prezidentské právomoci. Rodríguezová, ktorá je aj ministerkou financií a ropného priemyslu, vyzvala, aby Spojené štáty prepustili zadržaného venezuelského prezidenta. Madura zároveň označila za „jedinú“ hlavu štátu. Vo videopríhovore, ktorý v sobotu večer odvysielala štátna televízia, vyhlásila, že Venezuela nikdy nebude kolóniou žiadnej krajiny.

Trump deklaruje ochotu spolupracovať

Americký prezident Donald Trump predtým na tlačovej konferencii uviedol, že jeho administratíva je pripravená spolupracovať s venezuelskou viceprezidentkou, o ktorej tvrdil, že medzičasom zložila prezidentský sľub a stala sa novou líderkou Venezuely. Podľa Trumpa tiež vyjadrila ochotu „urobiť to, čo si myslíme, že je skrátka potrebné, aby sa Venezuela stala znovu skvelou“.

Rodríguezová vo videopríhovore povedala, že venezuelská vláda je ochotná mať s Trumpovou administratívou vzťah založený na rešpekte, no striktne v rámci medzinárodného a venezuelského práva. Madura a jeho manželku Ciliu Floresovú zajali a letecky vyviezli z Venezuely americké špeciálne jednotky počas nočnej operácie, ktorú nariadil Trump. Ten následne vyhlásil, že Spojené štáty budú v podstate spravovať Venezuelu, až kým nedôjde k riadnemu a bezpečnému odovzdaniu moci. Zároveň nevylúčil, že USA podniknú v prípade potreby aj ďalší útok na Venezuelu.

Mesiace rastúceho napätia medzi USA a Venezuelou

Spomínanej operácii predchádzali mesiace napätia medzi Spojenými štátmi a Venezuelou. Od leta 2025 Spojené štáty výrazne posilnili svoju vojenskú prítomnosť v blízkosti Venezuely vrátane vyslania lietadlovej lode, vojnových lodí a moderných stíhačiek do Karibiku.

Trump zároveň oznámil „blokádu“ venezuelskej ropy, rozšíril sankcie a podnikol viac ako dva tucty útokov na plavidlá, o ktorých USA tvrdili, že sa podieľali na pašovaní drog v Tichom oceáne a Karibskom mori. Mnohé krajiny tieto útoky odsúdili ako mimosúdne popravy. Minulý týždeň Trump potvrdil, že Spojené štáty zasiahli vo Venezuele dok, ktorý údajne slúžil ako nákladisko drog na lode pre pašerákov.

