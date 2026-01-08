Tupak, Santiago či Aurora: Košická nemocnica zverejnila bizarný ZOZNAM mien novorodencov, TOTO by vám nenapadlo!

KOŠICE - Univerzitná nemocnica L. Pasteura v Košiciach v týchto dňoch zverejnila netradičné mená novorodencov za posledný rok. Aj keď v tejto kategórii mnohí očakávajú bizarnosti, niektoré však prekročili všetky hranice. Deti tak budú s týmito menami žiť po zvyšok života.
"Chceli by ste sa volať Saxana alebo Diamond Dante? A čo tak 2PAC či Athara?" pýta sa v úvode statusu košická nemocnica verejnosti. V roku 2025 boli pôrodnice miestom, kde fantázia niektorých rodičov vraj nepoznala hranice. Niektoré mená znejú ako z filmu či tureckých telenoviel.
Z tých dievčenských to je napríklad:
- Lana
- Aylin
- Leeannah
- Aurora Rhaenys
- Lyanna Ayline
- Fortunata
- Saxana
- Suela
Chlapčenské mená zas boli:
- Cassian
- Zoran
- Diamond Dante
- Santiago
- Nolwenn
- Tupak (2PAC)
- Noan
- Melek
Komentáre pod príspevkom na seba nenechali dlho čakať. "Vidím tam veľa nadšených mamičiek tureckých telenoviel," pobavila sa jedna z čitateliek. "Niektoré mená fakt des a hrúza. Chúďatká deti. To už ozaj sa môžu volať hocijako? Nie sú v tom žiadne obmedzenia a hranice? Diamond, Fortunata...to vážne? Som vďačná svojim rodičom za normálne meno a verím že aj moje deti mi raz budú vďačné," skritizovala rodičov ďalšia. "Prečo mi 2PAK nenapadlo pred rokom, keď sa narodil môj syn, do kelu..." pobavila sa ďalšia mamička.