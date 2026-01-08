VOJNA medzi slávnymi mamičkami: Herečka ich nazvala TOXICKÝMI... Takto sa vraj správajú!

LOS ANGELES - Hviezda filmov High School Musical Ashley Tisdale sa stala prvýkrát mamou v roku 2021 a v tom čase vstúpila do akéhosi "klubu mamičiek". Patrili do neho okrem iných aj Hilary Duff, Mandy Moore či Meghan Trainor. Aktuálne sa však rozhodla sa touto partiou urobiť hrubú čiaru a... Verejne ich označila za toxické matky.
Spomínaný "klub" hollywoodskych mamičiek vytvorila Hilary Duff a spoločne s Ashley Tisdale, Meghan Trainor či Mandy Moore chodili na dovolenky, do detských kútikov či na kurzy pre bábätká. Aktuálne sa však zdá, že je všetkému koniec. Odhalila to hviezda High School Musical vo svojom blogu ByAshleyFrench a príspevok nesie titulok: "Rozchod s mojou toxickou skupinou mamičiek".
Herečka síce nikoho konkrétne nemenovala, no fanúšikom netrebalo veľa, aby si domysleli, o kom je reč. Navyše Ashley už na sociálnych sieťach nesleduje Hilary Duff a Meghan Trainor. Tisdale priznala, že sa v skupine začala cítiť ako na strednej škole. Z niektorých spoločných stretnutí bola totiž vynechávaná a že sa konala, zistila až z internetu.
„Myslela som si, že tieto pocity už nikdy mať nebudem. Sedela som v noci sama, potom, čo som uspala svoju dcéru, a hovorila som si: Čo nie som dosť cool? Vrátilo ma to na strednú, cítila som sa úplne stratená. Nechápala som, čo som povedala, že ma nepozvali,“ opísala Ashley, ktorá sa rozhodla urobiť radikálny krok a viac sa s mamičkami nestretávať.
„Napísala som do nášho skupinového chatu to, že mi to príde až príliš detinské, a že sa toho už nechcem zúčastňovať. Aby sme si to ujasnili, nemyslím si, že sú mamičky zlými osobami (až na jednu), ale táto skupina prestala byť pozitívna,“ dodala herečka. No a reakcia na seba nenechala dlho čakať. Prekvapivo sa však neozvala ani jedna zo slávnych mamičiek...
Ale manžel Hilary Duff. „Keď ste najviac sebestredný človek na Zemi, ostatné mamičky sa začnú sústrediť na skutočné batoľatá,“ napísal bez menovania. Opäť však všetkým doplo, na koho narážal.