Tragický záver pátrania: Po niekoľkých dňoch prišli najhoršie správy! Nezvestného Filipa (†20) našli neskoro

NOVÉ ZÁMKY - Po piatich dňoch prišli najhoršie správy. 20-ročného Filipa, ktorý sa stratil ešte počas silvestrovskej noci, našli v pondelok popoludní už bez známok života.
"Nezvestná osoba Filip B. bola vypátraná. S veľkou ľútosťou týmto vyjadrujeme úprimnú sústrasť rodine, priateľom a všetkým blízkym v tejto nesmierne ťažkej chvíli.Zároveň patrí veľké a úprimné poďakovanie všetkým zasahujúcim zložkám, organizáciám aj dobrovoľníkom, ktorí sa podieľali na pátraní, neváhali pomôcť, venovali svoj čas, sily a nasadenie. Česť jeho pamiatke. Myslíme na rodinu a blízkych," informovala na sociálnej sieti Dobrovoľná civilná ochrana Nové Zámky.
Mladík zmizol v noci na Nový rok. Naposledy bol videný nažive v Nových Zámkoch pri Korune 1. 1. 2026 približne o 01:30 h. Na sebe mal čiernu mikinu s bielym znakom The North Face, čierne nohavice a obuté čierne topánky s bielym znakom Nike.
Polícia v Nových Zámkoch ihneď spustila rozsiahle pátranie, do ktorého boli zapojení policajti z OO PZ Nové Zámky, dobrovoľní hasiči z Palárikova, Rastislavíc, Andoviec, Dobrovoľná civilná ochrana Nové Zámky, špeciálna kynologická záchranná služba, Občianska stráž SR, a iní občania - rodina, spolužiaci. Neskôr boli tiež nasadení príslušníci poriečneho oddelenia PPZ. Napriek nasadeniu hasičov, polície, technických prostriedkov a dronov sa ho nedarilo nájsť.