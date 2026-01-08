Štvrtok8. január 2026, meniny má Severín, zajtra Alexej, Alex, Alexia

Nemecký prezident Steinmeier ostro kritizoval kroky USA pod vedením Trumpa

Frank-Walter Steinmeier
Frank-Walter Steinmeier (Zdroj: TASR/AP/Maryam Majd)
TASR

BERLÍN - Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier v stredu večer ostro kritizoval zahraničnú politiku Spojených štátov pod vedením prezidenta Donalda Trumpa. Zároveň vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby nedopustilo rozpad svetového poriadku a jeho premenu na „brloh zlodejov“. Informuje o tom agentúra Reuters.

V nezvyčajne ostrých vyjadreniach Steinmeier upozornil, že globálna demokracia čelí dosiaľ nevídaným útokom. Podľa agentúry v nich narážal aj na nedávne zajatie venezuelského prezidenta Nicolása Madura spolu s manželkou a ich prevezenie pred súd v New Yorku. Úloha nemeckého prezidenta je prevažne reprezentatívna, ale jeho vyjadrenia majú značnú váhu.

Ohrozujú svetový poriadok

Steinmeier označil anexiu Krymu Ruskom a následnú rozsiahlu inváziu na Ukrajinu za zásadný historický zlom. Správanie Spojených štátov podľa neho predstavuje ďalší vážny prelom. „Je tu rozpad hodnôt zo strany nášho najdôležitejšieho partnera, USA, ktorý pomohol vybudovať tento svetový poriadok,“ vyhlásil v prejave.

„Ide o to, aby sa svet nezmenil na brloh zlodejov, kde si tí najbezohľadnejší berú, čo chcú, a kde sa regióny alebo celé krajiny považujú za majetok niekoľkých veľmocí,“ zdôraznil nemecký prezident. Podľa neho je v situáciách, ktoré ohrozujú svetový poriadok, potrebný aktívny zásah a za jeho ochranu by sa mali zasadiť aj krajiny ako Brazília či India.

Štefan Svitko po predčasnom návrate z Dakaru: Urobil som salto a motorka trafila strom
Štefan Svitko po predčasnom návrate z Dakaru: Urobil som salto a motorka trafila strom
Šport
Gabriela Dzuríková bola z natáčania v Piešťanoch nadšená: O toto som prichádzala celý život!
Gabriela Dzuríková bola z natáčania v Piešťanoch nadšená: O toto som prichádzala celý život!
Prominenti
Stretnutie predsedu vlády SR Roberta Fica a predsedu vlády ČR Andreja Babiša
Stretnutie predsedu vlády SR Roberta Fica a predsedu vlády ČR Andreja Babiša
Správy

Domáce správy

Kuriózna nehoda na R1:
Kuriózna nehoda na R1: Zrazili sa tri vozidlá, Mercedes sa pokúsil z miesta odísť
Domáce
Novinky, ktoré majú prispieť
Novinky, ktoré majú prispieť k jednoduchšiemu cestovaniu: Ktorých liniek sa týkajú?
regiony.zoznam.sk
Brutálny útok po novoročných
Brutálny útok po novoročných oslavách: Muž napadol svoju expartnerku, vyhrážal sa jej znetvorením
Domáce
Rodičia v Bardejove čelia obvineniu: Dcéra vymeškala stovky hodín v škole, polícia zasiahla
Rodičia v Bardejove čelia obvineniu: Dcéra vymeškala stovky hodín v škole, polícia zasiahla
Bardejov

Zahraničné

Európa sa pripravuje na
Európa sa pripravuje na boj chladu a tepla: Slovensko bude v centre tohto chaosu
Zahraničné
Nemecký prezident Steinmeier ostro
Nemecký prezident Steinmeier ostro kritizoval kroky USA pod vedením Trumpa
Zahraničné
Bývalý starosta v Maďarsku
Bývalý starosta v Maďarsku bol vypočutý ako podozrivý z podvodu s dotáciou EÚ
Zahraničné
UPOZORNENIE: Drastické VIDEO Petarda amputovala mužovi ruky:
Petarda amputovala mužovi ruky: Polícia zverejnila ODSTRAŠUJÚCE VIDEO... Mrazivé zábery zo zásahu!
Zahraničné

Prominenti

Ray J
EX Kim Kardashian po vážnej diagnóze: Pred 4 rokmi takmer prišiel o život... A opäť je v nemocnici!
Zahraniční prominenti
Plačková pod paľbou kritity:
Plačková pod paľbou kritity: 18 eur za 3 kávy? Bloger ju zvozil pod čiernu zem!
Domáci prominenti
VOJNA medzi slávnymi mamičkami:
VOJNA medzi slávnymi mamičkami: Herečka ich nazvala TOXICKÝMI... Takto sa vraj správajú!
Zahraniční prominenti
Gabriela Dzuríková
Gabriela Dzuríková bola z natáčania v Piešťanoch nadšená: O toto som prichádzala celý život!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Najextrémnejšie zimy v dejinách:
Najextrémnejšie zimy v dejinách: Roky, keď zamrzli rieky, morské zátoky aj celá Európa
dromedar.sk
Rodina našla v dome
Rodina našla v dome zvláštne zariadenie: Sledoval ich niekto? Nečakaný objav vyvolal paniku... naozaj to je kamera?
Zaujímavosti
Pitie kávy v nesprávny
Pitie kávy v nesprávny čas môže ohroziť tvoje zdravie: TOTO je ideálny moment! Srdce vám poďakuje
Zaujímavosti
Klimatická katastrofa sa blíži:
Klimatická katastrofa sa blíži: Ľadovce miznú rýchlejšie, než sme si mysleli! TENTO rok bude kritický
Zaujímavosti

Dobré správy

Novinky, ktoré majú prispieť
Novinky, ktoré majú prispieť k jednoduchšiemu cestovaniu: Ktorých liniek sa týkajú?
regiony.zoznam.sk
Koniec obmedzení pre dve
Koniec obmedzení pre dve mestá či nový režim kvôli práci a škole: Zistite, čo sa mení
nitra.zoznam.sk
Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce

Ekonomika

Trump vytiahol na Putina najťažší kaliber: Tieto sankcie môžu mať devastačný dopad aj na Slovensko!
Trump vytiahol na Putina najťažší kaliber: Tieto sankcie môžu mať devastačný dopad aj na Slovensko!
Zažívate aj vy finančnú neveru? Prieskum ukázal, koľko Slovákov v skutočnosti skrýva pred partnerom svoje peniaze!
Zažívate aj vy finančnú neveru? Prieskum ukázal, koľko Slovákov v skutočnosti skrýva pred partnerom svoje peniaze!
Lacné zásielky z Číny skončia: Kupujúcich čaká nový poplatok za každú objednávku!
Lacné zásielky z Číny skončia: Kupujúcich čaká nový poplatok za každú objednávku!
Zákaz sociálnych sietí aj na Slovensku? Štát predstavil svoj akčný plán!
Zákaz sociálnych sietí aj na Slovensku? Štát predstavil svoj akčný plán!

Šport

Sabalenková spustila masívnu kritiku: Šialené! Tento rok to urobím, aj keď mi dajú pokutu
Sabalenková spustila masívnu kritiku: Šialené! Tento rok to urobím, aj keď mi dajú pokutu
WTA
Slovan či Košice nechajte tak: Lige vládne bystrický valec, klobúky dolu aj pred Michalovcami
Slovan či Košice nechajte tak: Lige vládne bystrický valec, klobúky dolu aj pred Michalovcami
Tipsport liga
VIDEO Fantastický debut v zámorí! Nemec zahviezdil hneď v prvom zápase, napodobnil ho aj Chromiak
VIDEO Fantastický debut v zámorí! Nemec zahviezdil hneď v prvom zápase, napodobnil ho aj Chromiak
Zámorské súťaže
Diamant, ktorý nám závidí aj Kanada: Lopušanová sa môže zapísať do histórie MS v hokeji
Diamant, ktorý nám závidí aj Kanada: Lopušanová sa môže zapísať do histórie MS v hokeji
Ženský hokej

Auto-moto

TEST: Mitsubishi Colt Performance - zábavná rozlúčka
TEST: Mitsubishi Colt Performance - zábavná rozlúčka
Klasické testy
Sypač zapadol, znelo od Slanca. Niektoré okresy na východe majú prvý kalamitný stupeň
Sypač zapadol, znelo od Slanca. Niektoré okresy na východe majú prvý kalamitný stupeň
Doprava
TEST: Volkswagen ID7 Tourer Pro S Limited - viac v baterke, viac v dojazde
TEST: Volkswagen ID7 Tourer Pro S Limited - viac v baterke, viac v dojazde
Klasické testy
Žilinský kraj plánuje v tomto roku zrekonštruovať päť mostov
Žilinský kraj plánuje v tomto roku zrekonštruovať päť mostov
Doprava

Kariéra a motivácia

Prečo vás multitasking v skutočnosti spomaľuje viac, než si myslíte
Prečo vás multitasking v skutočnosti spomaľuje viac, než si myslíte
Motivácia a produktivita
Prečo novoročné predsavzatia nefungujú? Takto v roku 2026 uspejete v pracovnej oblasti
Prečo novoročné predsavzatia nefungujú? Takto v roku 2026 uspejete v pracovnej oblasti
Motivácia a inšpirácia
Pravidlo 90 sekúnd, ktoré vám môže zachrániť stretnutie. Stačí chvíľa a hlava sa upokojí
Pravidlo 90 sekúnd, ktoré vám môže zachrániť stretnutie. Stačí chvíľa a hlava sa upokojí
Rady, tipy a triky
Návrat do práce po sviatkoch. Prečo je tento pocit dôležitejší, než si myslíte
Návrat do práce po sviatkoch. Prečo je tento pocit dôležitejší, než si myslíte
Práca a voľný čas

Varenie a recepty

Vyhoďte fritézu: S týmto trikom urobíte dokonale chrumkavé hranolky úplne bez oleja.
Vyhoďte fritézu: S týmto trikom urobíte dokonale chrumkavé hranolky úplne bez oleja.
Fantastický fitness šalát pre každého, kto chce schudnúť
Fantastický fitness šalát pre každého, kto chce schudnúť
Čím dochutiť oškvarkové pagáče? Tieto prísady im dodajú šmrnc
Čím dochutiť oškvarkové pagáče? Tieto prísady im dodajú šmrnc
Rady a tipy
Bravčová panenka v rúre: Ako dlho ju piecť, aby sa nevysušila
Bravčová panenka v rúre: Ako dlho ju piecť, aby sa nevysušila
Rady a tipy

Technológie

Telefóny Slovákov zaplavuje nová vlna podvodu, šíri sa cez WhatsApp. Ide o typický príklad pig-butchering podvodu
Telefóny Slovákov zaplavuje nová vlna podvodu, šíri sa cez WhatsApp. Ide o typický príklad pig-butchering podvodu
Bezpečnosť
WhatsApp práve dostal niekoľko vylepšení. Takto skrotí chaos v skupinových četoch
WhatsApp práve dostal niekoľko vylepšení. Takto skrotí chaos v skupinových četoch
Aplikácie a hry
Plánuješ kúpu nového telefónu? Dlho neváhaj. Telefóny výrazne zdražejú a toto je dôvod, priznáva šéf Samsungu
Plánuješ kúpu nového telefónu? Dlho neváhaj. Telefóny výrazne zdražejú a toto je dôvod, priznáva šéf Samsungu
Samsung
Windows 11 mal byť rýchlejší než staršie verzie. Najrýchlejší Windows nie je taký rýchly, ako sa tvári
Windows 11 mal byť rýchlejší než staršie verzie. Najrýchlejší Windows nie je taký rýchly, ako sa tvári
Windows

Bývanie

Konečne útulné interiéry, farby a poctivá ľudská práca! Týchto 8 trendov bude podľa dizajnérov vládnuť v roku 2026
Konečne útulné interiéry, farby a poctivá ľudská práca! Týchto 8 trendov bude podľa dizajnérov vládnuť v roku 2026
Tam sa musí oddychovať fantasticky! TOP 10 chát, chalúp a víkendových domov, ktoré sa vám v roku 2025 páčili najviac
Tam sa musí oddychovať fantasticky! TOP 10 chát, chalúp a víkendových domov, ktoré sa vám v roku 2025 páčili najviac
Prachu sa v zime v domácnostiach hromadí viac a nie je to len dojem! 10 tipov, ako tomu môžete zabrániť
Prachu sa v zime v domácnostiach hromadí viac a nie je to len dojem! 10 tipov, ako tomu môžete zabrániť
Už ten upravený chodník sľubuje krásnu domácnosť! Vnútri starého domu vytvorili architekti perfektné rodinné bývanie
Už ten upravený chodník sľubuje krásnu domácnosť! Vnútri starého domu vytvorili architekti perfektné rodinné bývanie

Pre kutilov

Pozor na tieto postupy pri rozmrazovaní skiel na aute! Môžete si nimi viac uškodiť, ako pomôcť
Pozor na tieto postupy pri rozmrazovaní skiel na aute! Môžete si nimi viac uškodiť, ako pomôcť
Údržba a opravy
Ako upiecť jaternice? Stačí poznať tieto praktické tipy a riziko prasknutia bude nízke
Ako upiecť jaternice? Stačí poznať tieto praktické tipy a riziko prasknutia bude nízke
Recepty
Ako predĺžiť horenie sviečok: Pomôže ich zmrazenie alebo je lepší trik s alobalom?
Ako predĺžiť horenie sviečok: Pomôže ich zmrazenie alebo je lepší trik s alobalom?
Údržba a opravy
230 V aj na chatke bez elektriny: Vyhnite sa chybe, ktorá vám môže odpáliť chladničku aj televízor
230 V aj na chatke bez elektriny: Vyhnite sa chybe, ktorá vám môže odpáliť chladničku aj televízor
Náradie

Stream naživo

Najsledovanejšie celebrity na Instagrame: Prvé miesta však neobsadili tie, na ktoré by ste to tipovali
Zahraničné celebrity
Najsledovanejšie celebrity na Instagrame: Prvé miesta však neobsadili tie, na ktoré by ste to tipovali
Petarda amputovala mužovi ruky:
Zahraničné
Petarda amputovala mužovi ruky: Polícia zverejnila ODSTRAŠUJÚCE VIDEO... Mrazivé zábery zo zásahu!
Ilustračné foto
Domáce
Štátny ústav pre kontrolu liečiv sťahuje z trhu TENTO liek: Všetky šarže!
AKTUÁLNE Vražda kúsok od
Domáce
AKTUÁLNE Vražda kúsok od Bratislavy: Na mieste je polícia! PRVÉ informácie o tom, čo predchádzalo tragédii
Renee Nicole Good zastrelili
Zahraničné
Streľba v USA! Agent ICE zabil ženu, starosta zúri: Nebola to sebaobrana, vypadnite odtiaľto

