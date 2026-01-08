Nemecký prezident Steinmeier ostro kritizoval kroky USA pod vedením Trumpa

BERLÍN - Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier v stredu večer ostro kritizoval zahraničnú politiku Spojených štátov pod vedením prezidenta Donalda Trumpa. Zároveň vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby nedopustilo rozpad svetového poriadku a jeho premenu na „brloh zlodejov“. Informuje o tom agentúra Reuters.
V nezvyčajne ostrých vyjadreniach Steinmeier upozornil, že globálna demokracia čelí dosiaľ nevídaným útokom. Podľa agentúry v nich narážal aj na nedávne zajatie venezuelského prezidenta Nicolása Madura spolu s manželkou a ich prevezenie pred súd v New Yorku. Úloha nemeckého prezidenta je prevažne reprezentatívna, ale jeho vyjadrenia majú značnú váhu.
Ohrozujú svetový poriadok
Steinmeier označil anexiu Krymu Ruskom a následnú rozsiahlu inváziu na Ukrajinu za zásadný historický zlom. Správanie Spojených štátov podľa neho predstavuje ďalší vážny prelom. „Je tu rozpad hodnôt zo strany nášho najdôležitejšieho partnera, USA, ktorý pomohol vybudovať tento svetový poriadok,“ vyhlásil v prejave.
„Ide o to, aby sa svet nezmenil na brloh zlodejov, kde si tí najbezohľadnejší berú, čo chcú, a kde sa regióny alebo celé krajiny považujú za majetok niekoľkých veľmocí,“ zdôraznil nemecký prezident. Podľa neho je v situáciách, ktoré ohrozujú svetový poriadok, potrebný aktívny zásah a za jeho ochranu by sa mali zasadiť aj krajiny ako Brazília či India.