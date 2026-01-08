Vážna dopravná nehoda pri Martine: Dievča zostalo zakliesnené pod autobusom! Zásah hasičov

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor)
MARTIN - Pri Martine došlo k vážnej dopravnej nehode, počas ktorej zostala jedna osoba zakliesnená pod autobusom.
O nehode informoval portál tvnoviny.sk. Ako uviedli, pod autobusom zostalo zakliesnené dievča. Hasiči ju museli spod ťažkého vozidla vyslobodzovať hydraulickým zariadením. Podľa hovorkyne žilinských krajských hasičov Márie Pohankovej Zahatlanovej malo dôjsť k zrážke aj s osobným autom.
Dievča si do opatery prevzali zdravotníci. Zatiaľ nie je jej vek známy. V dôsledku nehody bola obmedzená aj doprava.