Nový zákon bude pre niektorých POHROMOU: Piť už nesmú ani SPOLUJAZDCI, vysoké pokuty hrozia týmto skupinám!

BRATISLAVA - Nový zákon z oblasti cestnej premávky by síce nemal byť, no napriek tomu sa u viacerých Slovákov zrejme stane strašiakom dní. Po novom sa totiž nesmie preukázať pitie pred jazdou ani u spolujazdcov. Nenápadný zákon začal platiť od rok 2026 a týka sa týchto špecifických situácií.
O paragrafe, ktorému sa až doposiaľ nevenovala taká pozornosť a nadobúda platnosť od začiatku tohto roka, informoval portál autoviny.sk.
Zákon platí už pár dní
Vodiči boli doteraz štandardne konfrontovaní s nulovou toleranciou alkoholu za volantom (aj keď prípadov porušení bolo za posledné tri dekády viac než dosť). Novinkou však bude to, že alkohol pred jazdou nesmie požiť ani spolujazdec. Ide o novelu zákona o cestnej premávke, ktorá začala platiť od 1. januára 2026. Bezpečnosť za volantom sa totiž aplikuje aj na dvojkolesové tátoše.
Koho sa bude zákon týkať?
Nejde teda o plošný zákaz pre všetkých pasažierov. Platí to len pre vozidlá, kde sa dá predpokladať, že podguráženosť spolujazdca môže ovplyvniť jazdné vlastnosti v cestnej premávke - teda viacmniestne bicyckle, skútre, motocykle či štvorkolky.
Dôvody sú viaceré. Ide o hmotnosť, pohyby či reakcie spolujazdcov a vplyv týchto reakcii na vodiča, ktorý síce nepil, ale je v priamom fyzickom kontakte s podguráženým spolujazdcom. To môže ovplyvniť jeho správanie a stabilitu vozidla v cestnej premávke a spôsobiť prípadnú nehodu.
Zákon sa teda netýka spolujazdcov v aute, ktorí sedia v aute, zatiaľ. Polícia sa preto v duchu nového zákona často bude zaujímať aj o stav spolujazdcov na motorkách a podobných vozidlách a bude im dávať zrejme aj fúkať. Priestupková pokuta v prípade výskytu alkoholu v dychu sa bude riešiť pokutami v desiatkach a stoviek eur. Rozhodovať bude závažnosť priestupku.