EX Kim Kardashian po vážnej diagnóze: Pred 4 rokmi takmer prišiel o život... A opäť je v nemocnici!

LOS ANGELES - Americký R&B spevák Ray J, ktorý sa preslávil sex nahrávkou s Kim Kardashian, skončil v nemocnici v Las Vegas. Podľa informácií portálu TMZ bol včera v noci hospitalizovaný so závažným zápalom pľúc a bolesťami v oblasti srdca, ktoré si vyžiadali okamžitú lekársku starostlivosť.
Zdroj blízky spevákovi uviedol, že Ray J zostáva naďalej v nemocnici, kde mu lekári urobili röntgenové vyšetrenia a echokardiogram. Výsledky testov zatiaľ neboli zverejnené a jeho zdravotný stav je stále pod dohľadom odborníkov.
Táto situácia vyvoláva obavy najmä preto, že nejde o jeho prvé vážne zdravotné problémy. Pred štyrmi rokmi, počas vrcholu pandémie COVID-19, spevák prekonal ťažký zápal pľúc, ktorý síce nesúvisel s koronavírusom, no bol natoľko vážny, že sa podľa vlastných slov bál o svoj život.
V roku 2021 musel byť Ray J napojený na kyslík a dočasne používal inhalátor. Našťastie sa mu zdravotný stav postupne zlepšil a po čase sa opäť dokázal normálne nadýchnuť. Spevák sa do povedomia širokej verejnosti zapísal v roku 2007, keď na verejnosť uniklo jeho domáce porno s Kim Kardashian.