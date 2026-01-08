Európa sa pripravuje na boj chladu a tepla: Slovensko bude v centre tohto chaosu

BRUSEL - Na nasledujúce dni meteorológovia avizujú neštandardné dynamické počasie nad Európou: zatiaľ čo západ môže pocítiť oteplenie, do strednej a východnej časti sa tlačí výrazná masa arktického vzduchu. Českú republiku aj Slovensko čaká náročný prechod medzi dvoma odlišnými vzduchovými hmotami.
Arktický chlad ešte dominuje väčšine Európy
Väčšina kontinentu je momentálne zahalená veľmi chladným vzduchom prúdiacim z Arktídy, ktorý drží teploty pod sezónnym priemerom a prináša silné mrazy a snehové prehánky. Tento studený vzduch zasahuje najmä severnú a strednú Európu, s teplotami výrazne nižšími než býva v januári bežné, píše iMeteo.sk
V západnej Európe je však viditeľný tlakový systém, ktorý pomáha dočasne zvyšovať teploty a prinášať vlhkejšie, menej mrazivé počasie. Tento kontrast má vytvoriť „stredisko rozhrania“ presne v oblasti Česka a Slovenska, kde sa bude stretávať chladnejšia a teplejšia vzduchová hmota.
Aké počasie očakáva Európa v najbližších dňoch
Podľa viacerých predpovedných modelov zostane chladný vzduch ešte všadeprítomný a teploty môžu zostať až 12–15 °C pod dlhodobým priemerom v mnohých regiónoch. To je dôsledok kombinácie blokujúcej tlakovej výše nad Grónskom a deformácie polárneho víru, píše interez.sk
Podľa Severe Weather Europe silná chladná masa bude naďalej spôsobovať mrazy aj sneženie vo viacerých regiónoch, pričom južne a juhozápadne od nej môže dochádzať k silnejšiemu otepleniu v dôsledku Atlantických vplyvov.
Aktuálne situácie a dopady v Európe
Severná Európa a škandinávske krajiny hlásia extrémne nízke teploty, často výrazne pod −20 °C, s extrémnymi pocitovými mrazmi na mnohých miestach.
Západ a juh kontinentu zaznamenávajú miešanie teplejších vzduchových hmôt s ochladením, čo vedie k výraznému kontrastu a nestabilnému počasiu.
Cestovanie a doprava už trpia problémami: silný sneh a ľad spôsobili viacero smrteľných dopravných nehôd a rozsiahle zdržania letov aj vlakov v západnej Európe.
Počasie na Slovensku a v Česku
Slovensko:
Predpoveď SHMÚ pre nasledujúce dni ukazuje mrazy s dennými teplotami okolo −5 až −9 °C a nočnými teplotami aj pod −12 °C, sprevádzané prevažne jasným až polooblačným počasím. Lokálne sa môžu vyskytnúť aj slabé snehové prehánky.
K tomu sú vydané aj výstrahy SHMÚ pred extrémne nízkymi teplotami a hmlou, ktoré môžu ovplyvniť cestnú dopravu a vonkajšie aktivity.
Česká republika:
Podobne ako na Slovensku aj v Česku budú pretrvávať nízke teploty v následujúcich dňoch, pričom teploty v Prahe a ďalších väčších mestách sú už teraz pod bodom mrazu. Rozhranie medzi teplým a studeným vzduchom môže spôsobiť kolísanie teplôt, no výraznejšie oteplenie tu zatiaľ nepredpovedajú ani najnovšie modely.
SHMÚ
Zostávajúce otázky a neistoty
Meteorológovia upozorňujú, že hoci existujú jasné signály chladného vzduchu, je stále neisté, ako dlho potrvá mrazivá fáza a v akom rozsahu sa prejaví oteplenie. Rôzne modely sa líšia až o desiatky stupňov v odhadoch pre ďalšie dni, píše iMeteo.sk
Podobne sa predpovede týkajúce sa sneženia, prípadných snežných búrok či prechodných oteplení ešte môžu meniť, ako sa bude vyvíjať tlaková výš nad Grónskom či tlaková níž nad Atlantikom.