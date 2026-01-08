ZVRAT v prípade miliónovej lúpeže v Bratislave! Policajti odhalili prvého zo šiestich maskovaných zlodejov

BRATISLAVA - Bratislavský policajný vyšetrovateľ obvinil v prípade novembrovej lúpeže šperkov v bratislavskom obchodnom centre v neprítomnosti 35-ročného rumunského občana Popa V. za obzvlášť závažný zločin lúpeže spolupáchateľstvom v súbehu s prečinom poškodzovania cudzej veci. Uviedla to bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková. Vysvetlila, že rozhodnutie o obvinení musí teraz byť doručené do iného štátu a treba počkať na konanie miestnych bezpečnostných zložiek.
„Dňa 30. novembra 2025 v čase okolo 18.08 h spoločne aj s najmenej šiestimi spolupáchateľmi, oblečenými v bielych celotelových overaloch so zahalenými tvárami, vykonal lúpežné prepadnutie zlatníctva v obchodnom centre na ulici Cesta na Senec, pri ktorom spôsobili škodu odcudzením rôznych šperkov a poškodením majetku približne 856.000 eur,“ priblížila hovorkyňa.
Šimková doplnila, že obvinenému v prípade preukázania viny hrozí trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov. Deklarovala, že polícia naďalej po ostatných páchateľoch aj po ukradnutých šperkoch pátra.