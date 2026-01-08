Telefonáty z BRITÁNIE bombardujú Slovákov: Polícia vyzýva na ostražitosť, na TOTO si určite dávajte pozor!

BRATISLAVA - Opäť je to tu. Po niekoľkotýždňovej prestávke sa Slováci zase sťažujú na mysteriózne telefonáty, ktoré prichádzajú tentokrát zo Spojeného kráľovstva. Volačky spoza mláky nebývajú bežným javom a aj o to je dôležitejšie byť v strehu a spozornieť. Vyzýva k tomu aj polícia, ktorá má pre našinec aj niekoľko rád.
Aj k nám do redakcie prišlo hneď niekoľko obrázkov cudzích čísel, ktoré čitateľov obťažovali priamo počas ich bežného dňa. Buď ich už z reflexu nezdvíhajú, alebo sa po zdvihnutí ozve známy robotický audiotextový hlas. Ten často adresátov žiada, aby si číslo uložili a ozvali sa dotyčnému ozvali cez aplikáciu WhatsApp.
To rozhodne nerobte a pokračujte vo vytrvalo odmietaní týchto hovorov. Nevyzerá to totiž, že by sa mali v blízkej dobe títo podvodníci vzdať.
Reakcie Slovákov
Na sociálnej sieti sa pri tejto téme okamžite rozprúdila búrlivá diskusia. Tu je len niekoľko názorov, ktoré užívatelia medzi sebou zdieľali:
- "My ich máme skoro každý deň a v prvom rade ich nezdvíham a automaticky ich aj blokujem."
- "Každú chvíľu to skúšajú... zablokujem a hotovo."
- "Ak aj zablokujem volajú z iného a stále len blokujem. Začína ma to unavovať a stáva sa, že volajú aj zo Slovenska. Ak aj dvihnem nik sa nehlási. Občas mi napíše na displeji, že podozrivý hovor, ale nie je to tak vždy."
- "Mne volali tiež Spojené kráľovstvo a Španielsko. Také, čo nepoznám, nedvíham."
Je otázkou času, kedy po vás budú chcieť číslo kreditky
Slováci začali s týmito skúsenosťami kontaktovať aj políciu. Tá reagovala statusom. "Ak hovor zdvihnete, ozve sa vám nahraný slovenský hlas, ktorý vám oznámi, aby ste si pridali telefónne číslo v službe WhatsApp," popisuje polícia známy scenár.
"Predpokladáme, že ak by ste tak spravili a komunikovali s týmto číslom, postupne by od vás podvodník žiadal pod rôznymi zámienkami vaše osobné údaje alebo údaje z platobnej karty," pokračujú v ďalšom vývoji udalostí.
Čo majú ľudia urobiť?
Polícia poskytuje stále rovnaké rady. "Nikdy takéto čísla nedvíhajte, nikdy im nevolajte naspäť. Ak vám v zahraničí žije rodina, tak jej čísla určite máte uložené. Ak sa s vami bude chcieť niekto spojiť zo zahraničia (známy, vzdialená rodina), tak by vám poslal esemesku, ak nebudete dvíhať," reagovala polícia.
Podvodníci však často v posledných mesiacoch využívajú aj takzvané falošné masky čísel reálnych ľudí, ktorí potom pri spätnom zavolaní vôbec netušia, čo sa stalo. Aj na tieto nové taktiky treba striehnuť. Podľa polície sú na podvodníkov zrejme v týchto dňoch krátki. "Ide o sieť premyslených, zahraničných podvodníkov, ktorí sú takmer nepostihnuteľní," posťažovali sa orgány.