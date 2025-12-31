Vicepremiér Taraba sumarizuje rok 2025: Toto je jeho výber TOP 10 rozhodnutí

(Zdroj: YouTube/Tomáš Taraba • Vicepremiér SR)
BRATISLAVA - Rok sa s rokom schádza, a pri tejto príležitosti dostal chuť bilancovať aj vicepremiér a minister životného prostredia Tomáš Taraba. Jeho najnovší diel podcastu sa venuje jeho top desiatke rozhodnutí za rok 2025.
Taraba venoval video svojím voličom, ale aj neprajníkom, ktorí ho kritizujú. Dodal, že sa v ňom bude venovať nielen tomu, čo sa mu za 12 mesiacov podarilo dosiahnuť, ale aj plánom na nasledujúce obdobie.
Do prvej desiatky sa dostali záležitosti ako prečerpávacia vodná elektráreň Málinec Látky, PCB látky v Chemko Strážske, zákon o odpadoch, o verejných vodovodoch a kanalizáciách, či ten o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
Viac už prezradil samotný minister Taraba vo videu: