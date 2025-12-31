Streda31. december 2025, meniny má Silvester, zajtra

Rekord za najväčšie silvestrovské oslavy! Rio de Janeiro sa zapísalo do Guinnessovej knihy

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
BRAZÍLIA - Brazílske mesto Rio de Janeiro sa zapísalo do Guinnessovej knihy rekordov ako mesto s najväčšou silvestrovskou oslavou v histórii. Ocenenie získalo za niekoľkohodinový bezplatný koncert na pláži Copacabana, ktorý minulý rok prilákal 2,5 milióna návštevníkov.Píše agentúra AFP.

Plaketu Guinnessovej knihy rekordov prevzal v utorok starosta Rio de Janeiro Eduardo Paes priamo na hlavnom pódiu pripravenom na tohtoročné silvestrovské oslavy, ktoré sa takisto nachádza na pláži Copacabana. „Tento titul bol udelený... s ohľadom na rekordný počet účastníkov, rozsah umeleckého programu, územný dosah podujatia a jeho kultúrny význam,“ uviedla kancelária starostu.

Paes označil ocenenie za česť a zdôraznil, že „žiadne iné mesto na svete neorganizuje podujatia, ktoré spájajú toľko ľudí a s takou konzistentnosťou“. Súčasťou tohtoročných silvestrovských osláv v Riu de Janeiro bude 12-minútový ohňostroj a šou 1200 dronov. Po celom meste je rozmiestnených trinásť pódií pre bezplatné koncerty, z toho tri na spomínanej pláži, kde bude nasadených 3500 policajtov, uvádza AFP.

