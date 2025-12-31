Tomáš Bezdeda šokoval úprimnosťou: Spal som s... Kandráčovi by sa krvi nedorezali!

BRATISLAVA - Silvestrovská noc plná nielen zábavy a hudby, ale aj priznaní! Tomáš Bezdeda odhalil hneď dve novinky zo svojho života, jedna z nich extrémne prekvapí.
Silvestrovská noc bude na Jednotke patriť zábave a hudbe. Premiérový zábavný program Silvester s Kandráčovcami prinesie o 20.00 priamo z lodi na brehu Dunaja vystúpenia Kandráčovcov a hostí – Dary Rolins, Kaliho, Tomáša Bezdedu a ďalších.
Ondreja Kandráča zaujímali aj silvestrovské zážitky pozvaných hostí. Nečakal však až takú úprimnosť zo strany Tomáša Bezdedu. Ten si totiž zaspomínal na Silvestra, počas ktorého spal s niekým, koho nečakal nikto z prítomných. Zaskočený zostal nielen Ondrej...
Zároveň Tomáš prizná, že odkedy je otcom, odráža sa to aj na jeho váhe. So smiechom skonštatuje, že "tatkovatie". Aj napriek snahe sa mu vraj nedarí udržať si váhu a tá dokonca stále rastie. Výčitky dokonca prichádzajú aj keď zablúdi do reštarurácie. Pozrite si v ukážke, čo žiada Tomáš okrem jedla a nenechajte si ujsť množstvo ďalších zábavných momentov už na Silvestra o 20.00 na Jednotke v relácii Silvester s Kandráčovcami!
