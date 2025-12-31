Obmedzenie vstupu pre občanov USA! Mali a Burkina Faso ho zaviedli

BAMAKO - Mali a Burkina Faso oznámili cestovné obmedzenia pre amerických občanov ako odvetné opatrenie voči rozhodnutiu amerického prezidenta Donalda Trumpa spred dvoch týždňov, ktorým občanom oboch týchto krajín zakázal vstup do USA. Informuje správa agentúry AFP.
V samostatných vyhláseniach ministerstiev zahraničných vecí oboch krajín sa uvádza, že zavádzajú recipročné opatrenia pre občanov USA po tom, ako Trump 17. decembra rozšíril zákaz cestovania na takmer 40 krajín. Burkina Faso vo svojom vyhlásení uviedla, že uplatňuje „rovnocenné vízové opatrenia“ voči Američanom. Mali napísalo, že s okamžitou platnosťou uplatňuje „rovnaké podmienky a požiadavky voči americkým štátnym príslušníkom, aké americké orgány uvalili na malijských občanov vstupujúcich do Spojených štátov“.
Na americkom zozname sa ocitli aj občania Sýrie
Na americkom zozname sa ocitli aj občania Sýrie, držitelia pasov Palestínskej samosprávy a občania niektorých najchudobnejších afrických krajín vrátane Nigeru, Sierry Leone a Južného Sudánu. Biely dom zdôvodnil zákaz tým, že ide o ľudí, ktorí „chcú ohroziť“ Američanov. Trump tiež uvalil čiastočné cestovné obmedzenia na občanov iných afrických krajín vrátane najľudnatejšej Nigérie, ako aj Pobrežia Slonoviny a Senegalu, ktoré sa kvalifikovali na futbalové majstrovstvá sveta. Tie sa budúci rok budú konať v USA, Kanade a Mexiku.