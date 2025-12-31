Vodiči sa na Silvestra nevedia vynadívať: Šokujúce CENY na pumpách, je toto naozaj pravda?

BRATISLAVA - Motoristom na Slovensku svitá na lepšie časy. Po období zdražovania totiž pohonné látky v posledných týždňoch citeľne zlacňujú. Ceny zamierili nadol a najnovšie štatistiky potvrdzujú to, čo si mnohí všimli už na stojanoch. Benzín je najlacnejší za posledné štyri roky a nafta sa dostala na polročné minimá. Peňaženky motoristov si tak výrazne vydýchnu.
Ešte nedávno sme sa obávali hranice 1,60 eura za liter, no situácia sa v závere roka dramaticky otočila. Krivka cien začala klesať a aktuálne čísla sú pre vodičov mimoriadne priaznivé. Zatiaľ čo pred rokom sme za plnú nádrž platili o poznanie viac, dnes tankujeme za sumy, ktoré sme na totemoch čerpacích staníc nevideli už poriadne dlho.
Na čerpacích staniciach je viditeľný pohyb smerom nadol. Psychologická hranica 1,50 eura za liter benzínu bola bezpečne pokorená a ceny naďalej klesajú. Na staniciach Slovnaft a Shell dnes svieti cenovka za benzín na úrovni 1,464 eura, za naftu zaplatíte 1,419 eura. Konkurenčná OMV ponúka palivá za 1,469 eura (benzín) a 1,419 eura (nafta). Tradične najagresívnejšiu cenovú politiku si drží Orlen, kde liter benzínu stojí 1,444 eura a naftu natankujete len za 1,399 eura.
Štatistický úrad čísla potvrdzuje
To, že nejde len o chvíľkový výkyv, ale o masívny prepad cien, potvrdil v najnovšej správe aj Štatistický úrad SR. Podľa oficiálnych čísiel za 51. týždeň sme svedkami zlacňovania, ktoré prekonáva bežné týždňové výkyvy.
"Aktuálne ceny najpredávanejších druhov pohonných látok počas 51. týždňa zaznamenali viditeľné zníženie. Benzín 95 dosiahol najnižšiu cenu za viac ako štyri roky, teda od začiatku októbra 2021," informujú štatistici s tým, že aj prémiové palivá sa predávajú najlacnejšie v tomto roku. Ceny základnej aj prémiovej motorovej nafty boli najnižšie od polovice júna 2025.
Pri alternatívnych pohonoch je situácia stabilnejšia. Ceny plynov sa hýbali len minimálne. CNG zlacnelo na 1,745 eura za kilogram, zatiaľ čo LNG mierne zdraželo. Cena LPG zostala nezmenená na úrovni 0,677 eura za liter, čo je však stále o vyše 9 % menej ako vlani.