Astronomický MEGAROK 2026: Pripravte si fotoaparáty! Zatmenia, meteorické roje aj planéty ako na dlani

BRATISLAVA - Rok 2025 priniesol na našu oblohu množstvo nebeských predstavení - od marcového čiastočného zatmenia Slnka, cez opakujúce sa supersplny až po septembrové zatmenie Mesiaca, ktoré sledovali tisíce fascinovaných ľudí naprieč Slovenskom. A keďže sa začína nové obdobie plné očakávaní, mnohí sa pýtajú - aké vesmírne úkazy nám prinesie rok 2026? Poďme sa na to pozrieť!

Rok 2026 prinese na našu oblohu poriadnu nádielku nebeských predstavení. Astronómovia už teraz upozorňujú, že náš čakajú výrazné meteorické roje, krásne planetárne konjukcie, dve vzácne zatmenia planét Mesiacom a dokonca aj zvýšená šanca na polárnu žiaru. Najväčším lákadlom bude augustové čiastočne zatmenie Slnka a koncom leta aj zatmenie Mesiaca, ktoré bude viditeľné z celého Slovenska. 

Pozrite sa na to, aké úkazy nás v roku 2026 čakajú mesiac po mesiaci. A je sa na čo tešiť!

Január - meteorický roj a Jupiter

Rok 2026 odštartuje tradične meteorickým rojom Kvadrantid, ktorý patrí medzi najsilnejšie roje roka. Maximum nastane v noci z 3. na 4. januára, no podmienky nebudú ideálne - oblohu bude presvecovať takmer úplný Mesiac. "Ak sa počasie vydarí, aj napriek Mesiacu môže byť viditeľných aspoň niekoľko jasných meteorov," priblížil astronóm Petr Horálek z Fyzikálneho ústavu v Opave.

Január však zachráni planéta, ktorú nikto neprehliadne. Jupiter sa 10. januára dostane do opozície, a teda bude svietiť na oblohe celú noc, mimoriadne jasne a viditeľne aj z miest, ktoré znečisťuje svetelný smog. Už malý ďalekohľad ukáže jeho známe mesiace a prúžkovaný povrch. Zaujímavosťou bude aj zatmenie mesiaca Európa, ktorý sa v noci z 9. na 10. januára na tri hodiny skryje za planétu. Január tak prinesie síce slabší meteorický roj, no o to pôsobivejší Jupiter.

Február - nádherné nebeské divadlo

Február prinesie jednu z najpôsobivejších konštelácií roka 18. a 19. februára. Po 18:00 sa na západno-juhozápadnom obzore zoradia Venuša, Mesiac, Merkúr a Saturn do elegantného oblúka, ktorý bude pri jasnej oblohe viditeľný aj voľným okom. "V jeden večer uvidíme jasnú Venušu nízko nad obzorom aj Merkúr v najlepšej polohe na pozorovanie," priblížil Horálek. 

Najkrajší pohľad nastane 19. februára, keď sa Mesiac ukáže ako úzky kosáčik s popolavým svitom a Merkúr bude nezvyčajne dobre rozpoznateľný. Treba sa však poponáhľať - Venuša zapadne už 15 minút po objavení, takže celé divadlo bude veľmi krátke. Ideálne je pozorovať z kopca či otvoreného terénu. Konštelácia bude navyše atraktívna aj pre fotografov a bude sa dať zachytiť aj kvalitnejším mobilom.

Marec - mesiac Venuše a Saturna

Marec prinesie jednu z najkrajších planetárnych konjukcií roka. V nedeľu 8. marca sa krátko po západe Slnka objaví nad západným obzorom mimoriadne pôsobivá dvojica - jasná Venuša a majestátny Saturn, vzdialené od seba len približne 1 stupeň, teda šírku dvoch úplnkov. Ak máte doma malý teleskop, obe planéty sa vám zmestia do jedného záberu. Celý úkaz však potrvá len krátko, pretože planéty zapadnú už približne hodinu po Slnku.

Druhú polovicu marca bude zdobiť ďalší neobvyklý úkaz - zvieratníkové svetlo, slabý svetelný kužeľ tiahnuci sa od západného obzoru. Najlepšie ho uvidíte medzi 7. a 20. marcom, ak ho na oblohe nebude rušiť Mesiac. Najlepšie ho uvidíte ďaleko od miest, tam, kde je obloha naozaj tmavá. V deň jarnej rovnodennosti, 20. marca, svetelný kužeľ doplní úzky mesačný "kosák" spolu s jasnou Venušou, čo vytvorí harmonickú konšteláciu priamo pri horizonte. 

Apríl - Lyridy

Apríl prinesie jeden z najstarších a najobľúbenejších meteorických rojov - Lyridy. Tie každoročne vrcholia okolo 22. apríla a v roku 2026 budú mať mimoriadne priaznivé podmienky. Mesiac bude nízko a nebude rušiť svojím svetlom, takže aj slabšie meteory zostanú dobre viditeľné. Hoci sa pri Lyridách zvyčajne očakáva približne 15 - 20 meteorov za hodinu, občas dokážu prekvapiť krátkou, výrazne vyššiou aktivitou.

Najviac padajúcich hviezd by ste mali vidieť v noci z 22. na 23. apríla, ideálne od druhej hodiny ráno až do svitania, keď radiant v súhvezdí Lyry stúpa vysoko nad obzor. Ak si chcete úkaz skutočne vychutnať, odporúča sa vyraziť mimo miest - aspoň desiatky kilometrov od svetelného smogu, najlepšie niekam na kopec či do hôr. Ďalekohľad netreba, stačí pohodlné miesto, teplé oblečenie a trpezlivosť. Lyridy sú síce slabšie, ale práve v úplnej tme môžu prekvapiť nečakaným jasným zábleskom. 

Máj - magické večery 

Medzi 18. a 20. májom 2026 sa na večernej oblohe odohrá úkaz, ktorý sa oplatí vidieť. Vysoko nad západným obzorom sa stretnú Venuša, Jupiter a dorastajúci Mesiac so svojím typickým popolavým svitom. Najpôsobivejší bude 19. máj, keď sa Mesiac ocitne takmer presne medzi oboma planétami.

"Telesá vytvoria úzky rovnoramenný trojuholník, ktorý bude jasne viditeľný aj z miest a dá sa odfotiť aj mobilom," problížil astronóm Petr Horálek. Konšteláciu doplnila aj hviezdy Castor a Pollux, takže pôjde o skutočne efektný večerný pohľad. Úkaz potrvá približne od 21:30 do doby, kým telesá nezapadnú nad severozápadným obzorom. 

Leto 2026 - jún a júl

Začiatok leta 2026 prinesie hneď niekoľko mimoriadne fotogenických úkazov. 9. júna sa na večernej oblohe odohrá atraktívna "dvojkonjukcia" - Venuša a Jupiter sa priblížia len na 1,5 stupňa, takže ich uvidíte takmer vedľa seba aj voľným okom. Objavia sa okolo 21:30 nad západným obzorom a viditeľné budú až do približne 23:30. Scénu doplní aj slabší Merkúr a jasné hviezdy Castor a Pollux, čo z celého úkazu robí ideálnu príležitosť na mobilnú astrofotografiu.

O týždeň neskôr, 17. júna, čaká oblohu ďalšia lahôdka: Venuša, Jupiter, Merkúr a mladý Mesiac vytvoria krátko po 22. hodine takmer priamku nízko nad severozápadným obzorom. Pri pozorovaní cez malé prenosné ďalekohľady bude možné uvidieť aj nočné svietiace oblaky, jeden z najzvláštnejších atmosférických javov. 

Práve od začiatku júna do polovice júla je najlepšie obdobie na ich pozorovanie. NLC (nočné svietiace oblaky) vznikajú vo výške neuveriteľných 85 kilometrov a po západe Slnka žiaria striebristo-modrým svetlom. Zjavujú sa medzi 22:00 a polnocou alebo nadránom medzi 02:00 a 04:00, vždy nízko na severe. Keď sa objavia, sú jasné, nápadné a dajú sa odfotiť aj telefónom - najmä keď sa spoja s nočnou krajinou či odrazom na hladine vody.

August - najdramatickejší mesiac roka

August prinesie najväčší astronomický hit roka - čiastočné zatmenie Slnka. Divadlo na oblohe sa uskutoční 12. augusta a z celého Slovenska ho uvidíme pri západe Slnka. Mesiac zakryje až 86% slnečného disku, takže na oblohe sa objaví pôsobivý "slnečný kosák". Úplná fáza bude viditeľná len v Španielsku či na Islande, no aj u nás pôjde o najvýraznejšie zatmenie až do roku 2075. 

Len o deň neskôr, 13. augusta, zažiari legendáry meteorický roj Perseidy. Tento rok by to malo byť počas dokonale tmavej noci, pretože Mesiac bude tesne po nove. Očakáva sa 50 - 80 meteorov za hodinu, takže pôjde o jednu z najlepších nocí za posledné roky. Stačí si nájsť tmavé miesto mimo miest a pozerať sa kamkoľvek na oblohu.

Koniec mesiaca zavŕši výrazné čiastočné zatmenie Mesiaca 28. augusta, pri ktorom sa Mesiac ponorí do zemského tieňa až na 93% svojho priemeru. Úkaz však prebehne tesne pred svitaním, čo znamená, že Mesiac bude veľmi nízko nad obzorom, no v západných regiónoch ho stále bude možné zachytiť ako dramatický, takmer zatienený "úzky kosák". 

September - mesiac nezvyčajného dňa

V pondelok, 14. septembra, čaká oblohu jeden z najzaujímavejších úkazov roka - denné zatmenie Venuše Mesiacom. Tento vzácny jav sa odohrá popoludní nízko nad juhovýchodným obzorom, a ak bude počasie priať, bude ho možné vidieť aj voľným okom. Venuša je totiž taká jasná, že sa dá nájsť aj na dennej oblohe. 

Začiatkom septembra budú ideálne podmienky na pozorovanie zodiakálneho svetla, ktoré sa pri tmavej oblohe objaví nad východným obzorom ako jemný svetelný kužeľ. Nebude ho rušiť ani Mesiac a krásnu scenériu doplnia aj dve výrazné planéty - Jupiter a Mars, viditeľné pred svitaním. Stačí vyraziť mimo miest a ranná obloha sa vám odmení naozaj netradičným pohľadom. 

Október - Saturn v opozícii

Začiatok októbra prinesie krásny pohľad na Saturn v opozícii (4.október). Bude viditeľný celú noc a aj v malom ďalekohľade ukáže svoje ikonické prstence, ktorú sú v tomto období mimoriadne výrazné. Medzi 10. a 12. októbrom sa oplatí sledovať rannú oblohu - Mars prejde priamo pred hviezdokopou M44, čo vytvorí mimoriadne fotogenický úkaz viditeľný aj v menších prístrojoch. 21. októbra vyvrcholí meteorický roj Orionidy, ktorý po polnoci ponúkne najlepšie podmienky. Hoci ide o slabší roj, niekedy prekvapí jasnými meteormi a bolidmi.

November - rarita na oblohe

Hneď začiatkom mesiaca uvidíte na oblohe zaujímavé zoradenie objektov - Mesiac, Mars, Jupiter a Regulus vytvoria v noci z 2. na 3. novembra takmer priamku viditeľnú od 01:00 až do svitania. Nízko nad juhovýchodným obzorom sa 7. novembra objaví fotogenický trojuholník, ktorý vytvorí jasná Venuša, úzky kosáčik Mesiaca a hviezda Spica.

Najväčším lákadlom však bude tesná konjukcia Marsu a Jupiteru v ranných hodinách 16. novembra, keď sa obe planéty priblížia na menej ako dva mesačné priemery. Vo väčšom ďalekohľade uvidíte aj Galileove mesiace či Jupiterovu Veľkú červenú škvrnu. November zároveň praje aj meteorom. Tauridy môžu priniesť niekoľko mimoriadne jasných bolidov, keďže nočná obloha bude bez rušivého mesačného svitu. 

December - najväčší spln roka

Záver roka prinesie dva výrazné úkazy. Najskôr sa v noci z 13. na 14. decembra postará o nebeskú šou meteorický roj Geminidy. Mesiac zapadne už večer, takže medzi polnocou a skorým ránom bude obloha dokonale tmavá. Za ideálnych podmienok môžete vidieť aj viac než 100 meteorov za hodinu - pomalých, jasných a typických pre Geminidy

Na Štedrý deň náš čaká najväčší spln roka. Vyvrcholí 24. decembra o 2:30, keď bude Mesiac nezvyčajne blízko. Bude jasnejší než obvykle a optická ilúzia pri jeho východe či západe spôsobí, že sa bude zdať ešte väčší. Rozdiel však netreba precenovať - ide len o približne 15% oproti najmenšiemu splnu. 

Rok plný dôvodov mať hlavu hore

Rok 2026 bude pre milovníkov nočnej oblohy výnimočný. Ponúkne vzácne zatmenia, výnimočné konjukcie, výrazné meteorické roje aj zriedkavé planetárne predstavenia, ktoré sa na oblohe objavia len raz za niekoľko rokov. Či už patríte k pravidelným pozorovateľom, alebo ste skôr príležitostný obdivovateľ hviezd, v kalendári si určite nájdete úkaz, ktorý si nechcete nechať újsť. Stačí jasná obloha, trochu trpezlivosti a vesmír vám ukáže svoju najkrajšiu tvár. 

