Pes zaútočil na chlapca (6): Zahryzol sa mu do tváre, odvážal ho vrtuľník: Potrestaný nikto nebude

HARTMANICE - Pes zaútočil v Česku na šesťročného chlapca. Stavač sa mu zahryzol do tváre, keď sa ho dieťa pokúsilo pohladkať. Chlapec musel podstúpiť operáciu a na tvári mu zostala trvalá jazva. Polícia prípad odložila s tým, že nejde o podozrenie z trestného činu.
K incidentu došlo v septembri v Hartmaniciach na Klatovsku na dvore pri dome suseda, kam chlapec prišiel so svojím otcom na návštevu. Na pozemku sa voľne pohyboval pes – stavač –, ktorého si chlapec chcel pohladkať. Zviera však náhle zaútočilo a zahryzlo sa mu do tváre, píšu Novinky.cz. Zraneného školáka záchranári previezli vrtuľníkom do Fakultnej nemocnice v Plzni, kde musel podstúpiť operáciu. Liečba trvala približne dva týždne. Podľa lekárov neutrpelo dieťa vážne trvalé následky, na tvári mu však zostane jazva.
Polícia sa prípadom zaoberala tri mesiace. „Prípad sme odložili s tým, že nejde o podozrenie z trestného činu,“ potvrdil policajný hovorca Michal Schön. Podľa záverov vyšetrovania majiteľ psa neporušil žiadne povinnosti vyplývajúce zo zákona. Polícia zároveň konštatovala, že v tomto prípade nešlo o ťažkú ujmu na zdraví.
Chlapec policajtom uviedol, že psa nijako nedráždil ani neprovokoval. Chcel si ho len pohladkať, no v okamihu dotyku pes zaútočil. Aj majiteľ zvieraťa označil správanie psa za nečakané. „Pred pohryznutím neprejavoval žiadnu agresivitu. Nič nenasvedčovalo tomu, že by sa mohlo stať niečo také. Je to skôr taký dobrák, ktorý ľudí víta,“ uviedol 52-ročný muž.