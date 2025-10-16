Hrôza počas zberania húb: Muža († 46) dohrýzli tri psy, po pár dňoch zomrel v nemocnici

ZIELONA GÓRA - Z obyčajného zberu húb sa stala nočná mora. Štyridsaťšesťročného muža počas prechádzky v lese napadli tri veľké psy. Napriek tomu, že sa mu podarilo privolať pomoc, po niekoľkých dňoch v nemocnici svojim zraneniam podľahol. Prípad vyšetruje prokuratúra, ktorá preveruje aj zlyhanie majiteľa psov a zabezpečenie objektu, z ktorého ušli.
Muž, ktorý pracoval ako vodič kamiónu, si počas cesty urobil povinnú prestávku na odpočívadle neďaleko lesa. Rozhodol sa využiť voľný čas a vybral sa na huby. Krátko nato ho napadli tri veľké psy, ktoré ušli z blízkej strelnice. Informuje o tom portál Polstat.
Zranený 46-ročný muž dokázal ešte zavolať na tiesňovú linku a privolať si pomoc. Na miesto okamžite vyrazili policajti a záchranári, ktorí ho s vážnymi poraneniami previezli do nemocnice v Zielonej Góre.
Podľa hovorkyne Univerzitnej nemocnice Sylwie Malcher-Nowakovej utrpel muž desiatky hlbokých rán a jeho stav bol od začiatku kritický. „Prišiel k nám vo veľmi vážnom stave, možno povedať, že kritickom. Napriek úsiliu celého tímu sa ho, žiaľ, nepodarilo zachrániť,“ uviedla. Pacient podstúpil niekoľko náročných operácií, z ktorých najdlhšia trvala až osem hodín. Napriek snahe lekárov zomrel v stredu nadránom, tri dni po útoku.
Psy ušli z neďalekej strelnice
Podľa doterajších zistení psy, pravdepodobne belgické ovčiaky, patrili majiteľovi strelnice, ktorá susedila s lesom. Z neznámych príčin sa dostali mimo areál a zaútočili na muža, ktorý išiel okolo. Prokuratúra začala trestné stíhanie vo veci ublíženia na zdraví s následkom smrti. „Zabezpečili sme miesto útoku aj samotné zvieratá. Odborníci z oblasti kynológie a veterinárnej medicíny ich vyšetrili a momentálne sú v dočasnom domove,“ informovala hovorkyňa prokuratúry Ewa Antonowicz.
Vyšetrovateľov zaujíma nielen to, ako sa psy dostali von, ale aj to, či boli primerane zabezpečené a ako fungovala samotná strelnica. S reportérmi TVN24 sa rozprával aj otec zosnulého muža. Podľa jeho slov bol jeho syn silný a statný, preto útok musel byť mimoriadne brutálny. Vyjadril tiež pochybnosti o tom, či bola strelnica riadne oplotená a či jej majiteľ zvieratá dostatočne zabezpečil.
Prokuratúra už avizovala, že preverí aj ďalšie prípady zlej starostlivosti o zvieratá u toho istého majiteľa. Psy zostávajú pod dohľadom odborníkov, zatiaľ čo vyšetrovatelia čakajú na výsledky sekcie a znaleckých posudkov, ktoré by mali objasniť presný priebeh tragédie.