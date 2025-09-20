Obrovská tragédia: Rodinný pes zaútočil na novorodenca! Bábätku už nedokázali pomôcť

MARKLE - Mesto Markle v americkej Indiane zasiahla hrozná udalosť. Rodinný pes zaútočil na len týždeň starého chlapčeka. Dieťa previezli do nemocnice, no lekári mu už nedokázali pomôcť. Podľa úradu koronera išlo o nehodu.
Útok v rodinnom dome
Podľa portálu NBC San Diego sa tragédia odohrala 4. septembra, keď na tiesňovú linku prišlo hlásenie o útoku psa na malé dieťa. Policajti a záchranári po príchode našli novorodenca vo vážnom stave. Chlapčeka okamžite transportovali do nemocnice vo Fort Wayne, kde však lekári skonštatovali úmrtie.
Pitva ukázala, že dieťa zomrelo na následky mnohopočetných tupých poranení. Úrady jeho smrť označili za nešťastnú náhodu.
Pes bez záznamov o agresii
Vyšetrovatelia podľa portálu Today uviedli, že išlo o päťročného kríženca huskyho a pitbula. Zviera nemalo v minulosti žiadne záznamy o agresívnom správaní ani pohryznutí.
Dojemný nekrológ
Rodina v nekrológu zverejnenom pohrebným ústavom Myers napísala, že bábätko malo rado rock 'n' roll, country hudbu a obľúbenou piesňou bola „Twinkle, Twinkle, Little Star“. „Aj keď jeho čas na tejto zemi bol krátky, bude navždy milovaný,“ uvádza sa v smútočnom oznámení, ktoré citoval britský denník Metro.