Chlapček (†6 mes.) zomrel po útoku domáceho miláčika! Pitbull sa mu zahryzol do hlavy

MARION - Šesťmesačný chlapec zomrel po útoku rodinného pitbulla po tom, čo ho jeho otec s priateľkou nechali doma so psom. Jeho otcovi Blakeovi Batesovi z amerického štátu Ohio hrozia tri roky väzenia.
Prokurátor Marion County Ray Grogan uviedol, že pes Kilo mal v minulosti preukázateľné agresívne správanie. Bates a jeho priateľka Alyssa Smith opustili dom a nechali šesťmesačné bábätko spolu s ďalším dieťaťom samo s pitbullom. Počas ich neprítomnosti zviera zaútočilo na malého Royala a zahryzlo sa mu do lebky. Píšu o tom noviny Mirror.
Na záberoch z kamier záchranárov je vidieť pár v stave paniky, Bates plače, zatiaľ čo zdravotnícki pracovníci sa snažia zachrániť život dieťaťa. Chlapec byl okamžite prevezený do nemocnice, no napriek úsiliu lekárov ho nebolo možné zachrániť a zomrel.
Polícia následne usmrtila agresívneho psa, aby zabránila ďalšiemu násiliu. Prokurátor Grogan uviedol, že dôkazy jednoznačne preukázali, ako Bates ignoroval varovania týkajúce sa agresivity psa po tom, čo zviera predtým zaútočilo na dieťa zo susedstva. "O niekoľko mesiacov neskôr bol nebezpečný pitbull ponechaný v blízkosti nedohliadaného bábätka, čo viedlo k smrteľnému útoku, ktorý šokoval celú komunitu a poukázal na nebezpečenstvo nezodpovedného vlastníctva domácich zvierat," vyhlásil Grogan.
Bates po roku priznal vinu
Prokurátor obvinil Batesa zo zlyhania v ochrane svojho dieťaťa a z nedostatočného prijatia opatrení na jeho bezpečnosť. Bates vedel, že Kilo v minulosti zaútočil na iné dieťa. Bates sa nakoniec 2. októbra priznal k neúmyselnému zabitiu – rok po tom, čo došlo k tragédii. "Toto priznanie viny dáva Batesovi zodpovednosť za predchádzateľnú hrôzu, ktorá ukradla život nevinnému bábätku," povedal Grogan. "Bates vedel, že jeho pitbull je nebezpečný, a napriek tomu hazardoval s bezpečnosťou svojho dieťaťa - takáto nezodpovednosť si vyžaduje prísne následky," dodal.
Bates čelí trojročnému trestu odňatia slobody za zabitie z nedbanlivosti, plus ďalšiemu trestu za iné trestné činy, vrátane škrtenia ženy a pokusu o útek. "Každý je zodpovedný za psov, ktorých vlastní, a v prípade agresívnych psov musia ich majitelia prijať zvláštne opatrenia, najmä v blízkosti detí," zdôraznil Grogan.