Krvavý útok pitbulla: Dohrýzol cyklistku! Museli jej amputovať všetky končatiny

OKLAHOMA CITY - Tridsaťštyriročná Janelle Scottová z mesta Okmulgee v Oklahome sa stala obeťou brutálneho útoku pitbulla. Zranenia boli také vážne, že lekári jej museli amputovať všetky končatiny.
Osudná vychádzka na bicykli
Incident sa stal podľa denníka The New York Post minulý mesiac, keď sa Janelle spolu s priateľom vybrala na cyklistickú jazdu ulicami svojho rodného mesta. Nečakane na ňu z krovia vyskočil pitbull, zrazil ju z bicykla a okamžite sa do nej zahryzol.
Jej priateľ sa jej snažil pomôcť, no pes zaútočil aj naňho. Muž nakoniec vytiahol zbraň a agresívne zviera zastrelil. Podľa polície bol nablízku ešte jeden pitbull, ten sa však do incidentu nezapojil.
Psy bez dozoru
Obaja psi patrili mužovi, ktorý si v čase útoku odpykával trest vo väzení. Staral sa o ne jeho známy, no príves, v ktorom žili, nebol riadne zabezpečený. Zvieratá tak mohli voľne pobehovať po okolí, čo sa ukázalo ako fatálne.
Keď na miesto prišla polícia so záchranármi, naskytol sa im šokujúci obraz. Janelle ležala na zemi v kaluži krvi, pes sa jej zahryzol aj do tváre a pravá ruka jej visela iba na šľachách. „Bola pohryznutá až na kosť,“ opísala jej matka Cheryl.
Amputácie a boj o život
Lekári pôvodne predpokladali, že bude nutné odstrániť iba pravú ruku. Následne sa však ukázalo, že rozsah poranení je oveľa horší. Pacientke museli amputovať obe ruky a napokon aj obe nohy. Pre lekárov bol zázrak už len to, že útok prežila.
„Chodí každý deň na ďalšiu operáciu. Neviem, koľko toho ešte môže človek vydržať,“ priznala so slzami v očiach jej matka. Cheryl dodala, že dcéra psy poznala a nikdy predtým sa k nej nesprávali agresívne.
Janelle je stále hospitalizovaná, napojená na prístroje a lekári zisťujú, či má dostatok svalovej hmoty na to, aby v budúcnosti dokázala používať protézy. „Verím, že to zvládne, pretože sme silné ženy. Som presvedčená, že sa z toho dostane,“ povedala Cheryl, ktorá sa rozhodla odísť z práce, aby sa mohla starať o svoju dcéru.
Zbierka na prežitie
Rodina sa ocitla pred obrovskou finančnou záťažou. Zdravotná starostlivosť a sériu operácií nedokážu pokryť vlastnými prostriedkami, preto spustili internetovú zbierku. Do prvého októbra sa v nej podarilo vyzbierať už desiatky tisíc dolárov.