Streda4. február 2026, meniny má Veronika, zajtra Agáta

Analytici o vstupe Ukrajiny do EÚ: Rok 2027 je podľa nich nereálny

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Vstup Ukrajiny do Európskej únie už v roku 2027 nie je realistický cieľ, zhodli sa v rozhovoroch analytici Marek Dabrowski z think-tanku Bruegel a Zuzana Stuchlíková z think-tanku Europeum. Podľa Fabiana Zuleega z Centra pre európsku politiku (EPC) bude tempo integrácie závisieť od vonkajšieho tlaku a vývoja vojny.

„Napriek mojej osobnej preferencii vidieť Ukrajinu čo najskôr v EÚ nepovažujem rok 2027 za realistický termín. Ukrajina je stále na samom začiatku procesu pristúpenia k EÚ,“ uviedol Dabrowski.

Maďarské veto a dlhé rokovania

Ako ďalej pripomenul, rokovania o prvých prístupových kapitolách odporúčaných Európskou komisiou sa ešte nemohli začať pre maďarské veto. „V minulosti trvali rokovania o všetkých klastroch a 35 kapitolách najmenej tri až päť rokov, najmä v prípade väčších krajín,“ poznamenal Dabrowski. Kyjev má pred sebou podľa neho ešte dlhý zoznam reforiem a inštitucionálnych zmien vyžadovaných pred vstupom do Únie.

Zuleeg upozorňuje na potrebu odblokovania procesu pristúpenia Ukrajiny k EÚ. „V prípade, že niektoré členské štáty blokujú pristúpenie, je potrebné nájsť alternatívnu, paralelnú cestu, ktorá Ukrajinu plne integruje do štruktúr EÚ,“ podotkol. Podľa jeho slov je rýchle prijatie Ukrajiny do EÚ nevyhnutnosťou.

Členstvo je prakticky nulové

„Šanca, že by sa Ukrajina stala členskou krajinou v roku 2027, je prakticky nulová,“ zhodnotila Stuchlíková. Pripomenula, že Európska komisia v správe z konca minulého roka zaradila Ukrajinu medzi štyroch najpravdepodobnejších kandidátov na členstvo (spolu s Albánskom, Moldavskom a Čiernou Horou) a časový horizont si stanovila do konca mandátu v roku 2029. „A v prípade Ukrajiny by aj to bol veľmi optimistický scenár,“ doplnila.

Analytička upozornila, že Ukrajina začala rokovať o členstve ako posledná spomedzi kandidátskych krajín a že uzatváranie jednotlivých rokovaní vyžaduje jednomyseľnosť všetkých 27 členských štátov. „V situácii, keď sa jednomyseľnosť v poslednom období nedarí nájsť ani pri poskytovaní pomoci Ukrajine, je ťažko predstaviť si scenár, kde by okrem iných aj Maďarsko, Slovensko či Česko podporili plné členstvo krajiny v EÚ,“ dodala. Podľa analytičky by bez zásadných zmien práva EÚ nebolo možné Ukrajinu prijať ani v čase vojenského konfliktu na jej území.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj viackrát zopakoval, že Ukrajina by chcela do EÚ vstúpiť už v roku 2027. Podľa neho na to bude technicky pripravená. Za nereálny cieľ to však označilo viacero európskych lídrov vrátane nemeckého kancelára Friedricha Merza.

Viac o téme: VstupAnalyticiUkrajinaSpochybenie
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Jeffrey Epstein
Šokujúce odhalenie: Epstein sa zaujímal aj o korupciu na Ukrajine! Dajú sa tam zarobiť obrovské sumy, napísal
Zahraničné
Na snímke ľudia kráčajú
Výpadky elektriny na Ukrajine: V Kyjeve nejazdí metro, problém má aj Moldavsko
Zahraničné
Viktor Orbán
Tvrdé slová Orbána! Brusel má plán na transformáciu maďarskej ekonomiky: Rodiny majú doplatiť na Ukrajinu
Zahraničné
Budapešť pritvrdzuje: Petícia proti
Budapešť pritvrdzuje: Petícia proti financovaniu Ukrajiny koluje už medzi obyvateľmi
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Kresťanskí demokrati označili priebeh zahraničného výboru za zbabelosť premiéra
Kresťanskí demokrati označili priebeh zahraničného výboru za zbabelosť premiéra
Správy
Jedinečná kultúrna pamiatka sa bude podľa envirorezortu rekonštruovať
Jedinečná kultúrna pamiatka sa bude podľa envirorezortu rekonštruovať
Správy
Veronika Remišová po zablokovanom zahraničnom výbore označila Roberta Fica za amerického agenta
Veronika Remišová po zablokovanom zahraničnom výbore označila Roberta Fica za amerického agenta
Správy

Domáce správy

Vláda na projekty pre
Vláda na projekty pre slovensko.sk odsúhlasila len asi 80 miliónov eur, uviedol Drucker
Domáce
Poriadne si zavaril! Tridsiatnik
Poriadne si zavaril! Tridsiatnik v Hažíne nad Cirochou nafúkal 2,6 promile: Putoval rovno za mreže
Domáce
Zbohom zima? Po snežení
Zbohom zima? Po snežení prichádza dážď a potom... RAPÍDNE oteplenie!
Domáce
Prenasledovanie v Horných Orešanoch: Opitý vodič ohrozoval ľudí, polícia použila varovný výstrel
Prenasledovanie v Horných Orešanoch: Opitý vodič ohrozoval ľudí, polícia použila varovný výstrel
Bratislava

Zahraničné

Ilustračné foto
Analytici o vstupe Ukrajiny do EÚ: Rok 2027 je podľa nich nereálny
Zahraničné
Trajekt poľskej spoločnosti Polferries
Mrazy a vietor paralyzujú Poľsko: Krajinu zasiahli výpadky dopravy aj tepla
Zahraničné
Petr Pavel
Petr Pavel nevymenuje Filipa Turka za ministra: Babiša žiada o nového kandidáta a stabilitu vlády
Zahraničné
EÚ rokuje s Trumpovou
EÚ rokuje s Trumpovou vládou o vzácnych zeminách: Cieľom je znížiť závislosť od Číny a doplniť zásoby
Zahraničné

Prominenti

Premiéra filmu Keď sa
Premiéra Keď sa zhasne: Totálne INÝ Maštalír, Polnišová ukázala mamu a... Vykúkajúca podprsenka!
Domáci prominenti
Brooklyn Beckham a Nicola
Svokor Brooklyna Beckhama VYBUCHOL: Rodinné hádky patria mimo internet!
Zahraniční prominenti
FOTO Dara Rolins s dcérou
Zmena mena! Dcéra Dary Rolins sa rozhodla pre radikálny krok: Zbavila sa otcovho priezviska!
Domáci prominenti
Nancy Guthrie
HOROR v USA: Matku známej moderátorky UNIESLI... Žiadajú za ňu VÝKUPNÉ!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Videli ste to?
Záhadné kruhy nad Tatrami! Okolo Mesiaca sa zjavilo niečo, čo pripomínalo svätožiaru: Vieme, čo sa dialo
Zaujímavosti
Jedna noha streda, druhá
Jedna noha streda, druhá štvrtok: Exotický ostrov Taveuni leží na dátumovej hranici
dromedar.sk
Koniec jaziev? Vedci zo
Koniec jaziev? Vedci zo Stanfordu prišli na to, ako preprogramovať bunky: Po rane nezostane žiadna stopa!
Zaujímavosti
Mimozemšťania v mraze? NASA
Mimozemšťania v mraze? NASA objavila planétu s atmosférou, kde by mohol prekvitať život aj pri -68 stupňoch!
Zaujímavosti

Dobré správy

Dimitri vytvoril nápoj, ktorý
Z malej kuchyne do celého sveta: Dimitri vytvoril nápoj, ktorý si obľúbili aj Slováci
plnielanu.sk
Presladené sirupy už Slovákov
Daň z cukru spravila Slovákom poriadne škrty v rozpočte: Nahradí sladké sirupy táto novinka?
hashtag.sk
REDMI Note 15 Pro+
Nová séria smartfónov REDMI Note 15: Keď sa titánska odolnosť spojí s dlhšou výdržou a profi fotoaparátmi
Domáce
Novinka, ktorú Slováci v
Známa značka predstavuje novinku, aká tu ešte nebola: Všimli ste si ju v obchodoch aj vy?
Domáce

Ekonomika

Zmizli legendárne zápchy? Pozrite si, čo priniesol tunel Višňové a ako je vyťažený! (foto)
Zmizli legendárne zápchy? Pozrite si, čo priniesol tunel Višňové a ako je vyťažený! (foto)
Úvod roka ako zo zlého sna: Rast cien je u nás najrýchlejší v celej eurozóne, teplo zdraželo takmer o tretinu!
Úvod roka ako zo zlého sna: Rast cien je u nás najrýchlejší v celej eurozóne, teplo zdraželo takmer o tretinu!
Tvrdé dopady konsolidácie sú tu: Pracujúci pošlú štátu aj stovky eur navyše, ako sa to dotkne vás? (kalkulačka)
Tvrdé dopady konsolidácie sú tu: Pracujúci pošlú štátu aj stovky eur navyše, ako sa to dotkne vás? (kalkulačka)
Oplatí sa vystúpiť z EÚ? Takýto je účet za Brexit po 10 rokoch od osudného referenda!
Oplatí sa vystúpiť z EÚ? Takýto je účet za Brexit po 10 rokoch od osudného referenda!

Šport

ZOH 2026: Program dňa na olympijských hrách (streda, 4. februára)
ZOH 2026: Program dňa na olympijských hrách (streda, 4. februára)
Program ZOH 2026
ZOH 2026 Čakanie na Vlhovú, odčiní Shiffrinová fiasko z Pekingu? Zraky Slovákov smerujú do Cortiny
ZOH 2026 Čakanie na Vlhovú, odčiní Shiffrinová fiasko z Pekingu? Zraky Slovákov smerujú do Cortiny
Petra Vlhová
Rebecca Šramková – Linda Fruhvirtová: Online prenos z osemfinále turnaja WTA v Ostrave
Rebecca Šramková – Linda Fruhvirtová: Online prenos z osemfinále turnaja WTA v Ostrave
WTA
ZOH 2026 Majú všetko, spalo sa im fantasticky: Slovenskí hokejisti pozdravili z olympijskej dediny
ZOH 2026 Majú všetko, spalo sa im fantasticky: Slovenskí hokejisti pozdravili z olympijskej dediny
Slováci na ZOH 2026

Auto-moto

Z Lučenca do Budapešti autobusom bez prestupu
Z Lučenca do Budapešti autobusom bez prestupu
Doprava
TEST: BMW 540d xDrive. Aj tak je stále najlepšia
TEST: BMW 540d xDrive. Aj tak je stále najlepšia
Klasické testy
SSC pripravuje rekonštrukciu sklápacieho mosta v Komárne
SSC pripravuje rekonštrukciu sklápacieho mosta v Komárne
Doprava
Už 30 zásahov v tuneli Višňové za päť týždňov. Vodiči robia tie isté chyby
Už 30 zásahov v tuneli Višňové za päť týždňov. Vodiči robia tie isté chyby
Ekonomika

Kariéra a motivácia

Myslíte si, že prvá pomoc sa Vás netýka? Tento omyl môže v práci aj doma stáť ľudský život
Myslíte si, že prvá pomoc sa Vás netýka? Tento omyl môže v práci aj doma stáť ľudský život
Kurzy a štúdium
Jedno podujatie, ktoré Vám môže zmeniť kariéru. Prečo by ste si Kariera EXPO Nitra nemali nechať ujsť?
Jedno podujatie, ktoré Vám môže zmeniť kariéru. Prečo by ste si Kariera EXPO Nitra nemali nechať ujsť?
Získaj prácu
Office frogs: Trend, ktorý ovplyvní kariéru mladých ľudí v roku 2026
Office frogs: Trend, ktorý ovplyvní kariéru mladých ľudí v roku 2026
Pracovné prostredie
Ste v práci dlhšie než treba? Trend odhaľuje, prečo ľudia pracujú zbytočne veľa
Ste v práci dlhšie než treba? Trend odhaľuje, prečo ľudia pracujú zbytočne veľa
Motivácia a produktivita

Varenie a recepty

Krtkov plech - hrnčekový recept
Krtkov plech - hrnčekový recept
12 najlepších receptov na chutné cestoviny, ktoré viete rýchlo pripraviť
12 najlepších receptov na chutné cestoviny, ktoré viete rýchlo pripraviť
Aký olej do fritézy? Trik z reštaurácií a čomu sa doma vyhnúť
Aký olej do fritézy? Trik z reštaurácií a čomu sa doma vyhnúť
Rady a tipy
Jednoduchý recept na slovenské zapekané chlebíčky
Jednoduchý recept na slovenské zapekané chlebíčky
Chlieb

Technológie

Americké stíhačky dostali brutálny upgrade. Namiesto samostatného boja budú fungovať ako prepojený tím
Americké stíhačky dostali brutálny upgrade. Namiesto samostatného boja budú fungovať ako prepojený tím
Armádne technológie
Microsoft varuje pred novým trendom hackerov. Cez tento typ aplikácií a služieb dnes kradnú peniaze aj identitu
Microsoft varuje pred novým trendom hackerov. Cez tento typ aplikácií a služieb dnes kradnú peniaze aj identitu
Bezpečnosť
WhatsApp má funkciu, ktorú väčšina ľudí prehliada. Takto si jednoducho roztriediš konverzácie na dôležité a menej dôležité
WhatsApp má funkciu, ktorú väčšina ľudí prehliada. Takto si jednoducho roztriediš konverzácie na dôležité a menej dôležité
Aplikácie a hry
Prečo fyzici čoraz vážnejšie uvažujú, že náš vesmír môže byť len obrovskou simuláciou?
Prečo fyzici čoraz vážnejšie uvažujú, že náš vesmír môže byť len obrovskou simuláciou?
Veda a výskum

Bývanie

Spredu celkom fádna budova, no z druhej strany je úplne iný svet! Domáci si tu vedia užívať pohodlie aj relax
Spredu celkom fádna budova, no z druhej strany je úplne iný svet! Domáci si tu vedia užívať pohodlie aj relax
Pinterest predpovedal svoje TOP trendy pre rok 2026 a nás poriadne prekvapili. Naozaj do interiérov mieria takéto štýly?
Pinterest predpovedal svoje TOP trendy pre rok 2026 a nás poriadne prekvapili. Naozaj do interiérov mieria takéto štýly?
Do takého domu pozvú hostí bez problémov! Napriek obmedzeniam vytvorili architekti pre rodinu perfektné bývanie
Do takého domu pozvú hostí bez problémov! Napriek obmedzeniam vytvorili architekti pre rodinu perfektné bývanie
Nerobte si v paneláku bývanie ako z chalupy, radí dizajnérka. Takto prvkami z vidieka vrátite bytom teplo domova
Nerobte si v paneláku bývanie ako z chalupy, radí dizajnérka. Takto prvkami z vidieka vrátite bytom teplo domova

Pre kutilov

Večer boli krásne, ráno ležia na zemi: Ako zastaviť tichého zabijaka priesad skôr, než bude neskoro
Večer boli krásne, ráno ležia na zemi: Ako zastaviť tichého zabijaka priesad skôr, než bude neskoro
Záhrada
Voda z vodovodu, dažďová či destilovaná voda? Aká voda je najlepšia pre izbové rastliny
Voda z vodovodu, dažďová či destilovaná voda? Aká voda je najlepšia pre izbové rastliny
Izbové rastliny
Ovplyvní bezrašelinový substrát rast rastlín? Čo ukázala prax záhradkárov
Ovplyvní bezrašelinový substrát rast rastlín? Čo ukázala prax záhradkárov
Záhrada
Nie je to iba o závite! Ako vybrať správnu LED žiarovku v piatich bodoch
Nie je to iba o závite! Ako vybrať správnu LED žiarovku v piatich bodoch
Stavba

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Astrologickí jazdci apokalypsy? Títo muži vraj najčastejšie podliehajú pokušeniu a nevere
Partnerské vzťahy
Astrologickí jazdci apokalypsy? Títo muži vraj najčastejšie podliehajú pokušeniu a nevere
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Zbohom zima? Po snežení
Domáce
Zbohom zima? Po snežení prichádza dážď a potom... RAPÍDNE oteplenie!
Hororové zistenia v slovenskej
Domáce
Hororové zistenia v slovenskej rieke: Arzén útočí! Veterinári zakázali konzumáciu, HROZBA rakoviny!
MIMORIADNE Na škole v
Domáce
MIMORIADNE Na škole v Novom Meste nad Váhom sa strieľalo: Hlásia zranených! REAKCIA polície a ministrov
Poplach vo Zvolene: Únik
Domáce
Poplach vo Zvolene: Únik nebezpečnej látky z budovy zimného štadióna! Evakuovali celú oblasť

Ďalšie zo Zoznamu