Smutná správa! Vo veku 96 rokov zomrela nevlastná sestra Anny Frankovej, prežila Osvienčim

LONDÝN - Nevlastná sestra Anny Frankovej Eva Schlossová zomrela vo veku 96 rokov. V nedeľu to oznámila nadácia Anne Frank Trust, informuje agentúra AFP.
Rodina vyjadrila „hlboký smútok“ nad stratou „výnimočnej ženy - preživšej z Osvienčimu, oddanej osobe, ktorá vzdelávala o holokauste, neúnavnej vo svojej práci za pamiatku, porozumenie a mier“. Schlossová sa narodila ako Eva Geiringerová v Rakúsku v roku 1929. Po nacistickej anexii ušla jej rodina najskôr do Belgicka a následne do Amsterdamu, kde žili naproti domu rodiny Frankovej. Eva aj Anna boli rovesníčky a často sa spolu hrávali. Od roku 1942 sa museli obe rodiny ukrývať.
V deň jej 15. narodenín ju nacisti zatkli
V deň Eviných 15. narodenín v máji 1944 nacisti zatkli Evu, jej matku Elfriede, otca Ericha a brata Heinza a poslali do koncentračného tábora v Osvienčime. Otec a brat v tábore zahynuli. Po skončení vojny v roku 1945 sa Eva odsťahovala do Londýna, kde študovala a spoznala svojho budúceho manžela Zviho Schlossa. Jej matka sa vrátila do Amsterdamu a vydala sa za otca Anny Frankovej Otta, ktorý počas vojny ovdovel.
Schlossová založila organizáciu Anne Frank Trust
Schlossová založila organizáciu Anne Frank Trust v roku 1990 s cieľom vzdelávať mladých ľudí o holokauste a bojovať proti predsudkom. Napísala niekoľko kníh, v ktorých opísala svoje zážitky z celého sveta. V roku 2013 ju súčasný britský kráľ Karol III., vtedy ešte princ z Walesu, vymenoval za členku Rádu britského impéria (MBE).