Vláda na projekty pre slovensko.sk odsúhlasila len asi 80 miliónov eur, uviedol Drucker

BRATISLAVA - Vláda na projekty súvisiace s Ústredným portálom verejnej správy slovensko.sk odsúhlasila len približne 80 miliónov eur, nie požadovaných vyše 100 miliónov eur. Vyplýva to z vyjadrení ministra školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáša Druckera (Hlas-SD) po stredajšom rokovaní vlády. Stav portálu slovensko.sk však ešte bude musieť v audite posúdiť Národný bezpečnostný úrad. Projekty portálu by sa podľa Druckerových slov mali financovať z plánu obnovy.
archívne video
Informáciu o kritickom stave a rizikách ohrozenia funkčnosti portálu slovensko.sk z dielne Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR vláda schválila s pripomienkami. Materiál nebol sprístupňovaný podľa zákona o ochrane utajovaných skutočností. Minister informatizácie Samuel Migaľ (nezávislý) pred novinárov v stredu neprišiel, podľa Druckerových slov bol odcestovaný.
MIRRI podľa Druckera tvrdilo, že ak by sa spustil projekt 16 životných situácií financovaných z plánu obnovy, portál slovensko.sk by skolaboval a bolo by ohrozené aj financovanie z plánu obnovy. Dodal, že na modernizáciu portálu chcelo MIRRI podľa skorších informácií vynaložiť vyše 130 miliónov eur. Suma 80 miliónov eur je nižšia než minister Migaľ požadoval.