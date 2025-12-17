Zúfalé pátranie je ukončené: Nezvestných po zosuve vyhlásili za mŕtvych

LIMA - Peruánske námorníctvo ukončilo pátranie po 30 nezvestných po zosuve pôdy v riečnom prístave, uviedol v utorok regionálny guvernér. Konečný počet obetí tragédie v odľahlom prístave Iparia v amazonskom regióne Ucayali z 1. decembra tak stúpol na 44, z ktorých väčšinu tvoria domorodí obyvatelia. Píše o tom agentúra AFP.
V prvý deň po zosuve sa našlo 14 mŕtvych tiel. „Pozastavujeme pátranie, kým nám podmienky neumožnia vyzdvihnúť“ pozostatky a vrátiť ich rodinám, povedal na tlačovej konferencii guvernér regiónu Manuel Gambini. Zosuv pôdy zasiahol prístav, kde pri brehu kotvili dve lode. Obe zosuv priamo zasiahol. Záchranné práce komplikovali vodné víry a silný prúd rieky. „Sme v období záplav a v čase nehody bola hmla, čo záchrannú akciu ešte sťažuje,“ uviedol pre AFP tamojší predstaviteľ. Pátranie pravdepodobne bude pokračovať až po máji, keď sa skončí obdobie dažďov. „Hladina rieky musí klesnúť... a to, čo v podstate budeme hľadať, sú kostrové pozostatky,“ povedal guvernér.
Iba jedna z dvoch lodí prevážala pasažierov na trase cez odľahlé komunity v amazonskom dažďovom pralese. Hoci úrady neuviedli presný počet, na palube bolo viac ako 60 ľudí vrátane 20 osôb, ktoré tragédiu prežili so zraneniami. Posledná lodná nehoda s takým vysokým počtom obetí v krajine sa stala v auguste 2021, keď po zrážke lodí v hmle na rieke Huallaga zahynulo 22 ľudí.