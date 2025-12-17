Streda17. december 2025, meniny má Kornélia, zajtra Sláva, Slávka

Zúfalé pátranie je ukončené: Nezvestných po zosuve vyhlásili za mŕtvych

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP/Agus Fitrah)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

LIMA - Peruánske námorníctvo ukončilo pátranie po 30 nezvestných po zosuve pôdy v riečnom prístave, uviedol v utorok regionálny guvernér. Konečný počet obetí tragédie v odľahlom prístave Iparia v amazonskom regióne Ucayali z 1. decembra tak stúpol na 44, z ktorých väčšinu tvoria domorodí obyvatelia. Píše o tom agentúra AFP.

V prvý deň po zosuve sa našlo 14 mŕtvych tiel. „Pozastavujeme pátranie, kým nám podmienky neumožnia vyzdvihnúť“ pozostatky a vrátiť ich rodinám, povedal na tlačovej konferencii guvernér regiónu Manuel Gambini. Zosuv pôdy zasiahol prístav, kde pri brehu kotvili dve lode. Obe zosuv priamo zasiahol. Záchranné práce komplikovali vodné víry a silný prúd rieky. „Sme v období záplav a v čase nehody bola hmla, čo záchrannú akciu ešte sťažuje,“ uviedol pre AFP tamojší predstaviteľ. Pátranie pravdepodobne bude pokračovať až po máji, keď sa skončí obdobie dažďov. „Hladina rieky musí klesnúť... a to, čo v podstate budeme hľadať, sú kostrové pozostatky,“ povedal guvernér.

Iba jedna z dvoch lodí prevážala pasažierov na trase cez odľahlé komunity v amazonskom dažďovom pralese. Hoci úrady neuviedli presný počet, na palube bolo viac ako 60 ľudí vrátane 20 osôb, ktoré tragédiu prežili so zraneniami. Posledná lodná nehoda s takým vysokým počtom obetí v krajine sa stala v auguste 2021, keď po zrážke lodí v hmle na rieke Huallaga zahynulo 22 ľudí.

Viac o téme: úradyNezvestníPeruPátranieZosuv pôdy
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO Víťazom prezidentských volieb v
Návrat do obdobia TEMNA: Prezidentom sa stal syn NACISTU a brat ministra v krvavej vláde Pinocheta
Zahraničné
Nájomní vrahovia zavraždili peruánskeho
Nájomní vrahovia zavraždili peruánskeho novinára, ktorý písal o korupcii
Zahraničné
Pápež Lev XIV.
Pápež by na budúci rok rád navštívil Alžírsko a ďalšie africké krajiny
Zahraničné
Ilustračné foto
Peru vyhlasuje núdzový stav: Očakáva masový útek ľudí z Čile pred možným zvolením Kasta za prezidenta
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Jovinečko a Bergi o frajerkách a EROTIKE: Takto rozmaznávajú svoje ženy v SÚKROMÍ!
Jovinečko a Bergi o frajerkách a EROTIKE: Takto rozmaznávajú svoje ženy v SÚKROMÍ!
Prominenti
Minister Blanár prijal novovymenovaného českého ministra zahraničných vecí Macinku
Minister Blanár prijal novovymenovaného českého ministra zahraničných vecí Macinku
Správy
Erika si prvé 3 mesiace vzťahu so Skrúcaným nepamätá: Môže za to... Števo to teraz robí vo veľkom!
Erika si prvé 3 mesiace vzťahu so Skrúcaným nepamätá: Môže za to... Števo to teraz robí vo veľkom!
Prominenti

Domáce správy

Robert Fico
Vláda má prerokovať pozíciu Slovenska k budúcemu rozpočtu EÚ aj projekt obnovy mostov
Domáce
Slováci sa pýtali, odborníci
Čo všetko v súvislosti s peniazmi zaujíma Slovákov? Experti im dali jednoznačné odpovede
openiazoch.sk
Slovenská obchodná inšpekcia varuje
Naleteli ste na falošnú vianočnú akciu: TAKTO sa môžete brániť! Kedy už máte smolu?
Domáce
Zmeny vlakovej dopravy v Nitrianskom kraji: Zistite, čo všetko čaká cestujúcich
Zmeny vlakovej dopravy v Nitrianskom kraji: Zistite, čo všetko čaká cestujúcich
Komárno

Zahraničné

FOTO Tragédia, ktorá otriasla Austráliou:
Tragédia, ktorá otriasla Austráliou: V Sydney začali pochovať obete nedeľňajšej streľby na pláži
Zahraničné
Donald Trump
Veľké vyhlásenie Trumpa: Nariadil námornú blokádu sankciovaných venezuelských ropných tankerov
Zahraničné
Ilustračné foto
Zúfalé pátranie je ukončené: Nezvestných po zosuve vyhlásili za mŕtvych
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Návrat z
MIMORIADNY ONLINE Návrat z ruského zajatia: Ukrajina prevzala desiatky civilistov, väčšina je v zlom zdravotnom stave
Zahraničné

Prominenti

Vianočný večierok známej kozmetickej
Čím potešia svoje polovičky Jovinečko a Bergi? PIKANTNÉ reči o mužskej pýche
Domáci prominenti
Andrea Verešová
Prekvapivé slová Andrey Verešovej: KONIEC kariéry?! Bude to tak LEPŠIE
Domáci prominenti
Jaroslav Satoranský
Jedna rana za druhou! Rakovina pripravila herca o dve osudové ženy: S jednou sa nestihol rozlúčiť
Osobnosti
Rázne rozhodnutie Georga Clooneyho
Rázne rozhodnutie Georga Clooneyho (64): Už žiadne bozky s inou ženou!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Odsúvate materstvo? Spozornieť by
Odsúvate materstvo? Spozornieť by mali ženy po TRIDSIATKE! Nová štúdia odhalila, KEDY sa začína problém s plodnosťou
Zaujímavosti
Brušné svaly má lepšie
Táto BABIČKA je nočnou morou mladších žien: Brušné svaly má lepšie než DVADSIATNIČKY! Vek by ste jej hádali len ťažko
Zaujímavosti
To, ako často chodíte
To, ako často chodíte na „veľkú‟, môže veľa povedať o vašom zdraví
vysetrenie.sk
Ilustračné foto
Vedec bije na poplach: Umelá inteligencia má 99,9 % šancu vyhladiť ľudstvo! Sme na pokraji konca?
Zaujímavosti

Dobré správy

Slováci sa pýtali, odborníci
Čo všetko v súvislosti s peniazmi zaujíma Slovákov? Experti im dali jednoznačné odpovede
openiazoch.sk
Nevšedný dizajnový prvok, ktorý
Videli ste už takýto netradičný kvet? Neuveríte, z čoho je vytvorený!
Domáce
Dôležitá novinka pre Bratislavu
Dôležitá novinka pre Bratislavu a okolie: Ak idete do Maďarska, máte ďalšiu možnosť
bratislava.zoznam.sk
Nenápadné vidiecke kostoly v
Môžu sa stať novým lákadlom pre návštevníkov z celého Slovenska: Pozrite, čím sú výnimočné
hashtag.sk

Ekonomika

Alarm pre Slovensko: Ťahúň ekonomiky naráža na problémy v USA aj Číne!
Alarm pre Slovensko: Ťahúň ekonomiky naráža na problémy v USA aj Číne!
Čo všetko v súvislosti s peniazmi zaujíma Slovákov? Experti im dali jednoznačné odpovede
Čo všetko v súvislosti s peniazmi zaujíma Slovákov? Experti im dali jednoznačné odpovede
Dostanem energopomoc aj na chatu a čo musím urobiť? Tu sú odpovede na všetky dôležité otázky v súvislosti s energopomocou!
Dostanem energopomoc aj na chatu a čo musím urobiť? Tu sú odpovede na všetky dôležité otázky v súvislosti s energopomocou!
Úder proti pašerákom ako z akčného filmu: Padla medzinárodná sieť, pozrite si unikátne zábery! (foto)
Úder proti pašerákom ako z akčného filmu: Padla medzinárodná sieť, pozrite si unikátne zábery! (foto)

Varenie a recepty

Mocca ovály s kávovým zrnkom
Mocca ovály s kávovým zrnkom
Čokoládové vianočné rožteky
Čokoládové vianočné rožteky
Orechové nepečené trubičky: Sviatočné cukrovinky bez rúry
Orechové nepečené trubičky: Sviatočné cukrovinky bez rúry
Výber receptov
Vanilkové rožky bez orechov: Krehké vianočné pečivo
Vanilkové rožky bez orechov: Krehké vianočné pečivo
Keksy a sušienky

Šport

Nadviaže Juraj Slafkovský na skvelé výkony? Online prenos zo zápasu Montreal – Philadelphia
Nadviaže Juraj Slafkovský na skvelé výkony? Online prenos zo zápasu Montreal – Philadelphia
Juraj Slafkovský
Zlá správa o Šimonovi Nemcovi: New Jersey Devils spravilo krok, ktorý neveští nič dobré
Zlá správa o Šimonovi Nemcovi: New Jersey Devils spravilo krok, ktorý neveští nič dobré
NHL
Obrovský úspech pre Slovensko: Okrem umiestnenia v TOP3 sme siahali na ďalšie pódium
Obrovský úspech pre Slovensko: Okrem umiestnenia v TOP3 sme siahali na ďalšie pódium
Lyžovanie
Vladimír Růžička sa vracia na známu adresu: Bývalý reprezentačný kouč je späť v Slovane
Vladimír Růžička sa vracia na známu adresu: Bývalý reprezentačný kouč je späť v Slovane
Česko

Auto-moto

Kia predstavila nové SUVI: Iba benzínové motory a dokonca atmosférický dvojliter
Kia predstavila nové SUVI: Iba benzínové motory a dokonca atmosférický dvojliter
Predstavujeme
Začína sa výstavba najkratšieho z chýbajúcich úsekov diaľnice D3
Začína sa výstavba najkratšieho z chýbajúcich úsekov diaľnice D3
Doprava
KGM Actyon dostal úsporný hybrid. Veľké SUV sľubuje spotrebu 5,9 l/100 km
KGM Actyon dostal úsporný hybrid. Veľké SUV sľubuje spotrebu 5,9 l/100 km
Novinky
Železnice majú za sebou 8 modernizácií. Na rok 2026 plánujú 6 ďalších
Železnice majú za sebou 8 modernizácií. Na rok 2026 plánujú 6 ďalších
Doprava

Kariéra a motivácia

Vianoce v práci: Ako si udržať pohodu a prežiť sviatky bez stresu
Vianoce v práci: Ako si udržať pohodu a prežiť sviatky bez stresu
Rady, tipy a triky
Najlepšie rady HR manažérov za rok 2025: čo by mali zamestnanci vedieť pred vstupom do roku 2026
Najlepšie rady HR manažérov za rok 2025: čo by mali zamestnanci vedieť pred vstupom do roku 2026
Trendy na trhu práce
Ako prežiť Vianoce bez stresu, aj keď máte málo dovolenky a času je málo
Ako prežiť Vianoce bez stresu, aj keď máte málo dovolenky a času je málo
Motivácia a inšpirácia
Rok 2026 vo vašej kariére: Čo vás čaká a ako sa pripraviť, aby ste z toho vyťažili maximum
Rok 2026 vo vašej kariére: Čo vás čaká a ako sa pripraviť, aby ste z toho vyťažili maximum
O práci s humorom

Technológie

Ukrajina tvrdí, že urobila nemožné. Ruská ponorka mala vybuchnúť po útoku, aký svet ešte nevidel
Ukrajina tvrdí, že urobila nemožné. Ruská ponorka mala vybuchnúť po útoku, aký svet ešte nevidel
Armádne technológie
Hranice medzi duševnými diagnózami sa rozpadajú: Depresia, úzkosť aj poruchy príjmu potravy môžu mať rovnaký pôvod
Hranice medzi duševnými diagnózami sa rozpadajú: Depresia, úzkosť aj poruchy príjmu potravy môžu mať rovnaký pôvod
Veda a výskum
Používatelia zúria. Veľký výrobca televízorov vydal aktualizáciu, ktorá bez súhlasu inštaluje aplikáciu a nedá sa vymazať
Používatelia zúria. Veľký výrobca televízorov vydal aktualizáciu, ktorá bez súhlasu inštaluje aplikáciu a nedá sa vymazať
Filmy a seriály
Vedci vytvorili kryštál, do ktorého možno uložiť digitálne kópie dnešných ľudí. O tisíce rokov sa s tebou bude môcť niekto rozprávať
Vedci vytvorili kryštál, do ktorého možno uložiť digitálne kópie dnešných ľudí. O tisíce rokov sa s tebou bude môcť niekto rozprávať
Technológie

Bývanie

Tradičná storočná chalupa vyzerá navonok ako za starých čias. Interiér však poňali inak a zrejme vás prekvapí
Tradičná storočná chalupa vyzerá navonok ako za starých čias. Interiér však poňali inak a zrejme vás prekvapí
Vianočná ruža nie je všetko! Týchto 5 izbových rastlín vám skrášli interiér a kvitne práve na Vianoce
Vianočná ruža nie je všetko! Týchto 5 izbových rastlín vám skrášli interiér a kvitne práve na Vianoce
Podobá sa na susedov, no je iná ako ostatné. Nenápadnú chatu v Demänovskej doline postavili pre perfektný relax
Podobá sa na susedov, no je iná ako ostatné. Nenápadnú chatu v Demänovskej doline postavili pre perfektný relax
Vidiecky štýl má viac podôb, ako si myslíte. Inšpirujte sa tradičnými útulnými interiérmi zo sveta!
Vidiecky štýl má viac podôb, ako si myslíte. Inšpirujte sa tradičnými útulnými interiérmi zo sveta!

Pre kutilov

Ak na vás niečo lezie, pripravte si túto cesnačku! Vyženie všetky choroby
Ak na vás niečo lezie, pripravte si túto cesnačku! Vyženie všetky choroby
Recepty
Prečo sa oplatí dať bobkový list do múky? Odpoveď poznali už naše babičky
Prečo sa oplatí dať bobkový list do múky? Odpoveď poznali už naše babičky
Recepty
Vianočné dobroty ne/tradične – voňavá kokosová edícia (1. časť)
Vianočné dobroty ne/tradične – voňavá kokosová edícia (1. časť)
Recepty
Skúsený mäsiar vám ukáže, ako si môžete pripraviť tú najlepšiu domácu tlačenku
Skúsený mäsiar vám ukáže, ako si môžete pripraviť tú najlepšiu domácu tlačenku
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Vianočný red flag každého znamenia: Na toto si dajte pozor pri partnerovi počas sviatkov
Zábava
Vianočný red flag každého znamenia: Na toto si dajte pozor pri partnerovi počas sviatkov
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Slovenská obchodná inšpekcia varuje
Domáce
Naleteli ste na falošnú vianočnú akciu: TAKTO sa môžete brániť! Kedy už máte smolu?
MIMORIADNY ONLINE Návrat z
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Návrat z ruského zajatia: Ukrajina prevzala desiatky civilistov, väčšina je v zlom zdravotnom stave
Hrozivé varovanie expertky: Nikdy
Zahraničné
Hrozivé varovanie expertky: Nikdy neskladujte potraviny vonku na balkóne! Hrozí vám otrava
Milenka uteká pred nič
Zahraničné
Dráma zachytená na VIDEU: MILENKA utekala pred manželkou cez otvorené okno! Ako to skončilo?

Ďalšie zo Zoznamu