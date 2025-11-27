Tunisko si predvolalo veľvyslanca EÚ: Údajne pre porušenie protokolu

TUNIS - Tuniský prezident Kajs Saíd si v stredu predvolal veľvyslanca Európskej únie, aby mu tlmočil protest proti „nedodržiavaniu diplomatických pravidiel.“ Uvádza sa to v krátkom vyhlásení prezidentskej kancelárie, ktoré neobsahuje žiadne podrobnosti o údajnom porušení protokolu.
Stretnutie EÚ s lídrom UGTT vyvolalo reakcie
Agentúra AFP poukázala na to, že toto vyhlásenie bolo zverejnené deň po stretnutí veľvyslanca EÚ v Tunisku Giuseppeho Perroneho s lídrom vplyvného Tuniského všeobecného odborového zväzu (UGTT) Núr ad-Dínom Tabúbím. Táto schôdzka sa uskutočnila v utorok a Perrone na nej ocenil úlohu UGTT v Tunisku, zatiaľ čo Tabúbí vyzval na posilnenie spolupráce medzi Tuniskom a EÚ.
UGTT bol súčasťou tzv. kvarteta národného dialógu, ktoré v roku 2015 získalo Nobelovu cenu za mier. UGTT v Tunisku naďalej zostáva vplyvnou protiváhou prezidenta Saída, ktorý od roku 2021, keď si uzurpoval časť právomocí, dal uväzniť mnohých svojich kritikov.
Štrajky rastú
Tabúbí minulý týždeň vyjadril svoju podporu viacerým štrajkom v súkromnom sektore v Tunisku, ktoré je silne zasiahnuté infláciou. Privítal aj generálny štrajk v meste Sfax a pohrozil, že UGTT vyzve na celoštátny generálny štrajk.
Hovorca EÚ pre agentúru AFP v reakcii na vyhlásenie tuniskej prezidentskej kancelárie poukázal na to, že komunikácia so širokou škálou partnerov v hostiteľskej krajine je normálnou súčasťou práce diplomatov, nech sú kdekoľvek na svete. Doplnil, že to zahŕňa aj kontakty s organizáciami občianskej spoločnosti.
UGTT bol založený v roku 1946 a v Tunisku zohral vedúcu úlohu v boji proti francúzskej koloniálnej vláde. Neskôr sa postavil proti autokratickým prezidentom Habíbovi Burgíbovi a Zínovi Ábidínovi bin Alímu. Zohral kľúčovú rolu počas revolúcie v roku 2011, ktorá zvrhla bin Alího a vyvolala protesty v celom arabskom svete.