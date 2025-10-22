Streda22. október 2025, meniny má Sergej, zajtra Alojzia

Tragédia na mori: Pri nehode lode prevážajúcej migrantov zomrelo najmenej 40 ľudí

TASR

TUNIS - Štyridsať migrantov zo subsaharskej Afriky bolo v stredu nájdených mŕtvych po stroskotaní lode pri pobreží Tuniska. Ďalších 30 ľudí bolo zachránených, povedal pre agentúru AFP hovorca tamojšej prokuratúry.

„Počiatočné vyšetrovanie naznačuje, že na palube lode bolo 70 ľudí,“ potvrdil hovorca prokuratúry v tuniskom meste Mahdia. „Bolo nájdených 40 tiel, vrátane malých detí, a 30 ľudí bolo zachránených... Všetci pochádzali z krajín subsaharskej Afriky,“ dodal.

Tunisko ako migračný tranzit

Tunisko je kľúčovou tranzitnou krajinou pre tisíce afrických migrantov, ktorí sa každý rok snažia dostať do Európy po mori, vysvetľuje AFP. Najbližšie európske územie, taliansky ostrov Lampedusa, je vzdialené asi 145 kilometrov.

Podľa najnovších údajov Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) od začiatku roka prišlo do Talianska viac ako 55 000 nelegálnych migrantov. Väčšina z nich sa doplavila z Líbye a takmer 4000 z Tuniska, dodal UNHCR.

Nebezpečná stredomorská trasa

AFP dodáva, že migračná trasa cez Stredozemné more je považovaná za obzvlášť nebezpečnú a podľa Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) na nej od roku 2014 zahynulo alebo je nezvestných takmer 33 000 ľudí.

