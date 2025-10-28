Pri líbyjských brehoch sa utopilo najmenej 18 migrantov

TRIPOLIS - Najmenej 18 migrantov utonulo v mori pri líbyjských brehoch po tom, čo sa v noci na dnes prevrátil ich drevený čln. S odvolaním sa na Medzinárodnú organizáciu pre migráciu (IOM) to napísala agentúra AFP. Nešťastie sa stalo v blízkosti západolíbyjského mesta Surmán, pričom príčinou boli vysoké vlny. Z mora sa podarilo zachrániť 64 osôb: 31 Sudáncov vrátane ženy a dieťaťa, 18 Bangladéšanov, 12 Pakistancov a traja Somálci, uviedla IOM.
Severoafrické štáty Tunisko a Líbya sú východiskovými bodmi, odkiaľ do Európy cez Stredozemné more mieria ľudia utekajúci z krajín Blízkeho východu, z Afriky ale aj z Ázie. Tí za riskantnú cestu v často preťažených a nevyhovujúcich plavidlách platia väčšinou niekoľko tisíc eur. Cieľom plavby migrantov je často taliansky ostrovček Lampedusa.
Od začiatku roka 2025 sa podľa údajov Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) na talianskych brehoch vylodilo 58 103 osôb, väčšina z nich priplávala z Líbye.