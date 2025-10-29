Streda29. október 2025, meniny má Klára, Kiara, zajtra Šimon, Simon, Simona

ŠOK pre turistov v Egypte: Luxusný hotel ubytoval viac ako 150 TERORISTOV Hamasu! Spoločne sa opaľovali na pláži

V luxusnom hoteli v Káhire sa ubytovali teroristi Hamasu. Stolovali a opaľovali sa s priamo v skupine medzi dovolenkármi. Nikto nič netušil.
V luxusnom hoteli v Káhire sa ubytovali teroristi Hamasu. Stolovali a opaľovali sa s priamo v skupine medzi dovolenkármi. Nikto nič netušil. (Zdroj: SITA/AP/Abed Hajjar, Facebook/Renaissance Cairo Mirage City Hotel (Cairo, Cairo Governorate, Egypt))
© Zoznam/lc © Zoznam/lc

KÁHIRA – Dovolenkári v egyptskej Káhire zažili šok, keď sa v jednom z najluxusnejších hotelov ubytovali spolu s nimi aj takmer dve stovky teroristov. Ide pritom o bojovníkov, ktorí bezhlavo vraždili obyvateľov Izraelu. Teraz stolovali pri raňajkách s nič netušiacimi turistami, pričom tiež využívali všetky výhody tohto ubytovania.

Po tom, ako skončila vojna v Pásme Gazy a obe strany sa dohodli na prepustení väzňov, na slobodu sa dostali aj bojovníci džihádu. Ešte šokujúcejšie pritom je, že väčšina z nich mala skončiť v Egypte. Pre oblasť Západného brehu Jordánu alebo Pásmo Gazy boli príliš nebezpeční. V Egypte sa ale nemajú vôbec zle. Viac ako 150 z nich si užíva prepych 5-hviezdičkového hotela v Káhire. Informuje o tom Daily Mail s tým, že práve jeho článok odhalil svetu známe tváre teroristov Hamasu, ktorí sa ubytovali ako turisti.  

Po tom, ako sa vedenie hotela Renaissance Cairo Mirage City v Káhire, ktorý patrí pod sieť Marriot, dozvedelo, že medzi hosťami malo ubytovaných teroristov, ihneď všetkých vyhodili. Stalo sa tak len pár hodín od publikovania článku. "Briti, ktorí leteli do Káhiry a ubytovali sa v tomto hoteli, o ničom nevedeli," písal vtedy britský denník. 

Luxus v Egypte 

Hotel patrí medzi najluxusnejšie formy ubytovania v krajine. Vďaka blízkej polohe letiska má spoluprácu so šiestimi leteckými spoločnosťami. Ceny za izbu na noc sa pohybujú od 200 do 1 400 libier. V komplexe si hostia môžu vybrať z troch reštaurácií a niekoľkých barov a kaviarní. Rezort s piatimi hviezdičkami ponúka aj obrovský bazén, wellness, sauny či fitness centrum. Hostia sa môžu odreagovať na niektorom z tenisových kurtov a k dispozícii sú aj dve futbalové ihriská.

Denníku sa podarilo odfotiť teroristov, ktorí sa zdržiavali hneď vedľa turistov zo západných krajín, ktorí ležali v plavkách pod slnečníkmi. Tí po prečítaní sobotňajšieho článku od Daily Mail, kde boli publikované aj fotografie, so zdesením zistili, že raňajkovali za jedným stolom s teroristami. Personál bol zdesený. Niektorí sa priznali, že dvere si na noc zablokovali rôznym nábytkom. 

Presun a obvinenia 

V súčasnej dobe sa už teroristi v danom hoteli nenachádzajú. Všetkých ich presunuli na vopred dohodnuté miesto, ktoré denník neuvádza. Lokalita má byť zhruba hodinu od letiska a centra mesta pri jazde autom. Vedenie hotela sa k situácii s ubytovaním radikálnych členov Hamasu ešte nevyjadrilo. 

Moshe Saville, generálny riaditeľ izraelskej charitatívnej organizácie OneFamily, ktorá podporuje obete terorizmu, povedal, že článok od Daily Mail odhalil svetu morálnu absurditu, kde si vrahovia žijú ako prasce v žite, a rodiny sú ponechané napospas osudu a krutosti teroristov. 

"Vrahovia, ktorí roztrhli ich rodiny, si teraz užívajú luxus ako bežní dovolenkári." 

"Tí, ktorí preliali krv nevinných ľudí, nemajú byť odmenení, ale majú niesť plnú zodpovednosť za svoje činy."

Medzi extrémistami bol aj 57-ročný Mahmoud Issa, ktorý založil špeciálnu jednotku 101. brigádu Izz a-Din al-Qassam, jednotku špeciálnych síl Hamasu, ktorá sa špecializuje na únosy. Issu zatkol Izrael ešte v roku 1993. Ďalšími ubytovanými v luxusnom hoteli boli člen ISIS Izz a-Din al-Hamamrah (47), ktorý verboval samovražedných atentátnikov a plánoval únosy lietadiel, alebo strojca bombových útokov v autobuse Samir Abu Nima (64).

Daily Mail na záver poznamenal, že odsúdení teroristi s najväčšou pravdepodobnosťou požiadajú o miestne víza a povolenia na pobyt v krajinách ako Turecko alebo Tunisko, aby sa mohli opäť začleniť do spoločnosti. 

Viac o téme: LuxusUbytovanieEgyptAfrikaKáhiraHamasHotelteroristiPäť hviezdičiek
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Netanjahu zvolal mimoriadne stretnutie
Netanjahu zvolal mimoriadne stretnutie pre porušenie prímeria v Pásme Gazy
Zahraničné
Ilustračné foto
Hamas na základe dohody o prímerí s Izraelom odovzdal telo ďalšieho rukojemníka
Zahraničné
Ilustračné foto
Hamas v pondelok odovzdá telo ďalšieho rukojemníka
Zahraničné
Ilustračné foto
Na juhu Izraela prvýkrát od útoku Hamasu zo 7. októbra zrušia výnimočný stav
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Medzinárodná protidrogová akcia Linea: Tisíce kilogramov kokaínu za 175 miliónov eur
Medzinárodná protidrogová akcia Linea: Tisíce kilogramov kokaínu za 175 miliónov eur
Správy
Hagara o zmenách v krasokorčuľovaní od čias Nepelu
Hagara o zmenách v krasokorčuľovaní od čias Nepelu
Zoznam TV
Adam Hagara: Na nakrúcaní NEPELU bolo najťažšie toto!
Adam Hagara: Na nakrúcaní NEPELU bolo najťažšie toto!
Zoznam TV

Domáce správy

undefined
Pozor na nebezpečný vietor: Na Slovensku hrozí víchrica s rýchlosťou nad 80 kilometrov za hodinu
Domáce
Vlk dravý (Canis lupus)
Tajnosti okolo odstrelov vlkov: V rozpore s pravidlami mal strieľať aj vysoký funkcionár, aktivisti podávajú podnet
Domáce
Polícia apeluje na zvýšenú
Polícia varuje pred zlodejmi na cintorínoch: Ako ochrániť osobné veci pri návšteve hrobov?
Domáce
Polícia varuje pred zlodejmi na cintorínoch počas Sviatku všetkých svätých: Tieto rady vám môžu ušetriť starosti
Polícia varuje pred zlodejmi na cintorínoch počas Sviatku všetkých svätých: Tieto rady vám môžu ušetriť starosti
Bratislava

Zahraničné

FOTO V luxusnom hoteli v
ŠOK pre turistov v Egypte: Luxusný hotel ubytoval viac ako 150 TERORISTOV Hamasu! Spoločne sa opaľovali na pláži
Zahraničné
Aktualizované Ilustračné foto
Dvaja zadržaní muži sa čiastočne priznali: Krádež z Louvru už vyšetruje Interpol aj nemecký kriminálny úrad
Zahraničné
Na Níle horela turistická
Na Níle horela turistická loď s 220 ľuďmi: Bolo medzi nimi 16 Maďarov
Zahraničné
Vladimir Solovjov sa v
Desivý hlas z Moskvy: Konečne všetko vymažeme z povrchu zeme! Zaútočíme plnou silou
Zahraničné

Prominenti

VIDEO vnútri! Vážna NEHODA priateľky Liama
Vážna NEHODA priateľky Liama Paynea (†31): Rozbila luxusné Lamborghini!
Zahraniční prominenti
Marián Slovák 12 rokov
Marián Slovák 12 rokov po MŔTVICI: Rázne sekol s TÝMTO a... Čomu sa dnes venuje?
Domáci prominenti
Medzi Dorotou Nvotovou a
Kauza Nepál pokračuje! Separ vracia Nvotovej úder: Toto Dorote odkazuje...
Domáci prominenti
Po obnovenom vzťahu ďalší
Po obnovenom vzťahu ďalší ROZCHOD: Prominentnému páru NEVYŠLA ani druhá šanca!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Padajú okrem listov aj
Padajú okrem listov aj vaše vlasy? Pomôže im TOTO
vysetrenie.sk
FOTO Tichý príznak nádoru? Varovný
Tichý príznak nádoru? Varovný signál, ktorý si väčšina ľudí mýli s úzkosťou: Lekári bijú na poplach!
Zaujímavosti
Radikálny krok škôl priniesol
Radikálny krok škôl priniesol prekvapivé výsledky: Úplný zákaz mobilov v triedach! Funguje to... alebo len naoko?
Zaujímavosti
Revolúcia v cestovaní: Čoraz
Revolúcia v cestovaní: Čoraz viac ľudí lieta úplne bez batožiny
dromedar.sk

Dobré správy

Toto jednoducho treba zažiť:
Toto jednoducho treba zažiť: Rakúske Alpy majú svahy, aké Slovensko nikdy nevidelo!
hashtag.sk
Získajte konkurenčnú výhodu v
Získajte konkurenčnú výhodu v nábore: 5 spôsobov, ako vám Kariéra EXPO Banská Bystrica pomôže objaviť a osloviť top talenty
Domáce
Zdroj: Familypark
Ako Slováci oslavujú Halloween? Len kúsok od Bratislavy sa nachádza strašidelný zábavný park!
hashtag.sk
15-tisíc nájomných bytov, 680
15-tisíc nájomných bytov, 680 električiek a 2 miliardy eur: Čo majú tieto čísla spoločné?
Domáce

Ekonomika

Koniec nekonečného príbehu, motoristi dostanú vianočný darček: Ráž prezradil termín otvorenia tunela Višňové! (foto)
Koniec nekonečného príbehu, motoristi dostanú vianočný darček: Ráž prezradil termín otvorenia tunela Višňové! (foto)
Stop ťažkej práci: Slováci sú jednotní, odchod do dôchodku má mať hranicu! (prieskum)
Stop ťažkej práci: Slováci sú jednotní, odchod do dôchodku má mať hranicu! (prieskum)
365.bank prináša mimoriadnu jesennú ponuku hypoték s úrokom už od 3,25 % ročne
365.bank prináša mimoriadnu jesennú ponuku hypoték s úrokom už od 3,25 % ročne
Koniec percentám? Minister Tomáš zvažuje revolúciu v zvyšovaní dôchodkov!
Koniec percentám? Minister Tomáš zvažuje revolúciu v zvyšovaní dôchodkov!

Šport

KFC Komárno – ŠK Slovan Bratislava: Online prenos z dohrávky 3. kola Niké ligy
KFC Komárno – ŠK Slovan Bratislava: Online prenos z dohrávky 3. kola Niké ligy
Niké liga
Očakávané gólové hody sa nekonali: Žilina sa proti treťoligistovi zahrávala s ohňom
Očakávané gólové hody sa nekonali: Žilina sa proti treťoligistovi zahrávala s ohňom
Slovnaft Cup
FC Spartak Trnava – FC Košice: Online prenos z dohrávky 4. kola Niké ligy
FC Spartak Trnava – FC Košice: Online prenos z dohrávky 4. kola Niké ligy
Niké liga
Svet športu oplakáva smrť ďalšej legendy: Zomrel olympijský šampión a majster sveta
Svet športu oplakáva smrť ďalšej legendy: Zomrel olympijský šampión a majster sveta
Cyklistika

Auto-moto

Kia EV5 prichádza. Praktické SUV s dojazdom cez 500 km
Kia EV5 prichádza. Praktické SUV s dojazdom cez 500 km
Predstavujeme
Pošta spúšťa novinku. Na všetkých pobočkách kúpite aj lístok na...
Pošta spúšťa novinku. Na všetkých pobočkách kúpite aj lístok na...
Doprava
Keď chceš Ferrari ako za mladi, ale rýchle ako tie dnešné a máš veľa peňazí...
Keď chceš Ferrari ako za mladi, ale rýchle ako tie dnešné a máš veľa peňazí...
Novinky
Škoda 1000 MBX ožíva. Unikát pretvorený do dnešnej podoby
Škoda 1000 MBX ožíva. Unikát pretvorený do dnešnej podoby
Zaujímavosti

Kariéra a motivácia

15 kariérnych míľnikov, ktoré sú dôležitejšie než myslíte: Neprehliadajte ich!
15 kariérnych míľnikov, ktoré sú dôležitejšie než myslíte: Neprehliadajte ich!
Motivácia a inšpirácia
Brigády v redakcii: Skvelá príležitosť pre študentov a začínajúcich novinárov
Brigády v redakcii: Skvelá príležitosť pre študentov a začínajúcich novinárov
Zaujímavé pracovné ponuky
Chcete vyťažiť zo svojich zamestnancov maximum? Začnite sa riadiť pravidlom 10-80-10!
Chcete vyťažiť zo svojich zamestnancov maximum? Začnite sa riadiť pravidlom 10-80-10!
Pre zamestnávateľov
Premýšľajte ako Elon Musk: Zložité problémy začnite riešiť pomocou tohto princípu!
Premýšľajte ako Elon Musk: Zložité problémy začnite riešiť pomocou tohto princípu!
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Najlepšie vianočné cestá od pani Margitky. Pistáciové, strojčekové, linecké cesto pripravené dopredu.
Najlepšie vianočné cestá od pani Margitky. Pistáciové, strojčekové, linecké cesto pripravené dopredu.
Klasika, ktorá nikdy nesklame. 15 najlepších receptov na tradičné vianočné koláče.
Klasika, ktorá nikdy nesklame. 15 najlepších receptov na tradičné vianočné koláče.
Ako upiecť hus? Vyčarujte mäso, ktoré sa rozpadá pod vidličkou
Ako upiecť hus? Vyčarujte mäso, ktoré sa rozpadá pod vidličkou
Rady a tipy
Hubová omáčka ako z reštaurácie: Toto je recept, ktorý si zapíšete
Hubová omáčka ako z reštaurácie: Toto je recept, ktorý si zapíšete
Výber receptov

Technológie

Einstein sa možno mýlil. Vedci objavili niečo, čo by mohlo prepísať učebnice fyziky
Einstein sa možno mýlil. Vedci objavili niečo, čo by mohlo prepísať učebnice fyziky
Veda a výskum
Nie je to vtip: Namiesto čipov do počítačov si možno budeme kupovať hríby. Vedci vytvorili „hubový čip“, ktorý funguje ako mozog
Nie je to vtip: Namiesto čipov do počítačov si možno budeme kupovať hríby. Vedci vytvorili „hubový čip“, ktorý funguje ako mozog
Technológie
Hackeri zo Severnej Kórei brutálne zasiahli európsky obranný priemysel. Najviac ich zaujímajú drony, hovorí ESET
Hackeri zo Severnej Kórei brutálne zasiahli európsky obranný priemysel. Najviac ich zaujímajú drony, hovorí ESET
Bezpečnosť
POZOR! Táto chyba v aplikácii Google Správy umožňuje útočníkovi odosielať SMS správy bez toho, aby si o tom vedel
POZOR! Táto chyba v aplikácii Google Správy umožňuje útočníkovi odosielať SMS správy bez toho, aby si o tom vedel
Bezpečnosť

Bývanie

Pôsobí skoro nenápadne, no pozrite sa lepšie. Dom na konci cesty je taký pohodlný, že z neho škoda odchádzať
Pôsobí skoro nenápadne, no pozrite sa lepšie. Dom na konci cesty je taký pohodlný, že z neho škoda odchádzať
Neviete už, ako spracovať tekvice? 5+ skvelých tipov, ako ich zužitkovať, a niektoré ste zrejme ešte neskúšali!
Neviete už, ako spracovať tekvice? 5+ skvelých tipov, ako ich zužitkovať, a niektoré ste zrejme ešte neskúšali!
Tomu sa hovorí maximálne využitie miesta! Na 26 m2 majú súkromnú spálňu, všetky spotrebiče i miesto pre hostí
Tomu sa hovorí maximálne využitie miesta! Na 26 m2 majú súkromnú spálňu, všetky spotrebiče i miesto pre hostí
Pravidlo 10 centimetrov: Naučte sa trik dizajnérov, s ktorým sa hostia budú vo vašej obývačke cítiť lepšie
Pravidlo 10 centimetrov: Naučte sa trik dizajnérov, s ktorým sa hostia budú vo vašej obývačke cítiť lepšie

Pre kutilov

Držte sa tohto postupu a odvzdušnenie radiátora zvládnete bez problémov aj sami
Držte sa tohto postupu a odvzdušnenie radiátora zvládnete bez problémov aj sami
Vykurovanie
Zber a skladovanie tekvíc: Ako ich uchovať čerstvé a chutné až do Vianoc
Zber a skladovanie tekvíc: Ako ich uchovať čerstvé a chutné až do Vianoc
Zelenina a ovocie
Zachoval spomienku rodičov a vytvoril unikátny kúsok nábytku. Starú obývaciu stenu prerobil na nový poklad z dreva
Zachoval spomienku rodičov a vytvoril unikátny kúsok nábytku. Starú obývaciu stenu prerobil na nový poklad z dreva
Nábytok
Ako upiecť kačicu? Jemné mäso a chrumkavá koža – to je kombinácia, ktorej neodoláte!
Ako upiecť kačicu? Jemné mäso a chrumkavá koža – to je kombinácia, ktorej neodoláte!
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Erotická energia znamení: Takto prejavujete vášeň aj keď o tom nehovoríte
Partnerské vzťahy
Erotická energia znamení: Takto prejavujete vášeň aj keď o tom nehovoríte
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
V luxusnom hoteli v
Zahraničné
ŠOK pre turistov v Egypte: Luxusný hotel ubytoval viac ako 150 TERORISTOV Hamasu! Spoločne sa opaľovali na pláži
Vlk dravý (Canis lupus)
Domáce
Tajnosti okolo odstrelov vlkov: V rozpore s pravidlami mal strieľať aj vysoký funkcionár, aktivisti podávajú podnet
Vladimir Solovjov sa v
Zahraničné
Desivý hlas z Moskvy: Konečne všetko vymažeme z povrchu zeme! Zaútočíme plnou silou
OTRASNÉ! V Strakoniciach vyčíňal
Zahraničné
OTRASNÉ! V Strakoniciach vyčíňal MANIAK: Kozu nalákal na jablká a potom ju ZNEUŽIL! Zviera utrpelo zranenia

Ďalšie zo Zoznamu