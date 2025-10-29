ŠOK pre turistov v Egypte: Luxusný hotel ubytoval viac ako 150 TERORISTOV Hamasu! Spoločne sa opaľovali na pláži

KÁHIRA – Dovolenkári v egyptskej Káhire zažili šok, keď sa v jednom z najluxusnejších hotelov ubytovali spolu s nimi aj takmer dve stovky teroristov. Ide pritom o bojovníkov, ktorí bezhlavo vraždili obyvateľov Izraelu. Teraz stolovali pri raňajkách s nič netušiacimi turistami, pričom tiež využívali všetky výhody tohto ubytovania.
Po tom, ako skončila vojna v Pásme Gazy a obe strany sa dohodli na prepustení väzňov, na slobodu sa dostali aj bojovníci džihádu. Ešte šokujúcejšie pritom je, že väčšina z nich mala skončiť v Egypte. Pre oblasť Západného brehu Jordánu alebo Pásmo Gazy boli príliš nebezpeční. V Egypte sa ale nemajú vôbec zle. Viac ako 150 z nich si užíva prepych 5-hviezdičkového hotela v Káhire. Informuje o tom Daily Mail s tým, že práve jeho článok odhalil svetu známe tváre teroristov Hamasu, ktorí sa ubytovali ako turisti.
Po tom, ako sa vedenie hotela Renaissance Cairo Mirage City v Káhire, ktorý patrí pod sieť Marriot, dozvedelo, že medzi hosťami malo ubytovaných teroristov, ihneď všetkých vyhodili. Stalo sa tak len pár hodín od publikovania článku. "Briti, ktorí leteli do Káhiry a ubytovali sa v tomto hoteli, o ničom nevedeli," písal vtedy britský denník.
Luxus v Egypte
Hotel patrí medzi najluxusnejšie formy ubytovania v krajine. Vďaka blízkej polohe letiska má spoluprácu so šiestimi leteckými spoločnosťami. Ceny za izbu na noc sa pohybujú od 200 do 1 400 libier. V komplexe si hostia môžu vybrať z troch reštaurácií a niekoľkých barov a kaviarní. Rezort s piatimi hviezdičkami ponúka aj obrovský bazén, wellness, sauny či fitness centrum. Hostia sa môžu odreagovať na niektorom z tenisových kurtov a k dispozícii sú aj dve futbalové ihriská.
Denníku sa podarilo odfotiť teroristov, ktorí sa zdržiavali hneď vedľa turistov zo západných krajín, ktorí ležali v plavkách pod slnečníkmi. Tí po prečítaní sobotňajšieho článku od Daily Mail, kde boli publikované aj fotografie, so zdesením zistili, že raňajkovali za jedným stolom s teroristami. Personál bol zdesený. Niektorí sa priznali, že dvere si na noc zablokovali rôznym nábytkom.
Presun a obvinenia
V súčasnej dobe sa už teroristi v danom hoteli nenachádzajú. Všetkých ich presunuli na vopred dohodnuté miesto, ktoré denník neuvádza. Lokalita má byť zhruba hodinu od letiska a centra mesta pri jazde autom. Vedenie hotela sa k situácii s ubytovaním radikálnych členov Hamasu ešte nevyjadrilo.
Moshe Saville, generálny riaditeľ izraelskej charitatívnej organizácie OneFamily, ktorá podporuje obete terorizmu, povedal, že článok od Daily Mail odhalil svetu morálnu absurditu, kde si vrahovia žijú ako prasce v žite, a rodiny sú ponechané napospas osudu a krutosti teroristov.
"Vrahovia, ktorí roztrhli ich rodiny, si teraz užívajú luxus ako bežní dovolenkári."
"Tí, ktorí preliali krv nevinných ľudí, nemajú byť odmenení, ale majú niesť plnú zodpovednosť za svoje činy."
Medzi extrémistami bol aj 57-ročný Mahmoud Issa, ktorý založil špeciálnu jednotku 101. brigádu Izz a-Din al-Qassam, jednotku špeciálnych síl Hamasu, ktorá sa špecializuje na únosy. Issu zatkol Izrael ešte v roku 1993. Ďalšími ubytovanými v luxusnom hoteli boli člen ISIS Izz a-Din al-Hamamrah (47), ktorý verboval samovražedných atentátnikov a plánoval únosy lietadiel, alebo strojca bombových útokov v autobuse Samir Abu Nima (64).
Daily Mail na záver poznamenal, že odsúdení teroristi s najväčšou pravdepodobnosťou požiadajú o miestne víza a povolenia na pobyt v krajinách ako Turecko alebo Tunisko, aby sa mohli opäť začleniť do spoločnosti.