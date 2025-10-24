Piatok24. október 2025, meniny má Kvetoslava, zajtra Aurel

Pápež po smrteľnej nehode lode kritizoval opatrenia voči migrantom

Pápež Lev XIV.
Pápež Lev XIV. (Zdroj: TASR/AP Photo/Gregorio Borgia)
TASR

VATIKÁN - Pápež Lev XIV. vo štvrtok zopakoval svoju kritiku „ešte neľudskejších“ opatrení používaných na zastavenie nelegálnej migrácie a obhajoval záchranné akcie na mori. Pápež v rozsiahlom prejave pred občianskymi iniciatívami tiež kritizoval farmaceutický priemysel a varoval pred škodami spôsobenými globálnym súperením o kritické nerasty. Informuje o tom agentúra AFP a ANSA.

Najvyšší predstaviteľ katolíckej cirkvi zdôraznil, že štáty majú právo chrániť svoje hranice, no aj „morálnu povinnosť poskytovať útočisko“. „Zneužívanie zraniteľných migrantov nie je legitímnym uplatňovaním národnej suverenity, ale skôr závažným zločinom, ktorý pácha či toleruje štát,“ povedal v prejave. „Prijímajú sa ešte neľudskejšie opatrenia, podľa ktorých sa s týmito ‚nežiadúcimi osobami‘ zaobchádza ako s odpadom a nie ako s ľuďmi, a dokonca sa to politicky oslavuje,“ zdôraznil a obhajoval aj záchranné akcie na mori. Reagoval na stredajšiu tragédiu pri pobreží Tuniska, keď bolo po stroskotaní lode nájdených 40 mŕtvych migrantov zo subsaharskej Afriky.

„Keď sa vytvárajú združenia a projekty s cieľom nakŕmiť hladných, poskytnúť prístrešie ľuďom bez domova, zachrániť stroskotancov, zabezpečiť starostlivosť pre deti, vytvoriť pracovné miesta, sprístupniť pôdu a postaviť domy, pamätajte, že neslúžime ideológii, ale skutočne žijeme podľa evanjelia,“ povedal Lev.

Kritizoval farmaceutický priemysel

Pápež sa vyjadril aj k opioidovej kríze v USA a kritizoval farmaceutický priemysel za propagáciu liekov proti bolesti, ktoré môžu viesť k závislosti. „Šírenie nových syntetických drog, ktoré sú stále smrteľnejšie, nie je len zločinom naviazaným na obchod s drogami, ale skutočne súvisí s výrobou liekov a ich ziskom, čomu chýba globálna etika,“ vyhlásil.

Pontifik v prejave varoval aj pred rizikami ťažby strategických nerastov používaných v elektronike. Ich získavanie sa často spája s „polovojenským násilím, detskou prácou a vysídľovaním obyvateľstva“, zdôrazňoval a obzvlášť poukazoval na získavanie lítia, čo „predstavuje vážnu hrozbu pre suverenitu a stabilitu chudobných štátov“, dodal.

