OTRASNÉ činy vojenského pedagóga: Do pitia pridal vysokoškoláčkam drogu, potom ich v byte surovo znásilnil

PRAHA - Bývalý český vojenský lekár a pedagóg čelí obžalobe zo sériového znásilnenia ôsmich žien, najmä študentiek vysokých škôl. Podľa vyšetrovateľov im pridával do pitia drogu, po ktorej strácali sebakontrolu. Následne ich odviedol k sebe do bytu, kde ich sexuálne zneužil, často surovo. V prípade preukázania viny mu hrozí päť až 12 rokov väzenia. Za českú kriminálnu službu vojenskej polície to oznámila Nikola Rimkevič Hájková. Požiadala prípadné ďalšie obete či svedkov, aby sa policajtom ozvali.
Príslušníci špeciálneho tímu kriminálnej služby Vojenskej polície vzniesli obvinenie voči bývalému vojenskému lekárovi a vysokoškolskému pedagógovi. Muž čelí obvineniu zo zvlášť závažného zločinu znásilnenia a priestupku nedovolenej výroby a držania omamných a psychotropných látok v súvislosti so sériovým sexuálnym násilím na niekoľkých ženách, ktoré bolo spáchané za mimoriadne zavrhnutiahodných okolností. Obvinenému v prípade vynesenia rozsudku o vine hrozí úhrnný trest odňatia slobody v trvaní od 5 do 12 rokov.
"Poškodené ženy prejavili mimoriadnu odvahu a sebazaprenie, keď po traumatizujúcom násilnom trestnom čine súhlasili s výpoveďou pred vyšetrovateľmi. Následne im bola okamžite sprostredkovaná psychologická pomoc prostredníctvom neziskových organizácií," uvádza Rimkevič Hájková a dodáva. že potrebnú právnu asistenciu majú zabezpečenú prostredníctvom advokátov so skúsenosťami v zastupovaní obzvlášť zraniteľných obetí trestných činov proti ľudskej dôstojnosti v sexuálnej oblasti.
Takto to vždy prebiehalo
Páchateľ mal trestný čin páchať v období od roku 2017 do roku 2024 na doteraz známom počte ôsmich žien. Obeťami boli najmä študentky vysokých škôl. Obvinený muž pri sexuálnych útokoch zneužíval svoje postavenie vojenského lekára a vysokoškolského pedagóga, ako aj svoje odborné farmakologické vedomosti. Svoje obete vyhľadával predovšetkým na študentských podujatiach a stretnutiach.
"Po nadviazaní kontaktu ich pozval na drink. Do alkoholického nápoja pridal takzvanú znásilňovaciu alebo predátorovú drogu, ktorej horká chuť v alkohole vymizne. Po požití tejto látky poškodené ženy strácali sebakontrolu a schopnosť účinne sa brániť. Nechali sa odviezť k páchateľovi do bytu, kde boli vystavené často brutálnemu a trýznivému sexuálnemu zneužitiu, proti ktorému sa nedokázali aktívne chrániť. Následne trpeli čiastočnými výpadkami pamäti," informovala Rimkevič Hájková s tým, že obete navyše chybu mylne hľadali u seba s odôvodnením, že úlohu zohral nimi dobrovoľne požitý alkohol.
Predátorska droga
Predátorskou drogou, ktorá sa šíri na českom trhu, je jedovatá chemická látka obsiahnutá v priemyselných čistiacich prostriedkoch. V kombinácii s alkoholom jej účinky pretrvávajú hodiny. Malá dávka vyvoláva eufóriu, väčšia má sedatívny účinok a veľká dávka môže spôsobiť aj smrť. Cieľovým stavom predátora je obeť, ktorú prepadá únava a spánok, upadá do bezvedomia, stráca zábrany, nekoordinuje pohyby a nastupuje amnézia. Následne ju možno presvedčiť o tom, že sa všetko dialo s jej súhlasom.
Spomenutá látka nie je identifikovateľná bežnými toxikologickými vyšetreniami. Príslušníci kriminálnej služby Vojenskej polície preto nadviazali spoluprácu s výskumným pracoviskom, ktoré disponuje dostatočne citlivými prístrojmi. Znaleckým skúmaním bola aj napriek dlhšiemu časovému odstupu prítomnosť látky u šiestich obetí podaná pre inkriminované obdobie znásilnenia s veľkou mierou pravdepodobnosti, zodpovedajúcej istote, potvrdená.
Vzhľadom na už opísané skutočnosti a v súvislosti so začínajúcim akademickým rokom Vojenská polícia apeluje na študentov, aby nepodceňovali svoju bezpečnosť. "Opatrne si strážte svoje nápoje a ak sa od nich vzďaľujete, nechajte si ich postrážiť dôveryhodnými osobami," vyzýva vojenská polícia a žiada prípadné ďalšie obete a svedkov, aby sa obrátili na e-mail vp.kauzanasili @ mo.gov.cz, prípadne na akúkoľvek policajnú službu. Zároveň vyzvala médiá, aby s ohľadom na obete pristupovali ku kauze citlivo, najmä aby chránili identitu obetí.