Zverský čin v Nemecku: Skupina migrantov znásilnila tínedžerku! Zadržalo ich špeciálne komando

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: TASR/--/dpa +++ dpa-Bildfunk +++)
HEINSBERG - Na západe Nemecka sa odohral šokujúci zločin. Päť mladých mužov, pochádzajúcich podľa médií zo Sýrie, malo znásilniť 17-ročné dievča v byte v meste Heinsberg. Polícia musela nasadiť špeciálne komando SEK.

Útok v byte, nie na ulici

V nedeľu popoludní sa v nemeckom Heinsbergu odohral čin, ktorý otriasol verejnosťou. Päť mladíkov malo v jednom z bytov na Anton-Loevenich-Straße znásilniť 17-ročnú dievčinu. Ako uviedol portál Aachener Zeitung, polícia bola na miesto vyslaná o 18:20 – a kvôli povahe incidentu povolala špeciálne zásahové komando SEK.

Podľa prokuratúry v Aachene sa vedie vyšetrovanie pre hromadné znásilnenie neplnoletej. Vrchná prokurátorka Katja Schlenkermannová-Pittsová potvrdila len základné fakty a odmietla poskytnúť ďalšie informácie s odkazom na ochranu obete.

Mladí páchatelia vo väzbe

Podľa zistení Aachener Zeitung sa polícii podarilo zadržať štyroch mužov krátko po čine, piateho zadržaného neskôr, keď sa sám prihlásil. Vo väzbe sú teraz všetci podozriví. Medzi útočníkmi majú byť podľa vyšetrovacích zdrojov aj maloletí vo veku od 12 do 17 rokov a mladí dospelí vo veku do 21 rokov.

Úrady zatiaľ nepotvrdili ich pôvod ani miesto pobytu, no podľa týždenníka Focus ide o migrantov zo Sýrie.

Nezvyčajný zásah špeciálnej jednotky

Nasadenie komanda SEK pri prípade znásilnenia je v Nemecku mimoriadne nezvyčajné. Prokuratúra dôvody zásahu odmietla komentovať, no podľa informácií médií existovali obavy, že páchatelia sú ozbrojení a mohli byť spojení s drogovou trestnou činnosťou.

Jednotky SEK zasahujú iba v prípadoch, kde hrozí extrémne riziko – napríklad pri zatýkaní nebezpečných osôb, záchrane rukojemníkov či ochrane svedkov. V Česku podobné úlohy plní útvar URNA.

Mlčanie úradov, otrasená verejnosť

K okolnostiam, ako sa obete a útočníci ocitli v tom istom byte, sa úrady zatiaľ nevyjadrili. Vyšetrovanie pokračuje a prípad v Nemecku vyvolal širokú diskusiu o bezpečnosti a práci s mladistvými páchateľmi násilných trestných činov.

