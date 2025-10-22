Nemocnica sa zahalila do smútku: Zomrel uznávaný odborník! ODKAZY do neba od kolegov a pacientov

ŽILINA - Vo veku 70 rokov zomrel dlhoročný primár gynekológie žilinskej nemocnice Robert Ficek. Súčasťou nemocnice bol od roku 1986, primárom pôsobil v rokoch 2013 až 2018. Smútia za ním koegovia aj pacientky.
"S hlbokým zármutkom, no zároveň veľkou láskou v srdci spomíname na dlhoročného odborníka žilinskej nemocnice, primára oddelenia gynekológie a pôrodníctva MUDr. Roberta Ficeka, ktorý nás navždy opustil vo veku 70 rokov," napísala Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina na sociálnej sieti. Bol uznávaným odborníkom, láskavým človekom a výnimočnou osobnosťou.
Štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine absolvoval Robert Ficek v roku 1980. Následne pokračoval špecializačným štúdiom v oblasti gynekológie a pôrodníctva prvého aj druhého stupňa. Neskôr získal ďalšie špecializácie v odbore ultrazvuku v gynekológii a pôrodníctve, ako aj v oblasti zdravotníckeho manažmentu a financovania. Do žilinskej nemocnice nastúpil v roku 1986, kde pracoval ako lekár na gynekologicko-pôrodníckom oddelení. Opakovane bol poverený zastupovaním funkcie primára. V období rokov 2013 až 2018 zastával pozíciu primára gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia.
"Ficek bol mimoriadne významnou a neoddeliteľnou súčasťou žilinskej nemocnice. Jeho zvučné meno sa spájalo a vždy bude spájať s vysokou mierou profesionality, obrovskou dávkou ľudskosti, nasadením a ochotou pomáhať vždy tam, kde to bolo potrebné," opisuje nemocnica.
Smútia kolegovia aj pacientky
Svojim prístupom a starostlivosťou zanechal hlbokú a nezmazateľnú stopu nielen v srdciach kolegov a priateľov, ale aj v životoch nespočetného množstva pacientok, budúcich matiek a ich rodín. "Odišiel jeden skvelý odborník, lekár a človek s veľkým srdcom," píše Jarka. "Nezabudnem na deň 12. 10. 2010, keď ma RZP prevážala vo vážnom stave do Žiliny, kde sa má hneď ujal pán doktor Ficek a rýchlim odborným rozhodnutím zachránil život mne aj dcére. Navždy ostane v pamäti," spomína jeho bývalá pacientka Daniela.
"Bývalý primár gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia v Žiline bol medzi zdravotníkmi a pacientkami veľmi obĺúbený lekár, pohodový človek, profesionál, ktorý nikdy neodmietol pomoc. Som rada, že som s vami ako lekárka anesteziologička na gynekologicko-pôrodníckom oddelení mohla dlhé roky spolupracovať. Pracovať s vami na operačnej sále a pôrodnici bola radosť. Ďakujem za vašu ľudskosť, obetavosť a ochotu, ktorú ste voči mne, mojim známym aj všetkým pacientkám aj kolegom zdravotníkom počas svojho života prejavili. Česť vašej pamiatke, odpočívajte v pokoji," napísala jeho bývalá kolegyňa Adriana.