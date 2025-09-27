Sobota27. september 2025, meniny má Cyprián, Damián, zajtra Václav

Tri dievčatá znásilnili, umučili a zavraždili: Hrôzu vysielali naživo! Tá brutalita otriasla aj políciou

BUENOS AIRES - Argentínska polícia vyšetruje šokujúci prípad brutálnej vraždy troch mladých žien, ktorá bola vysielaná naživo na sociálnej sieti TikTok. Obete, 15-ročná Lara Gutierrez, 20-ročná Brenda del Castillo a 21-ročná Morena Verdi, boli, znásilnené mučené a zavraždené v takzvanom "dome hrôzy" na predmestí Buenos Aires.

Podľa vyšetrovateľov boli ženy oklamané, aby sa zúčastnili údajnej sexuálnej párty, kde im sľúbili odmenu 300 dolárov (cca 255 eur). Namiesto toho sa stali obeťami brutálneho násilia a vyšetrovanie naznačuje, že to mal nariadiť vodca miestneho narkogangu ako odplata za ich krádež štyroch kilogramov kokaínu. Píše o tom The Mirror

"Toto sa ti stane, ak mi ukradneš drogy," má znieť odkaz vrážd. Telá troch mladých žien boli nájdené v stredu (24. 9.), päť dní po tom, čo zmizli minulý piatok okolo 21:30 h. "Naposledy ich videli, ako dobrovoľne nastupujú do vozidla, pretože boli pozvané na podujatie, pričom nevedeli, že padajú do pasce, ktorú im nastražil medzinárodný gang obchodujúci s drogami, ktorý mal plán ich zabiť," povedal minister bezpečnosti Buenos Aires Javier Alonso s tým, že ich telá boli nájdené v skorých ranných hodinách pochované v záhrade.

Minister bezpečnosti Alonso taktiež potvrdil, že hrozné scény boli natočené a vysielané naživo pre uzavretú skupinu približne 45 ľudí. "Toto je najodpornejší a najhroznejší prípad, s akým sme sa kedy museli zaoberať," povedala prokurátorka z Buenos Aires.

Vyšetrovanie odhalilo desivé detaily o osude obetí. Najmladšej Lare údajne odrezali všetkých päť prstov na ľavej ruke pred jej zabitím. Brenda bola nájdená so zlomeninou lebky a rozrezaným žalúdkom, zatiaľ čo Morena bolo udusená plastovým vreckom.

Polícia zatiaľ zatkla niekoľko podozrivých, vrátane dvoch žien prichytených pri upratovaní miesta činu. Hlavný podozrivý, identifikovaný ako peruánsky štátny príslušník a vodca gangu, je údajne na úteku. Úrady pokračujú v intenzívnom pátraní po ďalších zapojených osobách. "Doteraz boli zatknuté štyri osoby. Vozidlo, v ktorom dievčatá vyzdvihli, sa nachádzalo 100 metrov od domu. Bolo podpálené a úplne vyhorené. Sme presvedčení, že obete boli zabité v piatok večer medzi 23:00 a polnocou," dodáva Alonso.

Rodiny obetí vyjadrili svoj hlboký žiaľ a vyzvali verejnosť na pomoc pri vyšetrovaní. Prokuratúra zdôraznila, že tento brutálny čin nemá žiadne ospravedlnenie a prisľúbila, že všetci zodpovední budú postavení pred súd.

