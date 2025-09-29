Tragédia v Nemecku! Muž údajne zavraždil manželku a dve deti, následne spáchal samovraždu: Polícia prípad vyšetruje

(Zdroj: X)
OLDENBURG — Zrejme k rodinnej tragédii došlo v pondelok v severonemeckom meste Oldenburg. Policajti našli predpoludním v dome v štvrti Osternburg štyri telá. Predpokladajú, že muž tam najprv zastrelil dve deti a ženu a následne spáchal samovraždu. Informuje o tom agentúra DPA.
Obeťami sú pravdepodobne mužova manželka a jeho dve deti. Na mieste činu sa našla aj predpokladaná vražedná zbraň. Hovorca polície neuviedol, o akú zbraň išlo.
O totožnosti obetí polícia bezprostredne neposkytla žiadne informácie. Podľa informácií denníka Bild je medzi obeťami aj deväťročný chlapec. S ohľadom na rodiny pozostalých odmietla polícia spolkovej krajiny Dolné Sasko poskytnúť v tejto chvíli k prípadu ďalšie informácie.