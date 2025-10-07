Hrubá stavba novej martinskej nemocnice bude dokončená: Vieme kedy

MARTIN - Hrubá stavba novej Univerzitnej nemocnice sv. Martina bude dokončená v júni budúceho roka a splnený tak základný míľnik pre jej financovanie zo zdrojov plánu obnovy. Po skončení utorkového kontrolného dňa v Martine to skonštatoval minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD). Spolu so štátnou tajomníčkou podpredsedu vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku Alenou Sabelovou sa prišli osobne presvedčiť, ako napredujú stavebné práce na novej martinskej nemocnici.
Doplnil, že stavba pokračuje podľa schváleného harmonogramu. „Očakávame a všetko tomu nasvedčuje, že prvý pacient prejde bránami tejto špičkovej nemocnice v prvých týždňoch roka 2029. Celú nemocnicu sa tak podarí postaviť za niečo viac ako štyri roky, čo hovorí nielen o náročnosti projektu, ale aj o šikovnosti ľudí, ktorí sú za toto zodpovední,“ podotkol Šaško.
archívne video
Podlažie je kompletne uzavreté
Na budove nemocnice sa podarilo úspešne zabetónovať posledný pracovný záber stropnej dosky druhého podzemného podlažia, čím je toto podlažie kompletne uzavreté. „Zároveň bol zabetónovaný prvý pracovný záber stropnej dosky nad druhým nadzemným podlažím, čo zároveň znamená, že momentálne už začala výstavba stĺpov pre tretie nadzemné podlažie,“ uviedol Šaško s tým, že práce pokračujú aj na podzemnom parkovacom dome.
Nová nemocnica v Martine má mať vlastnú ambulantnú, diagnostickú a terapeutickú časť i samostatný trakt pre detskú medicínu a urgentný príjem s traumacentrom prispôsobeným na zmiešanú prevádzku detí a dospelých. Vzniknúť má 660 lôžok. Hrubá stavba nemocnice bude financovaná z peňazí z plánu obnovy a je potrebné ju urobiť do 30. júna 2026. Výstavbu realizuje združenie štyroch dodávateľov s vedúcim členom Adifex.