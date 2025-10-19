Nebezpečná hra o život: Rachel (†23) zomrela pri ruskej rulete! DESIVÉ, ako k tomu došlo

CINCINNATI - V americkom meste Cincinnati v štáte Ohio sa odohrala tragédia. Dvadsaťtriročná Rachel Counts prišla o život po tom, ako ju pri hre ruskej rulety smrteľne postrelil jej priateľ.
Podľa polície mal Omarion Horne (23) navrhnúť, že si so skupinou priateľov zahrajú túto nebezpečnú „hru o život“. Následne údajne vytiahol revolver, vybral z neho všetky náboje okrem jedného a podľa pravidiel ruskej rulety si ho priložil k hlave. Nie je jasné, či spúšť stlačil aj na seba – no krátko nato namiesto seba namieril zbraň na Rachel a vystrelil. Guľka ju zasiahla priamo do hrude. Na miesto incidentu dorazili hasiči a záchranári približne o 22.45 h, no mladú ženu sa im už nepodarilo zachrániť. Na mieste bola vyhlásená za mŕtvu.
Partnera obete zatkli, hrozí mu doživotie
Horne bol na druhý deň zatknutý a čelí obvineniam z vraždy, útoku s použitím smrtiacej zbrane a bezohľadného zabitia. Počas vypočutia prokurátori opísali celý priebeh večera – mladý pár mal so známymi hrať karty, keď sa situácia zvrhla na tragédiu.
Sudca William Mallory označil incident za „nezmyselnú tragédiu“. „Je smutné, že ľudia používajú strelné zbrane ako hračky. Ak sú tieto okolnosti pravdivé, ide o skutočne hrozný prípad,“ vyhlásil. Zábery zo súdu, ktoré zverejnila televízia WLWT5, zachytávajú Hornea so sklopenou hlavou a zlomeným výrazom. V istom momente sa pred kamerami rozplakal a nebol schopný udržať očný kontakt.
Podľa People magazine hrozí obvinenému v prípade uznania viny doživotný trest odňatia slobody. Jeho obhajca žiadal sudcu o zhovievavosť pri stanovení kaucie s odôvodnením, že Horne doteraz nemal žiadny záznam v registri trestov. Napriek tomu sudca stanovil kauciu na jeden milión dolárov vzhľadom na závažnosť skutku.
Rachel Counts si podľa svojho nekrológu jej blízki pamätajú ako energickú a priateľskú mladú ženu, ktorá „milovala byť v centre diania, prinášať ľuďom radosť a rozosmievať ich“. „Bola svojská, veselá a mala rada spoločnosť. Jej rodina a priatelia pre ňu znamenali všetko,“ napísali pozostalí.