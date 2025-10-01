Tragický omyl univerzity: Študenta Ethana nepustila k promócii! Ten spáchal samovraždu

GLASGOW - Britský študent Ethan Brown (†23) si siahol na život v deň, keď mal osláviť úspešné ukončenie štúdia. Univerzita mu predtým tvrdila, že na promócie nemá nárok. Neskôr priznala, že sa tragicky zmýlila.
Deň, ktorý sa mal skončiť oslavou
December 2024 mal byť pre Ethana Browna z Glasgowskej univerzity dňom radosti a hrdosti. Namiesto toho si v deň plánovanej promócie vzal život. Škola mu tri mesiace predtým oznámila, že nesplnil potrebné podmienky a na ceremoniál nebude pripustený. Dôvodom mal byť chýbajúci predmet a nedostatok kreditov.
Lenže pravda bola iná. Až po jeho smrti sa ukázalo, že všetky požiadavky splnil a dokonca mal získať diplom s vyznamenaním.
„Vzdelávací systém zlyhal,“ hovorí matka
Rodina tvrdí, že univerzita nesie priamu zodpovednosť. „Vzdelávací systém zlyhal v povinnosti postarať sa o môjho syna. Kvôli tomu nám bol Ethan ukradnutý,“ povedala jeho matka pred novinármi.
Doplnila, že vedomie o úzkosti, ktorú jej syn musel prežívať, ju natrvalo poznačilo: „To, čo mu urobili, mi láme srdce. Žiadame spravodlivosť, aby ďalší študenti a ich rodiny nemuseli zažívať bolesť, s ktorou sa ja a moja rodina budeme trápiť navždy.“
Univerzita priznala tragický omyl
Glasgowská univerzita po vyšetrovaní potvrdila, že k pochybeniu skutočne došlo. „Interná správa, ktorú pripravil už penzionovaný profesor, ukázala, že pri výpočte Ethanových výsledkov nastala vážna chyba. Mala byť odhalená počas skúšobného procesu, no nestalo sa tak,“ uviedol hovorca školy podľa BBC.
Aj keď vedenie prijalo zodpovednosť, pre rodinu je ospravedlnenie málo.
Právne kroky na stole
Pozostalí zvažujú, že sa obrátia na súd. „Glasgowská univerzita zlyhala a rodina je presvedčená, že práve toto zlyhanie viedlo Ethana k tomu, že si vzal život,“ uviedol právnik Aamer Anwar.
Tragédia ukazuje, ako osudová môže byť administratívna chyba, keď sa dotkne mladého človeka stojaceho na prahu života.