Veľký zásah polície v Mníchove: Nájdené bolo telo muža, médiá píšu o streľbe a explóziách

MNÍCHOV - Nemecká polícia a hasiči vykonávajú v Mníchove rozsiahly zásah. Podľa denníka Bild bola v severnej časti mesta počuť streľba a výbuchy, presné okolnosti zatiaľ nie sú známe. Polícia podľa agentúry DPA uviedla, že verejnosti nebezpečenstvo nehorí.
"Aktuálne zasahujeme spolu s hasičmi v oblasti Lerchenau. Dochádza k významným dopravným komplikáciám. Oblasti sa vyhnite a použite objazdnú trasu," napísala na X mníchovská polícia.
Nájdené bolo telo muža a ďalšia osoba utrpela strelné poranenia, uviedol Bild. Na miesto mieria pyrotechnici aj špeciálna jednotka. Okolnosti incidentu doteraz nie sú známe, podľa listu ale všetko nasvedčuje tomu, že išlo o násilný čin medzi blízkymi osobami.
Policajný hovorca podľa agentúry DPA uviedol, že zásah bol vyvolaný požiarom rodinného domu. Nebezpečenstvo pre verejnosť v meste, kde sa teraz konajú pivné slávnosti Oktoberfest, podľa neho nehrozí. Bulvárny denník Bild uviedol, že už z veľkej diaľky je nad oblasťou incidentu vidieť oblak dymu.